Рустам Минниханов возглавил Совет директоров «Туполева»
Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил Совет директоров ПАО «Туполев», сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.
Решение о назначении Минниханова приняли сегодня на очном заседании совета директоров. Оно состоялось на базе Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова — филиале ПАО «Туполев».
Напомним, новым управляющим директором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначили Вадима Королева.
комментарии