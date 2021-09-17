В Татарстане явка на выборы на 15.00 составила 18%

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане явка в первый день голосования на выборах в Госдуму по состоянию на 15.00 составила 18%. Об этом сообщили в ЦИК республики.

Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировали.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данным на 1 июля, активным избирательным правом обладают 2 931 939 татарстанцев.

В ЦИК России ранее сообщили, что на выборах общая явка на 16.00 составила 9,16%.



Татьяна Леухина