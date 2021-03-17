Прокуратура сообщила подробности о расследовании возгорания памятника Неизвестному Солдату в Заинске

Фото: прокуратура РТ

Материалы проверки по возгоранию памятника Неизвестному Солдату на бульваре Победы в Заинске переданы в Заинский МРСО СУСК для принятия решения по подследственности, сообщает прокуратура РТ.



В действиях пока не установленных лиц усматриваются признаки преступления по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России». Прокуратура контролирует ход проверки.

Еще прокуратура продолжает проверять выполнение контрактных обязательств при установке памятника, включая соблюдение технологии производства и использования требуемых огнеупорных материалов.

Напомним, источник сообщил «Реальному времени», что незадолго до возгорания памятника около него зафиксировали подростков. Подробнее о том, как в Заинске сэкономили на скульптуре Неизвестному Солдату, — в материале издания.

Маргарита Головатенко