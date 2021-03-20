События недели: в Заинске сгорел памятник Воину-освободителю, молкомбинат Бугульмы побил в суде «Пятерочку»

Главные события недели в Татарстане

Судебные разбирательства, жаркое обсуждение механизма определения МРОТ в Госсовете, музыкальный фестиваль — об этом и не только писало «Реальное время» на этой неделе. Без внимания журналистов не остались судебный процесс по делу о резонансном убийстве по неосторожности в Кайбицком районе, новая программа кредитования бизнеса, пострадавшего от «коронакризиса», а также победа Бугульминского молокозавода в борьбе с «Пятерочкой» за право продавать свою продукцию на полках магазинов торговой сети. Но одним из главных инфоповодов недели стал сгоревший дотла памятник Воину-освободителю в Заинске — теперь о том, что есть такой город, знает вся Россия.

В Заинске сгорел памятник

В центре татарстанского райцентра дотла сгорел шестиметровый памятник Воину-освободителю. За считаные минуты от него остался только каркас. Новенький памятник поставили в мае 2020 года взамен старого металлического монумента. И до следующего Дня Победы он не дожил. Скульптура из «огнеупорного» материала вспыхнула как спичка, когда четверо детей играли у ее подножия с Вечным огнем (детей, кстати, нашли, но детский омбудсмен Татарстана просит их не наказывать — по ее мнению, это результат недостаточного патриотического воспитания).

По делу возбуждено уголовное дело, причем его ход контролирует лично глава СК России Александр Бастрыкин. С родителями малолетних поджигателей сейчас беседуют в ПДН, но главное, на что идет упор, — прокуратура выясняет, выполнены ли были контрактные обязательства той компанией, которая устанавливала злополучную скульптуру, соблюдена ли была технология производства и те ли огнеупорные материалы пошли на ее изготовление. Победителем тендера на изготовление и установку памятника стала компания татарстанского бизнесмена Евгения Козлова.

Фигурантом уголовного дела о халатности может стать и он, и бывший глава исполкома Заинска Антон Петров, который контролировал процедуру тендера и принимал памятник. Козлов может пройти сразу по нескольким статьям УК РФ: мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.



Депутату, застрелившему женщину вместо лисы, грозят 2 года тюрьмы

В Кайбицком суде начался процесс над депутатом района, главой Кулангинского поселения Фидаилом Нигматзяновым. Три месяца назад депутат застрелил из охотничьего ружья 38-летнюю женщину — было темно, и он решил, что это лиса.

В содеянном он признался сам. А проводя следственные мероприятия, сотрудники СК пришли к выводу, что злополучный охотник проявил преступную небрежность — открыл стрельбу, не убедившись, в кого стреляет. Максимум, который грозит Нигматзянову, — два года тюрьмы. Но уголовное дело могут и прекратить, если потерпевшая сторона проявит на то добрую волю и согласится на примирение. Готова ли семья убитой пойти на мировую, пока не известно.

Павшая от рокового выстрела Диляра Валиуллина работала оператором на автозаправке и вместе с мужем занималась подсобным хозяйством — держала домашний скот и птицу. Без матери остались дочь-школьница и сын-срочник.

Молкомбинат Бугульмы победил в УФАС «Пятерочку»

Четыре года добивался Бугульминский молочный комбинат права размещать свою продукцию в магазинах федеральной сети «Пятерочка». Оператор сети ООО «Агроторг» не хотел брать ее на полку, а отказ аргументировал нестабильным качеством продуктов, претензиями к упаковке, логистическим параметрам.

К делу подключилось УФАС по РТ — и определило, что торговая сеть нарушает закон о торговле. Оказывается, заявки на размещение продукции «практически не рассматривались» и сразу же отклонялись.

Ретейлер этого факта признавать упорно не хотел и обратился в суд. Но дело проиграл, причем в трех судебных инстанциях последовательно. В марте сеть «Пятерочка» выплатила штраф в 2 млн рублей, а продукция БМК теперь может располагаться на полках ее магазинов. В татарстанском УФАС сообщили: «Выиграно прецедентное, достаточно серьезное дело». Причем это единственное подобное дело по стране в этом году, и не потому, что федеральные сети больше нигде не обижают местных производителей. Просто мало кто решается на судебные разбирательства и готов идти в них до конца.



Казанцы выступили против второй очереди мусорного полигона «Восточный»

В Казани состоялись общественные слушания, где обсудили воздействие на окружающую среду второй «карты» полигона «Восточный» площадью 8,4 га. Запустить ее в строй действующих планируется в конце этого года. На территории карты намерены захоронить более 1,5 млн тонн прессованных отходов, сообщил главный инженер компании-регоператора ТКО Алмаз Зиятдинов.

Жители прилегающего к полигону пригорода — поселков Самосырово, Привольный, Вознесенское, Салмачи, ЖК «Весна» — возмутились предстоящей перспективой. Они утверждают, что больше всех страдают от соседства со свалкой, и часто жалуются на зловоние. Люди опасаются, что с расширением мусорного полигона ситуация только ухудшится. Активисты жилых массивов утверждают, что на этой территории резко возросло количество онкозаболеваний жителей.



Недостроенный «КЗСК-Силикон» снова выставят на торги

Производство по выпуску силикона, строительство которого было инициировано экс-главой «Спурт банка» Евгенией Даутовой, но заморожено 5 лет назад, вновь готовят к публичным торгам. Кредиторы планируют установить цену в 50% от первоначальной почти в 1,3 млрд рублей. Попытки продать производственные мощности предпринимались уже три раза, но все они не увенчались успехом.

