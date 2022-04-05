Небензя: Россия допускает, что Украина и Запад предпримут новые провокации по типу Бучи

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Россия предполагает, что и дальше будут провокации по типу Бучи и попытки очернить российских солдат. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН он отметил, что во время нахождения российских военных в Буче ни один мирный житель не пострадал. Выезды из города не блокировались, пишет ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Также Небензя заявил, что Россия в ходе операции на Украине не осуществляет ударов по гражданским объектам, чтобы сберечь как можно больше мирных жителей.

— Необходимо вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая пожирает Украину, — отметил постпред России, говоря о целях спецоперации.

Все детали выступления Небензи на заседании Совбеза ООН — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина