Сергей Чемезов рассказал об очереди из олигархов на зеленодольские холодильники

Глава «Ростеха» обещал добиться дополнительной поддержки для предприятий ОПК, которые смогут выпустить 50% гражданской продукции к 2030 году

«Вот дожили — олигархи обращаются с просьбой вне очереди приобрести [винный] холодильник», — подшучивал вчера в Зеленодольске над московскими друзьями-бизнесменами глава «Ростеха» Сергей Чемезов. На выездной комиссии по взаимодействию правительства РТ и госкорпорации команда ростеховских топ-менеджеров обсуждала на площадке «ПОЗИС» наболевшие вопросы с руководителями татарстанского ОПК. А зеленодольская «прописка» обязывала их вернуться к разговору о нечестной конкуренции татарстанского производителя с китайским Haier, прозванным «ценовым убийцей POZIS». Впрочем, как оказалось, с его приходом «ПОЗИС» ничуть не ослаб, а вот пьянящие идеи равенства взяли верх. Главный лоббист «оборонки» Сергей Чемезов пообещал, что будет убеждать власти выравнивать условия ведения бизнеса между предприятиями ОПК, занятыми диверсификацией, и иностранными резидентами ТОСЭР.

Сатисфакция для POZIS

В многолетней «битве» отечественного производителя холодильников POZIS с его прямыми конкурентами-резидентами ТОСЭР может наступить решительный перелом. Гендиректор АО «ПО «Завод имени Серго» Радик Хасанов, требующий справедливой сатисфакции из-за вхождения китайского Haier в налоговый рай, наконец, получил политическую поддержку от главного акционера — ГК «Ростех». Вчера в ходе второго заседания комиссии по вопросам взаимодействия правительства Татарстана с госкорпорацией Сергей Чемезов объявил о готовности встать на защиту всех предприятий ОПК, кто занимается диверсификацией военной продукции, но проигрывает в экономическом поле из-за существования налоговых зон.

Но началась программа рабочего визита команды «Ростеха» на POZIS с открытия крупнейшего логистического центра. Его площадь — 15 тысяч кв. м. Мощности позволяют одновременно хранить до 40 тысяч единиц техники, объект оснащен автоматизированными линиями. Обошелся он более чем в 550 млн рублей. Открытие центра совпало с 20-летием со дня начала производства медицинской техники. На церемонии открытия Радик Хасанов вспомнил, как родилось это направление:

— Очень по-простому! В одной из зарубежных поездок я заболел. Пошел в аптеку, вижу холодильник, оттуда лекарство достают. Я его сфотографировал, привез, поставил задачу перед нашими специалистами. Мне говорят: «Трудно». Отвечаю: «Трудно, зато интересно».

Началась программа рабочего визита команды «Ростеха» на POZIS с открытия логистического центра

Тут же, по случаю, Хасанов порадел и за родной Зеленодольск, за который просит походатайствовать перед властями страны:

— В следующем году 90-летие нашего родного города. И просили бы поддержать нас перед руководством страны, перед президентом, чтобы Зеленодольску тоже присвоили высокое звание «Город трудовой доблести». Мы очень верим и ждем!

Проблема неравных условий ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными компаниями, которые открывают производства в ТОСЭР, была поднята на заседании руководством холдинга «Технодинамика».

Как заявил глава холдинга Игорь Насенков, несправедливая конкуренция ставит в невыгодное положение отечественных производителей техники. Образцом этой несправедливости был назван зеленодольский завод «ПОЗИС», который более 20 лет выпускает холодильники под одноименной маркой POZIS. Ведь его гендиректор с самого начала выступал с критическими выпадами против вхождения китайского Haier в ТОСЭР Набережных Челнов. Его возмущало, что отечественный производитель с 4,5 тысячи работников выплачивает налоги полностью, а государство «льготирует» китайского конкурента, который вдобавок еще и отнимет у него часть доли рынка. Правда, роптания Хасанова долго оставались неуслышанными. Но сегодня акционеры предприятия подхватили «хасановские» тезисы, чтобы выступить с инициативой об оказании господдержки предприятиям ОПК.

