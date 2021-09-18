Сергей Чемезов рассказал об очереди из олигархов на зеленодольские холодильники
Глава «Ростеха» обещал добиться дополнительной поддержки для предприятий ОПК, которые смогут выпустить 50% гражданской продукции к 2030 году
«Вот дожили — олигархи обращаются с просьбой вне очереди приобрести [винный] холодильник», — подшучивал вчера в Зеленодольске над московскими друзьями-бизнесменами глава «Ростеха» Сергей Чемезов. На выездной комиссии по взаимодействию правительства РТ и госкорпорации команда ростеховских топ-менеджеров обсуждала на площадке «ПОЗИС» наболевшие вопросы с руководителями татарстанского ОПК. А зеленодольская «прописка» обязывала их вернуться к разговору о нечестной конкуренции татарстанского производителя с китайским Haier, прозванным «ценовым убийцей POZIS». Впрочем, как оказалось, с его приходом «ПОЗИС» ничуть не ослаб, а вот пьянящие идеи равенства взяли верх. Главный лоббист «оборонки» Сергей Чемезов пообещал, что будет убеждать власти выравнивать условия ведения бизнеса между предприятиями ОПК, занятыми диверсификацией, и иностранными резидентами ТОСЭР.
Сатисфакция для POZIS
В многолетней «битве» отечественного производителя холодильников POZIS с его прямыми конкурентами-резидентами ТОСЭР может наступить решительный перелом. Гендиректор АО «ПО «Завод имени Серго» Радик Хасанов, требующий справедливой сатисфакции из-за вхождения китайского Haier в налоговый рай, наконец, получил политическую поддержку от главного акционера — ГК «Ростех». Вчера в ходе второго заседания комиссии по вопросам взаимодействия правительства Татарстана с госкорпорацией Сергей Чемезов объявил о готовности встать на защиту всех предприятий ОПК, кто занимается диверсификацией военной продукции, но проигрывает в экономическом поле из-за существования налоговых зон.
Но началась программа рабочего визита команды «Ростеха» на POZIS с открытия крупнейшего логистического центра. Его площадь — 15 тысяч кв. м. Мощности позволяют одновременно хранить до 40 тысяч единиц техники, объект оснащен автоматизированными линиями. Обошелся он более чем в 550 млн рублей. Открытие центра совпало с 20-летием со дня начала производства медицинской техники. На церемонии открытия Радик Хасанов вспомнил, как родилось это направление:
— Очень по-простому! В одной из зарубежных поездок я заболел. Пошел в аптеку, вижу холодильник, оттуда лекарство достают. Я его сфотографировал, привез, поставил задачу перед нашими специалистами. Мне говорят: «Трудно». Отвечаю: «Трудно, зато интересно».
Тут же, по случаю, Хасанов порадел и за родной Зеленодольск, за который просит походатайствовать перед властями страны:
— В следующем году 90-летие нашего родного города. И просили бы поддержать нас перед руководством страны, перед президентом, чтобы Зеленодольску тоже присвоили высокое звание «Город трудовой доблести». Мы очень верим и ждем!
Проблема неравных условий ведения бизнеса между предприятиями ОПК и иностранными компаниями, которые открывают производства в ТОСЭР, была поднята на заседании руководством холдинга «Технодинамика».
Как заявил глава холдинга Игорь Насенков, несправедливая конкуренция ставит в невыгодное положение отечественных производителей техники. Образцом этой несправедливости был назван зеленодольский завод «ПОЗИС», который более 20 лет выпускает холодильники под одноименной маркой POZIS. Ведь его гендиректор с самого начала выступал с критическими выпадами против вхождения китайского Haier в ТОСЭР Набережных Челнов. Его возмущало, что отечественный производитель с 4,5 тысячи работников выплачивает налоги полностью, а государство «льготирует» китайского конкурента, который вдобавок еще и отнимет у него часть доли рынка. Правда, роптания Хасанова долго оставались неуслышанными. Но сегодня акционеры предприятия подхватили «хасановские» тезисы, чтобы выступить с инициативой об оказании господдержки предприятиям ОПК.
