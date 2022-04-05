Лавров считает, что «лживая провокация в Буче» направлена на срыв российско-украинских переговоров

Откровенно лживая провокация в Буче направлена на срыв переговоров России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Деэскалация на земле после переговоров в Стамбуле была жестом доброй воли России. Лавров подчеркнул, что российская сторона готова честно работать за переговорным столом с Украиной, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Если Украина откажется обсуждать демилитаризацию и денацификацию, это не будет способствовать переговорному процессу. Также министр подчеркнул, что если Киев продолжит заниматься саботажем, появится риск повторить судьбу минских договоренностей.

Вчера Лавров заявил на встрече с заместителем генсека ООН Мартином Гриффитсом заявил, что в украинском городе Буче была устроена инсценировка, когда российские военнослужащие вышли из города. Эту ситуацию планируется использовать в антироссийских целях.



Татьяна Леухина