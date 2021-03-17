Экс-главе исполкома Заинска грозят уголовным делом — за приемку «огнеупорного» памятника

Фигурантом уголовного дела о халатности может стать бывший глава исполкома Заинска Антон Петров. Признаки этого преступления в действиях руководителя усмотрела прокуратура Татарстана в ходе проверки истории со сгоревшим «огнеупорным» памятником, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



Материалы проверки уже направлены в Следком для возбуждения уголовного дела на бывшего чиновника. Кроме того, прокуратура добивается уголовного преследования бизнесмена Евгений Козлова — победителя тендера на изготовление и установку памятника Воину-освободителю в Заинске. Причем сразу по двум статьям УК РФ — мошенничество и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности.

Предварительно сотрудники надзорного ведомства установили: вечером 16 марта в Заинске четверо детей жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок. С него огонь перекинулся на памятник Неизвестному Солдату, который в Заинске также именуют памятником Воину-освободителю. Скульптура из композитных материалов выгорела полностью, уцелел лишь стальной каркас.

В ходе проверки выполнения контрактных обязательств при изготовлении и установлении памятника прокуратура выявила ряд нарушений. По данным ведомства, исполком города принял выполненные работы у поставщика, не убедившись, что объект отвечает требованиями пожарной безопасности и при его изготовлении действительно использованы негорючие материалы, указанные в техзадании.

Напомним, одно уголовное дело по вчерашнему пожару в СК уже возбуждено — по факту уничтожения памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества».

Личности четырех юных поджигателей установлены, все они учатся в одной школе, по данным источника «Реального времени», двое из девочек являются сестрами. Полицейские составили на родителей этих школьников административные материалы о ненадлежащем воспитании детей.

О деталях разорванного госконтракта и других культурных поставках коммерсанта Козлова в Татарстане — в материале «Реального времени».