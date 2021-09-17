Новости общества

19:42 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане явка на выборы на 15.00 составила 18%

18:18, 17.09.2021 Сюжет:  Выборы в Госдуму РФ
В Татарстане явка на выборы на 15.00 составила 18%
Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане явка в первый день голосования на выборах в Госдуму по состоянию на 15.00 составила 18%. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 1 июля, активным избирательным правом обладают 2 931 939 татарстанцев.

В ЦИК России ранее сообщили, что на выборах общая явка на 16.00 составила 9,16%.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также