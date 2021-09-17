В Казани к начавшемуся отопительному сезону подготовлены 5 785 многоквартирных домов

Организацию теплоснабжения на двух котельных АО «Казэнерго» проверили депутаты Казгордумы и члены постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Представитель Комитета ЖКХ Сергей Сотов сообщил, что к отопительному сезону, который стартовал накануне, подготовлены 5 785 многоквартирных домов и 826 муниципальных объектов бюджетной сферы.

Фото: Максим Платонов

Помощник генерального директора АО «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов рассказал, что на балансе организации состоят 135 котельных, на которые приходится 25% вырабатываемой в городе тепловой энергии.

Депутаты отметили надлежащий уровень подготовки к отопительному сезону и оставили на контроле ход модернизации оборудования и сетей АО «Казэнерго».

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов, в связи с просьбами жителей, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. В столице Татарстана отопительный сезон начался 16 сентября.



Алексей Нечаев