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В Казани к начавшемуся отопительному сезону подготовлены 5 785 многоквартирных домов

10:59, 17.09.2021 1
В Казани к начавшемуся отопительному сезону подготовлены 5 785 многоквартирных домов
Фото: realnoevremya.ru

Организацию теплоснабжения на двух котельных АО «Казэнерго» проверили депутаты Казгордумы и члены постоянной комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Представитель Комитета ЖКХ Сергей Сотов сообщил, что к отопительному сезону, который стартовал накануне, подготовлены 5 785 многоквартирных домов и 826 муниципальных объектов бюджетной сферы.

Фото: Максим Платонов

Помощник генерального директора АО «Казэнерго» Ильдар Низамутдинов рассказал, что на балансе организации состоят 135 котельных, на которые приходится 25% вырабатываемой в городе тепловой энергии.

Депутаты отметили надлежащий уровень подготовки к отопительному сезону и оставили на контроле ход модернизации оборудования и сетей АО «Казэнерго».

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов, в связи с просьбами жителей, сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова. В столице Татарстана отопительный сезон начался 16 сентября.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:20
    уже холодно, честно сказать, в квартирах. В садиках и школах тем более нужно включать отопление
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