Зеленодольский завод более 20 лет выпускает холодильники под маркой POZIS

Ростех — за то, чтобы уравнять условия

— К примеру, POZIS, который включен в число стратегических организаций страны, отчисляет в бюджет 20% налога на прибыль, — рассказывал на заседании глава «Технодинамики» Игорь Насенков. — При этом иностранные компании, имеющие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, первые пять лет платят до 5%, а следующие пять — от 10%. Также иностранные резиденты освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, ставки которых для российских компаний составляют до 1,5 и 2,2% соответственно. Существенная разница наблюдается и по уплате страховых взносов в социальные фонды. Если «ПОЗИС» производит отчисления страховых взносов в размере 31,9% заработка каждого работника, то резиденты ТОСЭР — всего лишь 7,6%. Это неравные условия и несправедливая конкуренция, — заключил Игорь Насенков.

Позднее глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал журналистам суть предстоящих действий по поддержке ОПК, занимающихся развитием гражданской продукции. Но сначала он согласился с тем, что «наши предприятия, которые не находятся в зоне особого экономического развития, не получают тех льгот, которые имеют иностранные компании, которые разместили производства на этой территории».

А что дальше? Как сообщил Чемезов, руководство «Ростеха» будет добиваться выравнивания экономических условий предприятий ОПК с резидентами ТОСЭР.

— Мы договорились о том, что подготовим письма с предложением правительству, чтобы они учли этот вопрос и приняли решение. Мы предлагаем так: давайте мы одинаковые условия создадим для предприятий ОПК, которые выполняют поручения президента РФ по диверсификации производства, — пояснил он, добавив, что к 2030 году названные предприятия должны довести долю гражданской продукции в своем производстве до 50%.



Как сообщил Чемезов, руководство «Ростеха» будет добиваться выравнивания экономических условий предприятий ОПК с резидентами ТОСЭР. Фото: tatarstan.ru

По мнению Чемезова, без дополнительных экономических стимулов выполнить программу диверсификации ОПК будет сложно.

— Мы требуем изменения по производству, а это достаточно сложные вещи — провести диверсификацию производства. И этого еще мало. Надо еще на рынок попасть, — объяснил он суть предстоящих вызовов.

В подтверждение глава «Ростеха» привел опыт диверсификации «ПОЗИСа», у которого 20 лет ушло на то, чтобы выйти на зарубежные рынки и прочно встать на ноги.

— Вот «ПОЗИС» начал заниматься этим 20 лет назад. И только сейчас они могут сказать, что продукция пользуется спросом не только у нас в России, но и за рубежом и даже в Европе. Недавно начались отгрузки в Израиль. Причем начинали с двух моделей, а сегодня огромное количество. 160 различных модификаций — от простых холодильников до сложного медицинского оборудования. Они пользуются большим спросом в связи с пандемией, — не уставал хвалить Сергей Чемезов руководство предприятия за предприимчивость и хватку.

Когда речь зашла о винных шкафах, Чемезов рассказал почти анекдотичную историю

Олигарх Мордашов — в очереди за винным шкафом POZIS

Глава «Ростеха» так увлекся повествованием о разнообразии холодильников POZIS, что вполне мог бы стать амбассадором бренда.

— Сейчас даже длинные холодильники появились для шубы, — перечислял он. А когда речь зашла о винных шкафах (специальные миниатюрные холодильники для вина), рассказал почти анекдотичную историю.

— Открою небольшую тайну — ко мне обратился Мордашов (глава «Северстали»): »Можно ли вне очереди попробовать заказать холодильник для вина?». Я спросил: «Что у вас там проблема, такая очередь большая?». «Меня поставили на конец года», — пожаловался он. Вот, дожили, когда олигархи обращаются с просьбой помочь вне очереди приобрести холодильник. Ну это так, шутка, — улыбнулся Чемезов, окончив разговор.

Президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги рабочих встреч, которые были проведены командой «Ростеха»

В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги рабочих встреч, которые были проведены командой «Ростеха» на авиапредприятиях КАЗ им Горбунова, Казанском вертолетном заводе.

— Подробно рассмотрели вопросы авиационные, вертолетные, сырье для Порохового. Серьезно стоит вопрос по специалистам, — сказал он, добавив, что будет создаваться крупный центр подготовки специалистов для ОПК.

Другим итогом стало то, что отныне рабочая комиссия по взаимодействию с ГК «Ростех» будет проходить регулярно.

— Мы договорились и создали комиссию для решения [вопросов]. Она будет собираться ежеквартально: один раз в Москве, другой раз — в Казани на наших предприятиях, — заключил Минниханов.

1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов