«Смерти женщине не желал»: дело кайбицкого главы-охотника может закончиться мировой

В Татарстане отдали под суд признавшегося в неосторожном убийстве депутата. Что ему грозит?

Сегодня в Кайбицах намечен старт процесса над депутатом района, главой Кулангинского поселения Фидаилом Нигматзяновым. На станции Куланга 3 месяца назад он из охотничьего ружья застрелил 38-летнюю женщину. На ее теле эксперты насчитали 28 ран от дроби. В Следкоме и прокуратуре Татарстана верят Нигматзянову — таких последствий он не хотел, ведь был убежден — стреляет в лису-разбойницу.

Последняя эсэмэска жертвы



«Лиса добралась» — эта фразу и фото теплицы с дырой в стене следователи обнаружили в мобильнике покойной при изучении ее переписки в WhatsApp. