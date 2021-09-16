В Нижнекамске подали тепло в 132 многоквартирных дома

В Нижнекамске сегодня стартовала подача тепла в жилые дома. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

По данным на 16 часов, отопление включили в 132 многоквартирных домах, в 54 образовательных учреждениях, в 95 детских садах, на 43 объектах здравоохранения, 10 объектах культуры, шести объектах спорта и в семи учреждениях социальной сферы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов распорядился подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов.



В Челнах подача тепла в жилые дома началась вчера, 15 сентября. Разрешение на запуск тепла получили 10 управляющих компаний. Старт отопительному сезону дан и в Казани. В столице Татарстана даже запустили горячую линию по вопросам пуска тепла.

Татьяна Леухина