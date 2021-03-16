L’arte del arco: гость из Мексики, джаз-рококо и композитор года

В БКЗ IX международный фестиваль открылся тремя премьерными для Татарстана исполнениями

Фото: Максим Платонов

В Большом концертном зале имени С. Сайдашева Рустем Абязов, его камерный оркестр La Primavera и приглашенные звезды открыли IX международный фестиваль L’arte del arco. Показать свое искусство смычка в этом году в Казань приехали видные российские музыканты — Никита Борисоглебский и Федор Амосов, Граф Муржа и Гайк Казазян. На открытие фестиваля и последующий концерт в Нижнекамске приехал и единственный зарубежный гость — мексиканский скрипач Альфредо Рейес Логунова.

Композитор-резидент года

В марте 2020 года фестиваль начался и закрылся в один день — открытие стало одновременно закрытием, а приглашенные гости, из тех, кто уже успел приехать, отправились по домам. Буквально через несколько дней был объявлен карантин. Понятно, что в этом году с большим трудом удалось пригласить только одного.

По словам маэстро Абязова, обычно число иностранных гостей на фестивале значительно превышает количество российских солистов.

— В сентябре мы уже наладили сложную схему согласования приезда гостей из-за рубежа, тогда к нам приезжал скрипач из Франции Марк Дробинский. Если тогда переговоры о его приезде мы начали вести за месяц, то теперь было, конечно, проще. Как обычно, на фестивале слушателей ждут премьеры, пять бесплатных мастер-классов для учащихся музыкальных школ, концерты пройдут не только в Казани, но и в Нижнекамске и Набережных Челнах. В этом году на фестивале будет композитор-резидент Алексей Шор. Забегая вперед, скажу, что он станет резидентом всего 2021 года — в сентябре стартует фортепианный марафон, на котором произведения Алексея Шора также будут исполняться. Мы будем исполнять ряд его произведений. Так, на открытии впервые в Татарстане исполнено его Phantasms, — рассказал Рустем Абязов.

По словам маэстро Абязова, обычно число иностранных гостей на фестивале значительно превышает количество российских солистов

Премьерные исполнения и новые имена

Это произведение в трех частях можно назвать «интеллектуальными фантазиями». В разные моменты вдруг кажется, что композитор рассуждает о творчестве Моцарта и Вивальди, либо звучит торжественный полонез, на смену которому приходит разудалый венгерский чардаш. Тем не менее все переходы выверены, просчитаны с математической точностью.

Алексей Шор считается американо-мальтийским композитором, хотя родился он в Киеве. По образованию он математик, музыку же впервые стал сочинять только в 42 года. С тех пор его произведения звучат по всему миру. На фестивале L’arte del arco его произведения Musical Pilgrimage, Four Seasons of Manhattan и Seascapes исполнят Борис Андрианов, Граф Муржа и Гайк Казазян. Все эти имена в представлении не нуждаются. Маэстро Абязов назвал их «музыкантами высшей пробы».

— Мы также хотим показать публике молодого, перспективного, очень интересного казанского виолончелиста Камиля Мухаметдинова. Масса премьер ждет казанцев на фестивале. Так, будет исполнена пьеса «Джаз-рококо» Александра Розенблата, аранжировку которой для нас сделал Федор Амосов. Мы все знаем культовое произведение для виолончелистов — «Вариации на тему рококо» Петра Чайковского. На эту же тему современный композитор сделал вариации уже с джазовым колоритом.

Участник многих мировых фестивалей, в Казани виолончелист уже бывал, выступая с Государственный симфоническим оркестром Татарстана

Перезапуск «Джаза-рококо»

Как и прогнозировал маэстро, премьерное исполнение «Джаза-рококо» публикой было встречено на «браво». Исполнил его автор аранжировки Федор Амосов. Первое публичное исполнение состоялось, когда Федору было семь лет. С тех пор он регулярно выступал как солист и в камерных ансамблях в России, Европе, Азии и Северной Америке. Участник многих мировых фестивалей, в Казани виолончелист уже бывал, выступая с Государственный симфоническим оркестром Татарстана. С La Primavera он выходит на сцену впервые.

— Мне кажется, что сегодня для музыкальной общественности — большой день. Можно сказать, что идет перезапуск премьеры «Джаза-рококо» Александра Розенблата. Это замечательный, ныне живущий — после ухода великого джазового композитора, нашего современника Николая Капустина, он остался единственным, кто пишет в таком стиле и активно издается. Правда, только за рубежом, в России его изданий нет. Эта пьеса очень интересная, я специально сделал переложение для оркестровой партии, для струнного состава. Веселая и замечательная пьеса, как мне кажется, одно из лучших произведений, написанных в XX веке, — считает Федор Амосов.

Кажущаяся свобода джаза

Музыкант признался, что это действительно очень сложное для исполнения произведение, далеко не все готовы потратить несколько месяцев для того, чтобы его освоить. Кроме того, джазовая специфика для большинства классических музыкантов — это терра инкогнита. Сложная и необычная, требующая иного подхода, технологии извлечения звука, например.

— Не буду говорить, что и мне легко дается джаз. Эта музыка требует иной самодисциплины по отношению к ритму. Мы, классики, обращаемся с ритмом весьма свободно, тогда как джаз требует жесткого следования ритму. Если у вас в вертикали партитуры какие-то проблемы с ритмом, то и вся конструкция перестает работать. Можно сказать, что джаз только кажется музыкой свободной, на самом деле это очень метричная музыка. Вся свобода заключена в ритме. Джазовая свобода — это только видимость или, скорее, слышимость, — уверен музыкант.

Молодой, энергичный и непосредственный Альфредо Рейес Логунова прекрасно говорит по-русски

Русский мексиканец

Иностранный гость фестиваля, конечно, заслуживает особенного внимания. Молодой, энергичный и непосредственный Альфредо Рейес Логунова прекрасно говорит по-русски. Все дело не только в учителях музыки:

— Моя мама — Светлана — родилась в Алма-Ате. В доме говорили чаще, конечно, по-испански, но звучала и русская речь. Для нее было очень важно сохранить и передать свою национальную культуру и язык. Для меня огромная часть выступать сегодня в Казани и выступать с такими музыкантами. Я вообще считаю, что оркестр La Primavera — один из лучших коллективов не только в России и Европе, но и в мире. Каждый музыкант виртуозно владеет инструментом, а между всеми чувствуется сплоченность.

Отзвук «Ленинградской» симфонии

В столицу Татарстана мексиканец русского происхождения приехал из Италии. Он учился у Бориса Белкина в Маастрихте и у Феликса Андриевского в Лондоне. Альфредо Рейес Логунова отметил, что первый концерт, да и сам фестиваль, будут знаковыми событиями для многих.

— Пандемия показала, как остро люди нуждаются в музыке. Да, как говорят, не хлебом единым жив человек. Вспомните, как прошла премьера седьмого концерта Дмитрия Шостаковича — в блокадном Ленинграде, голодные и изможденные люди все же собрались в концертном зале, чтобы услышать музыку, которая поддерживала их, давала новые силы, чтобы бороться за жизнь. Конечно, сегодня мы поставлены не в столь экстремальные условия, но что-то общее в этом есть, — считает скрипач.

16 марта музыканты представят свое искусство смычка в Нижнекамском музыкальном колледже им. С. Сайдашева, далее отправятся в органный зал Набережных Челнов. 20 и 21 марта заключительные концерты пройдут в Казани.

1 / 23 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов