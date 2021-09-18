События недели: выборы в Госдуму, Чемезов в Зеленодольске, Минниханов во главе совета директоров ПАО «Туполев»

Какими событиями запомнится уходящая неделя в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Генеральная тема этой недели в Татарстане, как и по всей России, — выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. В пятницу в республике открылись 2,8 тысячи избирательных участков. Три дня россияне будут голосовать, и три дня это будет основная тема информационной повестки. Но есть и другие новости, преимущественно хорошие. Например, глава ГК «Ростех» собирается просить уравнивания налоговых и льготных условий для предприятий ОПК и резидентов ТОСЭР (утешив таким образом зеленодольский POZIS, который платит больше налогов, чем китайский Haier в челнинском налоговом раю). Рустама Минниханова назначили главой совета директоров ПАО «Туполев». С четверга в квартирах татарстанцев потеплели батареи — досрочно, ведь изначально планировалось, что отопительный сезон начнется 22 сентября. В начале недели в Казань из Москвы стали летать субсидированные чартеры — за месяц они привезут в Татарстан порядка тысячи туристов. Тем временем мигранты в Казани устроили давку у здания миграционной службы, пытаясь быстрее продлить себе регистрацию на пребывание на территории России. События недели — в традиционном обзоре «Реального времени».

За первый день на выборах в Госдуму проголосовала почти треть татарстанцев

В пятницу начались выборы депутатов, которые войдут в состав Государственной думы РФ VIII созыва.

В 8 утра свою работу начали 2 810 избирательных участков во всех районах республики. Отдать свой голос за кандидатов по федеральному, региональному или одномандатному списку могут 2,9 млн жителей республики. Голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября.

В первый день выборов на свои избирательные участки пришли президент Татарстана Рустам Минниханов с супругой и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Всего 17 сентября, несмотря на рабочий день, явка избирателей на участки в Татарстане, по данным ЦИК, составила более 32%.

Фото: Максим Платонов

Чемезов похвалил POZIS и пообещал помочь уравнять условия с резидентами ТОСЭР

А глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в пятницу гостил в Зеленодольске: приезжал на заседание выездной комиссии по взаимодействию правительства Татарстана и госкорпорации.

В ходе визита Чемезов и другие топ-менеджеры госкорпорации присутствовали на открытии логистического центра на базе POZIS.

Глава «Ростеха» с коллегами отдельно затрагивали вопросы о том, что зеленодольский завод поставлен в несправедливые условия конкуренции в сравнении с китайским «коллегой по холодильникам» Haier, который обосновался в челнинской ТОСЭР и пользуется гигантскими преференциями.

— POZIS, который включен в число стратегических организаций страны, отчисляет в бюджет 20% налога на прибыль, — рассказывал на заседании глава «Технодинамики» Игорь Насенков. — При этом иностранные компании, имеющие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, первые пять лет платят до 5%, а следующие пять — от 10%. Также иностранные резиденты освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, ставки которых для российских компаний составляют до 1,5 и 2,2% соответственно. Существенная разница наблюдается и по уплате страховых взносов в социальные фонды. Если POZIS производит отчисления страховых взносов в размере 31,9% заработка каждого работника, то резиденты ТОСЭР — всего лишь 7,6%. Это неравные условия и несправедливая конкуренция.

Фото: Ринат Назметдинов

С этим согласился и Чемезов. И рассказал, что руководство «Ростеха» будет добиваться выравнивания экономических условий предприятий ОПК с резидентами ТОСЭР.

— Мы договорились о том, что подготовим письма с предложением правительству, чтобы они учли этот вопрос и приняли решение. Мы предлагаем так: давайте мы одинаковые условия создадим для предприятий ОПК, которые выполняют поручения президента РФ по диверсификации производства.

Рустам Минниханов возглавил совет директоров ПАО «Туполев»

Президент Татарстана Рустам Минниханов стал главой совета директоров ПАО «Туполев», сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Решение об этом приняли в четверг на очном заседании совета директоров. Его провели на базе КАЗ им. С.П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев».

Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь во время заседания напомнил, что основные усилия ПАО «Туполев» сейчас сосредоточены на заводе в Казани, где развернут масштабный проект по возобновлению серийного производства Ту-160. Особенно важно сотрудничество в этом ключе с властями республики, потому что на КАЗ трудятся более 8 тысяч татарстанцев.

«Проект требует не только серьезных инвестиций, но и привлечения производственных кадров, создания условий для работников и их семей. В этой связи наше сотрудничество с властями республики и всесторонняя поддержка руководства региона крайне важны. Мы признательны Рустаму Нургалиевичу за его согласие стать председателем совета директоров», — сообщил Слюсарь.



Фото: rostec.ru

Три месяца без кафе Eclair

В понедельник Вахитовский районный суд Казани принял решение на 3 месяца закрыть кафе Eclair на ул. Кремлевской.

Причиной такого решения стало массовое отравление и заражение сальмонеллезом гостей заведения в начале сентября. Вдобавок владельца кафе еще и оштрафовали на 50 тысяч рублей за несоблюдение антиковидных требований: сотрудники кафе-кондитерской работали без масок, им не мерили температуру, не во всех помещениях стояли бактерицидные лампы.



Объем инвестиций растет

140 млрд рублей инвестиций привлек Татарстан за 6 месяцев текущего года — на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала, лидерами по привлечению денег в экономику стали Нижнекамский, Альметьевский и Елабужский районы. В аутсайдерах — Спасский, Рыбно-Слободский и Тетюшский.



Фото: Максим Платонов

Туристические чартеры в Казань

В понедельник из Москвы в Казань прибыл первый субсидированный чартерный рейс.

Он привез в столицу Татарстана 180 московских туристов. До конца сентября Казань примет еще пять таких чартерных рейсов. В общей сложности планируется привезти в республику порядка тысячи туристов. Организаторы не исключают, что такие рейсы будут и в октябре, но точных дат пока не называют.

Фото: Максим Платонов

Тепло пошло в квартиры татарстанцев

В Татарстане на этой неделе началась подача тепла в жилые дома и социально-культурные заведения.

Изначально старт отопительного сезона планировался с 22 сентября. Но поскольку в Поволжье резко и сильно похолодало, решили больше не ждать. В четверг потеплели батареи в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и других городах республики. Есть у этой медали и обратная сторона — с июля тарифы на ЖКУ выросли на 4%, так что для многих тепло в квартирах обернется «сквозняком» в кошельках.



На «штурм» УФМС

Мигранты в Казани на этой неделе атаковали здание Управления федеральной миграционной службы.

У входа в здание возникла давка. Кадры с места события очевидцы опубликовали в соцсетях. Но полицейские вовремя среагировали на ситуацию и мирно развели очередь из сотен мигрантов. Аналогичная ситуация уже возникала этим летом, когда граждане других государств, живущие в Казани, в последний день продления регистрации устроили «демонстрацию» у здания УФМС.



Фото: кадр видео из соцсетей