Дело о поджоге памятника Воину-освободителю в РТ контролирует Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о поджоге памятника Воину-освободителю в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
В сообщении ведомства отмечается, что руководству следственного управления по Татарстану поручено доложить обо всех обстоятельствах преступления.
Ранее была информация о том, что в Заинске полицейские установили детей, которые причастны к поджогу памятника. По информации источников «Реального времени», сейчас сотрудники ПДН общаются с их родителями. В городе возбудили уголовное дело по факту возгорания монумента Воину-освободителю на бульваре Победы.
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