Ростех — за то, чтобы уравнять условия
— К примеру, POZIS, который включен в число стратегических организаций страны, отчисляет в бюджет 20% налога на прибыль, — рассказывал на заседании глава «Технодинамики» Игорь Насенков. — При этом иностранные компании, имеющие статус резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, первые пять лет платят до 5%, а следующие пять — от 10%. Также иностранные резиденты освобождены от уплаты налогов на землю и имущество, ставки которых для российских компаний составляют до 1,5 и 2,2% соответственно. Существенная разница наблюдается и по уплате страховых взносов в социальные фонды. Если «ПОЗИС» производит отчисления страховых взносов в размере 31,9% заработка каждого работника, то резиденты ТОСЭР — всего лишь 7,6%. Это неравные условия и несправедливая конкуренция, — заключил Игорь Насенков.
Позднее глава ГК «Ростех» Сергей Чемезов прокомментировал журналистам суть предстоящих действий по поддержке ОПК, занимающихся развитием гражданской продукции. Но сначала он согласился с тем, что «наши предприятия, которые не находятся в зоне особого экономического развития, не получают тех льгот, которые имеют иностранные компании, которые разместили производства на этой территории».
А что дальше? Как сообщил Чемезов, руководство «Ростеха» будет добиваться выравнивания экономических условий предприятий ОПК с резидентами ТОСЭР.
— Мы договорились о том, что подготовим письма с предложением правительству, чтобы они учли этот вопрос и приняли решение. Мы предлагаем так: давайте мы одинаковые условия создадим для предприятий ОПК, которые выполняют поручения президента РФ по диверсификации производства, — пояснил он, добавив, что к 2030 году названные предприятия должны довести долю гражданской продукции в своем производстве до 50%.
По мнению Чемезова, без дополнительных экономических стимулов выполнить программу диверсификации ОПК будет сложно.
— Мы требуем изменения по производству, а это достаточно сложные вещи — провести диверсификацию производства. И этого еще мало. Надо еще на рынок попасть, — объяснил он суть предстоящих вызовов.
В подтверждение глава «Ростеха» привел опыт диверсификации «ПОЗИСа», у которого 20 лет ушло на то, чтобы выйти на зарубежные рынки и прочно встать на ноги.
— Вот «ПОЗИС» начал заниматься этим 20 лет назад. И только сейчас они могут сказать, что продукция пользуется спросом не только у нас в России, но и за рубежом и даже в Европе. Недавно начались отгрузки в Израиль. Причем начинали с двух моделей, а сегодня огромное количество. 160 различных модификаций — от простых холодильников до сложного медицинского оборудования. Они пользуются большим спросом в связи с пандемией, — не уставал хвалить Сергей Чемезов руководство предприятия за предприимчивость и хватку.
Олигарх Мордашов — в очереди за винным шкафом POZIS
Глава «Ростеха» так увлекся повествованием о разнообразии холодильников POZIS, что вполне мог бы стать амбассадором бренда.
— Сейчас даже длинные холодильники появились для шубы, — перечислял он. А когда речь зашла о винных шкафах (специальные миниатюрные холодильники для вина), рассказал почти анекдотичную историю.
— Открою небольшую тайну — ко мне обратился Мордашов (глава «Северстали»): »Можно ли вне очереди попробовать заказать холодильник для вина?». Я спросил: «Что у вас там проблема, такая очередь большая?». «Меня поставили на конец года», — пожаловался он. Вот, дожили, когда олигархи обращаются с просьбой помочь вне очереди приобрести холодильник. Ну это так, шутка, — улыбнулся Чемезов, окончив разговор.
В свою очередь президент Татарстана Рустам Минниханов подвел итоги рабочих встреч, которые были проведены командой «Ростеха» на авиапредприятиях КАЗ им Горбунова, Казанском вертолетном заводе.
— Подробно рассмотрели вопросы авиационные, вертолетные, сырье для Порохового. Серьезно стоит вопрос по специалистам, — сказал он, добавив, что будет создаваться крупный центр подготовки специалистов для ОПК.
Другим итогом стало то, что отныне рабочая комиссия по взаимодействию с ГК «Ростех» будет проходить регулярно.
— Мы договорились и создали комиссию для решения [вопросов]. Она будет собираться ежеквартально: один раз в Москве, другой раз — в Казани на наших предприятиях, — заключил Минниханов.
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