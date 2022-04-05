Небензя — Зеленскому: «Мы оставляем на вашей совести огульные обвинения в адрес российских военнослужащих»

«Вы увидели только то, что вам хотели показать»

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя обратился к участвующему по видеосвязи президенту Украины Владимиру Зеленскому по ситуации в Буче: «Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев».

Он указал на нестыковки в версии Запада.

— Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам, — сказал Небензя и отметил, что якобы трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, «а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным «Нью-Йорк таймс», вообще с 20 марта».

При этом сотни людей готовы дать показания о преступлениях неонацистов на Украине, которые «правят балом», заявил Небензя.

— Нам говорят, что на Украине не может быть нацистов, однако мы прекрасно знаем, что они у вас не только есть, но, к сожалению, правят балом, — отметил он.

Фото: скриншот трансляции

Недавно Министерство обороны РФ назвало очередной провокацией опубликованные фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буче Киевской области Украины. За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий, заявили в ведомстве. А окраины города, в том числе жилые кварталы, круглосуточно обстреливали украинские войска из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

«Этим надеждам не суждено было сбыться»

Постпред России при ООН добавил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие и боеприпасы, при этом на саму страну им наплевать.

— Она для них была и есть всего лишь пешкой в геополитической игре против России, которой они легко пожертвуют, — отметил дипломат.

Небензя призвал Зеленского не дать Западу, готовому воевать до последнего украинца, реализовать свои планы, так как потом может быть поздно.



— В вас поверило русскоязычное население, права которого вы обязались защищать. Но этим надеждам не суждено было сбыться, — заявил он.



По его словам, Россия пришла на Украину не из-за земель.

— Мы пришли, чтобы принести долгожданный мир на истекающий кровью Донбасс. Не перемирие, а именно настоящий прочный мир. Для этого необходимо искоренить ту жестокость, о которой я говорил, вырезать ту нацистскую раковую опухоль, которая, пожирая Украину, со временем начала бы пожирать и Россию, — добавил российский дипломат.

Фото: скриншот Минобороны

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