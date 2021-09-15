В Набережных Челнах стартовала подача отопления в жилые дома

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Набережных Челнах с сегодняшнего дня стартовала подача отопления в жилые дома. Разрешение на запуск тепла получили 10 управляющих компаний.

Приступить к подаче отопления в жилые дома в автограде разрешили УК «Строим будущее», «Челныстройремонт», «Паритет», «Камстройсервис», «Комфортные дома», «Жилищный фонд», «ДОМиКо», а также трем ТСЖ: «Инвест-Сервис», «У Майдана» и «Домовой», пишут «Челнинские известия».



Мэр Челнов Наиль Магдеев в начале прошлой недели поручил ускорить подготовку к запуску тепла в Челнах. 9 сентября в исполкоме автограда подписали постановление о начале отопительного сезона.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Отопительный сезон в Татарстане стартует с 22 сентября. Готовность жилого фонда в целом по республике по состоянию на 14 сентября оценивалась на 98,4% — из 17 470 домов тепло готовы принять 17 186. В восьми муниципальных образованиях имеется небольшое отставание, но на следующей неделе паспорта готовности будут и у них.

В Казани отопительный сезон начнется 16 сентября — 92 детсада и шесть больниц уже получили тепло по заявкам. В Набережных Челнах готовность к отопительному сезону по состоянию на вчерашний день достигла 98,3%.

Татьяна Демина