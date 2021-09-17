Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму
Президент Татарстана Рустам Минниханов отдал свой голос на выборах в Государственную думу, сообщил корреспондент «Реального времени».
Президент республики вместе с супругой Гульсиной Миннихановой посетил избирательный участок на улице Карла Маркса, 10 (расположен в первом здании КНИТУ КАИ).
Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего по РФ будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане.
О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».
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