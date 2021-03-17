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Дело о поджоге памятника Воину-освободителю в РТ контролирует Бастрыкин

14:19, 17.03.2021
Дело о поджоге памятника Воину-освободителю в РТ контролирует Бастрыкин
Фото: wikipedia.org

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о поджоге памятника Воину-освободителю в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В сообщении ведомства отмечается, что руководству следственного управления по Татарстану поручено доложить обо всех обстоятельствах преступления.

Ранее была информация о том, что в Заинске полицейские установили детей, которые причастны к поджогу памятника. По информации источников «Реального времени», сейчас сотрудники ПДН общаются с их родителями. В городе возбудили уголовное дело по факту возгорания монумента Воину-освободителю на бульваре Победы.

ПроисшествияОбщество Татарстан
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