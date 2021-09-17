Рустам Минниханов проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отдал свой голос на выборах в Государственную думу, сообщил корреспондент «Реального времени».

Президент республики вместе с супругой Гульсиной Миннихановой посетил избирательный участок на улице Карла Маркса, 10 (расположен в первом здании КНИТУ КАИ).

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Избирательная кампания в Татарстане началась, как и запланировано, в 8 утра по московскому времени. Всего по РФ будет открыто 96 тысяч избирательных участков, из них 2 810 участков открылись в Татарстане.

О том, как сентябрьские выборы 2021 года пройдут в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко