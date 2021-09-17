В Татарстане явка на выборы на 15.00 составила 18%
В Татарстане явка в первый день голосования на выборах в Госдуму по состоянию на 15.00 составила 18%. Об этом сообщили в ЦИК республики.
Жалоб на нарушение избирательного законодательства в ЦИК РТ не поступало. Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировали.
По данным на 1 июля, активным избирательным правом обладают 2 931 939 татарстанцев.
В ЦИК России ранее сообщили, что на выборах общая явка на 16.00 составила 9,16%.
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