Между тем в Арбитражном суде на этой неделе разгорелся спор между конкурсным управляющим Аркадием Черкасовым и АКБ «Спурт» в лице АСВ. Последний не хочет опускать ценовую планку производства менее 713 млн рублей. Также банк настаивает, чтобы торги проводил «Российский аукционный дом». Ранее завод выставляли на электронной площадке ООО «Арбитат» из Санкт-Петербурга



Республиканское УФАС — против мэрии автограда

Татарстанские антимонопольщики борются с челнинским исполкомом за права предпринимателей. Очередное судебное заседание назначено на 6 апреля. Процесс продолжается еще с конца 2019 года. Тогда в прокуратуру автограда подала жалобу владелица местной компании «Блик» Ирина Лялюк. Она обвиняла власти в том, что они необоснованно отказали ей в аренде участка рядом с площадью Азатлык, притом что некоторые другие предприниматели совершенно спокойно получают участки, на которые претендуют. После того как бизнес-леди одержала победу в Арбитражном суде, чиновники согласились сдать ей участок земли в аренду под велопрокат, но только на месяц, и то в период локдауна, хотя Лялюк просила землю в долгосрочную аренду на 49 лет.

Эксперты УФАС по РТ усмотрели в действиях челнинских властей признаки дискриминации, а в регламенте исполкома — «правовой пробел», по которому мэрия может выбирать арендаторов «по своему усмотрению», а это, в свою очередь, недопустимо. Но мэрия Челнов предупреждение антимонопольщиков оставила без внимания — реакции исполкома автограда в УФАС ждали с сентября прошлого года. Потеряв терпение, антимонопольщики возбудили дело. Причем решили затребовать у мэрии Челнов реестр всех выданных разрешений на использование земель за три года (в период с 09.11.2017 по 09.11.2020 г.) на территории Набережных Челнов.



Омбудсмены Татарстана отчитались перед Госсоветом

На очередной сессии республиканского Госсовета обсудили итоги 2020 года для бизнеса Татарстана, размер прожиточного минимума (и вообще, прожиточный ли он), можно ли на него прожить, а еще то, с какими вопросами чаще всего обращаются к детскому омбудсмену.

Отчитался перед депутатами о своей работе бизнес-омбудсмен республики Фарид Абдулганиев. По его данным, за прошлый год численность субъектов МСП в Татарстане сократилась на 3%, юрлиц стало меньше на 2011, индивидуальных предпринимателей — на 2,6 тысячи. Основной причиной потерь стал, конечно же, локдаун, который «уничтожил» некоторые направления бизнеса.

Детский омбудсмен Ирина Волынец в своем итоговом докладе озвучила самые острые проблемы, по которым к ней обращаются. Жалоб стало меньше на 13% (по сравнению с 2019 годом), и в основном они связаны с местами в детских садах для малышей до трех лет.

Большие страсти на заседании разгорелись после выступления министра труда Эльмиры Зариповой. В ее докладе в первом чтении были представлены законопроекты о прожиточном минимуме в республике (которые просто приводят действующее республиканское законодательство в соответствие с федеральным). Единоросс Азат Хамаев вопрошал, соотносится ли изменение прожиточного минимума с принятием тарифов на ЖКХ (ему ответили, что нет, не соотносится). Депутат Артем Прокофьев обращал внимание на то, что прожиточный минимум слишком низкий (для пенсионеров он вообще не менялся с 2017 по 2020 год), и пытался выяснить, где находятся те магазины, ценами в которых оперирует статистическое ведомство. Статведомство своих источников не сдало.



Фестиваль скрипичного искусства собрал именитых музыкантов

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева Казани на этой неделе начался IX Международный фестиваль L’arte del arco. В этом году на фестиваль приехали известные российские музыканты — Федор Амосов, Никита Борисоглебский, Граф Муржа и другие. Прорвался через коронавирусные кордоны и гость из Мексики — скрипач Альфредо Рейес Логунова.

Концерты фестиваля L’arte del arco проходят не только в Казани. 16 марта музыканты выступили в Нижнекамском музыкальном колледже им. С. Сайдашева, потом — в органном зале Набережных Челнов. Завершается все действо 20 и 21 марта — концертами в Казани.

Предприниматели РТ смогут получить льготный кредит

Правительство России решило направить 7,7 млрд рублей для поддержки 75 тысяч компаний МСП страны, понесших наибольший урон из-за последствий пандемии коронавируса 2020 года. Об этом бизнес-сообществу Татарстана на этой неделе рассказали на спич-сессии с участием бизнеса и представителей банков в Торгово-промышленной палате республики.

Получить кредит в 3% годовых предприниматели смогут в рамках программы поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Она заменит собой предыдущую, которая завершится 1 апреля. На льготный заем на восстановление деятельности без залога и сроком на 1 год могут рассчитывать компании из наиболее пострадавших отраслей — ресторанного, гостиничного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений — это почти 1% всех предпринимателей России.

Правда, авторы новой программы выдвинули ряд условий для получения кредита по столь низкой ставке. Размер кредита зависит от количества сотрудников организации, а максимальная сумма займа не превысит 500 млн рублей. Также заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора и должен быть участником программы ФОТ 2.0. В 2020 году участниками программы ФОТ 2.0 стали более 6,5 тыс. предпринимателей Татарстана, а общая сумма полученных ими льготных кредитов составила порядка 13,7 млрд рублей.