Как в Казани встретили первый субсидированный чартерный рейс из Москвы

Ростуризм ожидает восстановления турпотока докоронакризисного уровня к концу текущего года

Фото: Максим Платонов

Между Москвой и Казанью запустили первый субсидированный чартерный рейс. Это позволит привлечь в татарстанскую столицу больше туристов, считают в Ростуризме и Госкомитете РТ по туризму, оказавших поддержку туроператору Tui в организации перелетов. За восемь месяцев года число гостей в Казани уже почти сравнялось с показателями допандемийного 2019 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

В сентябре субсидированными чартерами доставят около тысячи гостей

В столицу Татарстана накануне прибыл первый субсидированный чартерный рейс Москва — Казань. В аэропорту 180 прилетевших туристов встречали наряженные в красивую национальную одежду девушки и волонтеры с чак-чаком. В течение месяца в Казань должны прибыть пять таких чартерных рейсов. С их помощью в Татарстан прибудет около тысячи туристов. Не исключено, что полеты будут и в октябре, но точных данных пока нет.

Субсидированные чартеры организованы также в Тюменскую область. Первый такой рейс прибыл в Тюмень 7 сентября. В Казань новые рейсы запустил туроператор Tui при поддержке Ростуризма и Госкомитета РТ по туризму. Ранее были запущены чартеры в Сахалин и Бурятию.

— Мы субсидируем половину фрахта стоимости воздушного судна — так, чтобы туроператор мог ставить целые рейсы на то или иное направление, — рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова. — За счет этого существенно снижается стоимость поездок и люди существенно экономят. И кстати говоря, не только деньги, но и время. Главная идея чартерных программ в том, чтобы полностью за туриста спланировать маршрут, сделать продуманный туристический пакет под ключ по адекватной цене. Кроме того, очевидная польза от чартерных программ — это рост привлекательности всех регионов. Потому что устойчивый спрос всегда рождает предложение.

Туристам, прибывшим в Татарстан, предложили насыщенную пятидневную программу с посещением Болгара и Свияжска. В стоимость путевки включено все — и перелет, и питание, и проживание в гостинице, и трансферы. Клиентам предлагают туры на 5 или 9 дней, стоимость стартует от 13,9 тысячи рублей на человека.



— Мы в Казани в первый раз. Давно уже хотели съездить сюда, но все никак не получалось из-за пандемии. Казань — очень интересный город, — поделилась с корреспондентом «Реального времени» Екатерина.

Эксперты в сфере туризма сошлись во мнении, что Казань давно стала раскрученным направлением. В то время как другим городам предстоит еще немало работы по продвижению. Так, например, Тюмень, несмотря на всю свою самобытность и сибирское гостеприимство, не ассоциируется у людей с туризмом. По мнению заместителя гендиректора компании туроператора Александра Сирченко, чартерные рейсы как раз и могут помочь поменять предпочтения туристов. Так, например, когда-то и в Мурманск тоже ездило не так много людей. Но после запуска чартеров туристы стали охотнее выбирать это направление.

Туристам, прибывшим в Татарстан, предложили насыщенную пятидневную программу с посещением Болгара и Свияжска

Впрочем, глава Ростуризма считает, что по продвижению бренда и Казани есть куда расти.

— В нашей стране, помимо морского отдыха, есть и много других прекрасных возможностей для культурно-познавательного, экологического отдыха, приключенческого туризма, для санаторно-курортных поездок. Но потенциал всех этих направлений недораскрыт. Та же Казань — это прекрасное направление для экологического, культурно-познавательного, гастрономического туризма. Здесь огромное количество гостиниц. Очень качественная городская туристическая среда и шикарные музеи. При этом нет устойчивого восприятия Казани как региона, в который можно взять и сорваться в отпуск или в путешествие. Она сейчас больше ассоциируется либо с короткой поездкой, либо с деловой.

Тем не менее на сегодня туристический поток в Казань очень большой, и он уже почти достиг допандемийного уровня. За 8 месяцев 2021 года в столице республики побывали 2,9 млн туристов, что лишь на 7% меньше, чем в 2019 году. В Госкомитете по туризму Татарстана надеются, что к концу года их количество дорастет до 3,5 млн человек.

Как напомнил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов, в Татарстане на сегодняшний день три татарстанских объекта причислены к списку всемирного наследия ЮНЕСКО: Кремль, Болгар и Свияжск. Большую ценность представляет расположившийся вблизи Кремля воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери. Новыми туристическими центрами становятся Набережные Челны (родина КАМАЗа), Чистополь, где во время Великой Отечественной войны проживали советские писатели и поэты, а также Тетюши, где проходила самая восточная стрелецкая застава, Камское Устье с его уникальными пещерами и виноградниками. Интерес представляет собой и город Кукмор, который славится на всю стану производством валенок.

По предварительным данным Ростуризма, в январе — июле 2021 года по стране путешествовали 31,5 млн человек

Активно развивается туристическая инфраструктура Казани. Строятся СПА-комплексы, несколько новых отелей. В Казани планируется возвести еще две новые гостиницы — в районе «Ривьеры» и около аэропорта. Последним трендом, по словам Иванова, является развитие экотуризма. На сегодня в Татарстане уже работают 9 глэмпингов, а к 2025 году их число планируется увеличить до 50. Постоянно придумываются разные новые развлечения для туристов. Так, например, теперь для них доступен полет на воздушном шаре над Свияжском.

В Ростуризме прогнозируют восстановление внутреннего туристического потока к уровню допандемийного 2019-го по итогам текущего года. Полное восстановление турпотока прогнозируется при условии активной динамики. По предварительным данным Ростуризма, в январе — июле 2021 года по стране путешествовали 31,5 млн человек.

— Это люди, которые хотя бы на одну ночь останавливались в отелях. Примерно столько же туристов путешествуют и не останавливаются в гостиницах, — рассказала Догузова.

По ее словам, общее количество туристов, ездивших по России в этом году, составляет примерно 63 миллиона человек.



1 / 24 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов