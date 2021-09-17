Члены УИК в халатах и массовое голосование на дому: в России стартовали выборы

Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего в России будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане — проголосовать будут иметь право 108 млн россиян и 2,9 млн жителей Татарстана. Об этом буквально через полчаса после открытия участков в РТ рассказал в Центральном информационном центре Андрей Кондратьев, председатель ЦИК РТ, советник премьер-министра РТ по общественным объединениям. Корреспондент газеты «Реальное время» узнал, чем эти выборы кардинально отличаются от всех предыдущих избирательных кампаний. Это и массовое видеонаблюдение за участками от Татарстана до Камчатки «в прямом эфире», и активная работа наблюдателей на выборах со времени открытия участков. Но главное, то, как повлияла пандемия на поведение татарстанцев: все члены УИКов — в халатах, хотя носить их никто не требовал; массовое голосование на дому — жители РТ стали серьезно беречь себя в пандемию; те же, кто все же решился прийти на участок, — сами приносят с собой маски и другие средства защиты.



2,8 тыс. участков, 2,9 млн избирателей, 14 тыс. наблюдателей — в Татарстане начались выборы в Госдуму РФ

По данным Кондратьева, 2 млн россиян находятся за рубежом, поэтому в 144 странах будут открыты 384 избирательных участка. Всего обслуживать голосование будет 880 тысяч членов УИК и ТИК. На татарстанских участках также будет работать 14 тысяч наблюдателей, из них 3 тысячи от Общественной палаты РТ. Кондратьев, уже по видеонаблюдению успев ознакомиться с положением дел на 25 избирательных участках республики, заявил, что из 25 участков 18 были открыты в средних образовательных учреждениях.

— Были опасения у некоторых, что выборы в учебный день как-то повлияют на учебный процесс — нет, никак не повлияли. Школы работают в штатном режиме, — отметил он.

Массовое видеонаблюдение за участками от Татарстана до Камчатки

Кондратьев рассказал также, что помимо работников на самих избирательных участках и наблюдателей трехдневное голосование будет обеспечивать «огромная армия людей», в частности обеспечивающие порядок сотрудники МВД, Роспотребнадзора, Минздрава и Минобразования как минимум — все «в полной боевой готовности».

— Мы долго готовили эту избирательную кампанию, очень переживаем. По-новому старались сделать многие вещи. Максимальную открытость обеспечить хотели, потому что мы считаем, что именно открытость — короткий путь к легитимности процедуры, — заверил председатель ЦИК РТ. — Дни голосования должны пройти качественно и открыто.

Сам Кондратьев проанализировал работу самых первых избирательных участков, которые открылись еще в 23 часа по московскому времени на Камчатке. По его словам, первые свидетельства говорят о том, что пандемия не ушла, но все, что татарстанский избирком отработал еще в разгар пандемии в рамках подготовки трехдневного голосования, применяется на участках голосования по выборам в Госдуму РФ в полном объеме.

— Впервые беру с собой устройство, которое позволяет следить в Татарстане почти за каждым участком. Убедился сегодня, что все это работает. На Камчатке открылись первые участки. И мы выверяли геопозиции и ракурсы камер и соответствующего видеонаблюдения со схемами, утвержденными УИКами, — рассказал Кондратьев, откровенно удивляясь достижениям новых информационных технологий, за что поблагодарил в первую очередь «Ростелеком» и Минцифры.

Активная работа наблюдателей на выборах со времени открытия участков

Андрей Кондратьев удивился и активной, по его словам, работе наблюдателей на каждом из 25 участков, за которыми он успел последить первые полчаса по видеонаблюдению: во-первых, наблюдатели есть везде; во-вторых, они уже «записывают что-то, фиксируют, работают при опечатывании урн».

Председатель Центризбиркома РТ выразил надежду, что благодаря в том числе и работе наблюдателей к концу дня (в прямой эфир с первыми итогами голосования Андрей Кондратьев выйдет через час после закрытия участков 17 сентября — в 21 час вечера) ЦИК уже будет владеть цифрами и «реальной картиной голосования». Отметим, что в РТ приехали и зарубежные наблюдатели, а также миссия от стран СНГ, с которыми глава ЦИК РТ будет выезжать на отдельные участки в течение дня.

Все члены УИКов — в халатах, хотя носить их никто не требовал

Андрей Кондратьев, помимо того, что заверил в штатности режима учебного процесса в школах РТ, где в большинстве своем и открылись избирательные участки («и в прошлом году работали в режиме трехдневного голосования — ни одного нарекания не было!»), антикоронавирусные нормы все тоже соблюдаются.

— Сегодня рано утром проверили систему с Роспотребнадзором по обработке участков. Каждый обработан, подготовлен, все меры соблюдаются: и термометрия, и маски, и перчатки, и ручки, и дистанция, и дезинфекция. Халаты мы особо не требовали носить от членов участковых комиссий, предлагали только — но увидел, что все они находятся в полной экипировке! — порадовался Кондратьев.

Массовое голосование на дому — татарстанцы стали серьезно беречь себя в пандемию

Он также назвал еще одну удивительную для него «новеллу», которая отличает эти выборы от многих прошлых избирательных кампаний — чуть ли не массовое голосование на дому. Выводы по опыту трехдневного голосования прошлого года были сделаны не только ЦИКом, но и самими гражданами РФ и жителями РТ.

— Реальность сегодня — другая. Мы уже не то что привыкли, но научились в такой системе жить и соблюдать меры безопасности. В 2020 году голосование на дому было колоссальной новинкой! Обзванивал утром участки — сразу отметить хочу: люди с большим желанием на участки сообщают и дают знать, что хотят проголосовать на дому! Такая форма голосования становится удобной, практичной и, главное, безопасной. Число заявлений по голосованию на дому очень значительное! — признался глава ЦИК по РТ.

Кто решился прийти на участок — сами приносят с собой маски и другие средства защиты

Это свидетельство того, что пандемия никуда не ушла, с сожалением отметил Андрей Кондратьев, люди стараются оберегать себя. Так, те, что все-таки решаются прийти на участки, на которых приготовлены маски и перчатки для них, приходят со своими масками и другими средствами защиты, «со знанием дела, что нужно брать с собой».

Кондратьев охарактеризовал это «готовностью нашего общества реагировать на пандемию». Он также добавил, что, если помещения УИКов достаточно большие и позволяют это организовать, в РТ будут обустроены и прививочные пункты, причем не только от COVID-19, но и от гриппа (сезон которого вот-вот «откроется»).

Сергей Афанасьев, фото: realnoevremya.ru