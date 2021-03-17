Сгоревшая память: как в Заинске сэкономили на скульптуре Неизвестному солдату

Уголовные дела грозят как поджигателям, так и получателям контракта на памятник

Фото: Прокуратура РТ

В центре Заинска накануне вечером огонь уничтожил шестиметровую фигуру Воина-освободителя. Полиция ищет доигравшихся с огнем пацанов, прокуратура изучает детали контракта на изготовление и установку памятника. На муниципальных торгах цена на эти работы упала в 1,5 раза, однако Воин не простоял и года. В администрации Заинска уверяют — объект выполнен из огнеупорного материала, в Союзе художников Татарстана советуют дождаться результатов экспертизы.

Уголовное дело о сожжении Воина-освободителя пока не возбуждено



Новый памятник Воину-освободителю открыли в Заинске в мае 2020-го. До следующего Дня Победы монумент не дожил. Первое сообщение о пожаре, по данным МЧС, поступило в 18.39, в 18.50 огнеборцы сообщили об окончании тушения. На кадрах видно — от фигуры как живого, замершего на посту солдата в развевающейся плащ-палатке и с автоматом остался лишь металлический остов.

На записях очевидцев видно, что горение объекта истории и культуры больше напоминало факел. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали и начало пожара. «Мальчишки — человека 3-4 играют у Вечного огня (он расположен рядом с памятником — прим. ред.). Как только пламя разгорается — убегают», — сообщил «Реальному времени» источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, загорелся искусственный венок у памятника, а дальше пламя перекинулось и на саму скульптуру.

Случай для Татарстана — небывалый. Хотя с вандалами, которые «ради прикола», отрывают монументам головы и другие части каменного тела, приходится бороться. История кончины заинского Воина вызывает еще больше удивления после изучения сайта муниципалитета. В день открытия объекта, 5 мая 2020-го, пресс-служба муниципалитета сообщала — новый памятник Освободителю появился на месте старого, и он «изготовлен из огнеупорного материала — полимера».

Фото: zainsk.tatarstan.ru

Именно эта строчка заинтересовала надзорное ведомство. И.о. прокурора Татарстана Алексей Заика поручил прокурору Заинска проверить выполнение контрактных обязательств при установке памятника, в том числе — в части соблюдения технологии производства и использования негорючих материалов. Проверка по факту ЧП уже началась. На месте происшествия вчера побывала зампрокурора Заинска Ирина Якупова.

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В МЧС подтверждают — сгоревший памятник был выполнен из композитных материалов. Причины ЧП поручено установить пожарным дознавателям. Впрочем, не исключено, что к расследованию горящей истории подключится и Следком. Особенно в том случае, если подтвердятся подозрения о нарушении условий контракта в части технологии и материалов.

Бронзовые памятники от Козлова стоят в Сабах и Рыбной Слободе

Как выяснило «Реальное время», заявку на работы по изготовлению и установке памятника «Неизвестному солдату» на площади перед Вечным огнем в городе Заинске местный исполком разместил на сайте госзакупок еще в октябре 2019-го. С начальной (максимальной) ценой в 2,5 млн рублей.

По условиям техзадания, исполнитель по выбранному и утвержденному эскизу должен был сначала вылепить из скульптурного пластилина фигуру героя в натуральную величину (6 метров), затем нанести на получившуюся скульптуру силиконовую массу и потом использовать эту форму для создания такой же, но из гипса. На эти цели планировалось использовать тонну гипсового порошка. Получившуюся форму исполком-заказчик предлагал заполнить полиэфирной смолой, искусственным мрамором и переложить стеклотканью. Полученную отливку предлагалось отшлифовать, загрунтовать, собрать и установить с помощью стальных опор, а на финальном этапе покрасить декоративным составом, имитирующим бронзу.

На финальном этапе конкурса комиссия рассматривала две заявки. ИП Вадим Иксанов из Набережных Челнов был готов исполнить контракт за 1,73 млн рублей, ИП Евгений Козлов из Зеленодольска предложил цену ниже — 1,65 млн и в итоге был признан победителем.

В январе 2020-го в администрации Заинска с участием главы района Разифа Каримова обсуждали уже эскизный проект будущего памятника. Перед участниками выступал член Союза художников России Валерий Иванович Козлов, при этом сообщалось, что тендер выиграл Евгений Валерьевич Козлов.

В январе 2020-го в администрации Заинска с участием главы района Разифа Каримова обсуждали уже эскизный проект будущего памятника. Фото: zainsk.tatarstan.ru

Любопытно, что через месяц после открытия памятника в Заинске Козлов-младший учредил и возглавил ООО «Промышленная творческая мастерская «Полимер-Эстетик». Однако, по данным «Спарк-Интерфакс», похвастаться бюджетными контрактами эта фирма пока не может. Тогда как ИП Евгений Козлов выступал поставщиком по 22 госзакупкам на общую сумму аж в 56,5 млн рублей.

География обширна, но военно-патриотическая тематика работ преобладает — памятник летчику-герою СССР Пилютову в Челябинской области, замена скульптурной композиции братской могилы №252 в городе Поворино Воронежской области, обустройство площади Воинской Славы в городе Губкинский Ямало-Ненецкого округа и так далее.

Татарстан представлен четырьмя контрактами. В октябре 2019-го Козлов заключил контракт на сумму 2,82 млн рублей по изготовлению и установке бронзовой скульптуры Воина в Богатых Сабах. В высоту эта фигура почти на 2 метра меньше заинской, зато из металла. Контракт числится исполненным с декабря 2019-го. В 2020-м в Сабинский муниципалитет Козлов поставил и горельеф солдатов малых войн за 1,7 млн рублей. А в сквере Ленина в Рыбной Слободе за 7,2 млн по заказу ГИСУ РТ появились сразу четыре скульптурных композиции и Стела Неизвестному солдату.

Самый дешевый из перечисленных (по цене, а не важности работ) — заинский контракт так и не был исполнен в полном объеме. В мае 2020-го по обоюдному соглашению стороны расторгли его, указав, что работы на 25,5 тысячи рублей так и не были выполнены. При этом исполнителя обязали выплатить неустойку.

«Реальное время» адресовало поставщику вопрос — по какой причине негорючий памятник сгорел. Ответ на него пока не получен.

Памятник летчику-герою в Челябинской области. Фото: si74.ru

«Памятники из полимеробетона стоят в ряде населенных пунктов Татарстана»

Заслуженный архитектор РФ, член казанец Герман Бакулин с заслуженным художником страны Валерием Козловым и поставщиком Евгением Козловым не знаком. О ЧП в Заинске он узнал от журналиста «Реального времени» и очень удивился. По словам Бакулина, скульптурные композиции из искусственного камня, с добавлением мраморной или грантной крошки начали делать далеко не вчера.



— История в Заинске не должна бросить тень на современные технологии. Изготовленные с их помощью объекты тоже могут быть несгораемыми и долговечными. Весь вопрос в соблюдении технологии и выборе материала. Причем, самый качественный искусственный материал для скупльптур все равно будет дешевле литья из бронзы, — комментирует ситуацию Бакулин. — Памятники из полимеробетона, полимерогранита стоят и в ряде населенных пунктов Татарстана.

По мнению эксперта, изготовители сгоревшего Воина-освободителя должны представить сертификаты на те материалы, которые использовались. Ну а задача экспертов — определить, из чего же на самом деле вылепили героя.



«Реальное время» будет следить за расследованием этой истории.