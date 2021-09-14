Как в Казани встретили первый субсидированный чартерный рейс из Москвы
Ростуризм ожидает восстановления турпотока докоронакризисного уровня к концу текущего года
Между Москвой и Казанью запустили первый субсидированный чартерный рейс. Это позволит привлечь в татарстанскую столицу больше туристов, считают в Ростуризме и Госкомитете РТ по туризму, оказавших поддержку туроператору Tui в организации перелетов. За восемь месяцев года число гостей в Казани уже почти сравнялось с показателями допандемийного 2019 года. Подробнее — в материале «Реального времени».
В сентябре субсидированными чартерами доставят около тысячи гостей
В столицу Татарстана накануне прибыл первый субсидированный чартерный рейс Москва — Казань. В аэропорту 180 прилетевших туристов встречали наряженные в красивую национальную одежду девушки и волонтеры с чак-чаком. В течение месяца в Казань должны прибыть пять таких чартерных рейсов. С их помощью в Татарстан прибудет около тысячи туристов. Не исключено, что полеты будут и в октябре, но точных данных пока нет.
Субсидированные чартеры организованы также в Тюменскую область. Первый такой рейс прибыл в Тюмень 7 сентября. В Казань новые рейсы запустил туроператор Tui при поддержке Ростуризма и Госкомитета РТ по туризму. Ранее были запущены чартеры в Сахалин и Бурятию.
Туристам, прибывшим в Татарстан, предложили насыщенную пятидневную программу с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Клиентам предлагают туры на 5 или 9 дней, стоимость стартует от 13,9 тысячи рублей на человека.
— Мы в Казани в первый раз. Давно уже хотели съездить сюда, но все никак не получалось из-за пандемии. Казань — очень интересный город, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Екатерина.
Эксперты в сфере туризма сошлись во мнении, что Казань давно стала раскрученным направлением. В то время как другим городам предстоит еще немало работы по продвижению. Так, например, Тюмень, несмотря на всю свою самобытность и сибирское гостеприимство, не ассоциируется у людей с туризмом. По мнению заместителя гендиректора компании туроператора Александра Сирченко, чартерные рейсы как раз и могут помочь поменять предпочтения туристов. Так, например, когда-то и в Мурманск тоже ездило не так много людей. Но после запуска чартеров туристы стали охотнее выбирать это направление.
Впрочем, глава Ростуризма считает, что по продвижению бренда и Казани есть куда расти.
— В нашей стране, помимо морского отдыха, есть и много других прекрасных возможностей для культурно-познавательного, экологического отдыха, приключенческого туризма, для санаторно-курортных поездок. Но потенциал всех этих направлений недораскрыт. Та же Казань — это прекрасное направление для экологического, культурно-познавательного, гастрономического туризма. Здесь огромное количество гостиниц. Очень качественная городская туристическая среда и шикарные музеи. При этом нет устойчивого восприятия Казани как региона, в который можно взять и сорваться в отпуск или в путешествие. Она сейчас больше ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с деловой.
Тем не менее на сегодня туристический поток в Казань очень большой, и он уже почти достиг допандемийного уровня. За 8 месяцев 2021 года в столице республики побывали 2,9 млн туристов, что лишь на 7% меньше, чем в 2019 году. В Госкомитете по туризму Татарстана надеются, что к концу года их количество дорастет до 3,5 млн человек.
Как напомнил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, в Татарстане на сегодняшний день три татарстанских объекта причислены к списку всемирного наследия ЮНЕСКО: Кремль, Болгар и Свияжск. Большую ценность представляет расположившийся вблизи Кремля воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Новыми туристическими центрами становятся Набережные Челны (родина КАМАЗа), Чистополь, где во время Великой Отечественной войны проживали советские писатели и поэты, а также Тетюши, где проходила самая восточная стрелецкая застава, Камское Устье с его уникальными пещерами и виноградниками. Интерес представляет собой и город Кукмор, который славится на всю стану производством валенок.
Активно развивается туристическая инфраструктура Казани. Строятся СПА-комплексы, несколько новых отелей. В Казани планируется возвести еще две новые гостиницы — в районе «Ривьеры» и около аэропорта. Последним трендом, по словам Иванова, является развитие экотуризма. На сегодня в Татарстане уже работают 9 глэмпингов, а к 2025 году их число планируется увеличить до 50. Постоянно придумываются разные новые развлечения для туристов. Так, например, теперь для них доступен полет на воздушном шаре над Свияжском.
В Ростуризме прогнозируют восстановление внутреннего туристического потока к уровню допандемийного 2019-го по итогам текущего года. Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики. По предварительным данным Ростуризма, в январе — июле 2021 года по стране путешествовали 31,5 млн человек.
— Это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Примерно столько же туристов путешествуют и не останавливаются в гостиницах, — рассказала Догузова.
По ее словам, общее количество туристов, ездивших по России в этом году, составляет примерно 63 миллиона человек.
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