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Рустам Минниханов возглавил Совет директоров «Туполева»

15:00, 16.09.2021 1
Рустам Минниханов возглавил Совет директоров «Туполева»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев», сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Решение о назначении Минниханова приняли сегодня на очном заседании совета директоров. Оно состоялось на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев».

Фото: wikipedia.org

Напомним, новым управляющим директором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначили Вадима Королева.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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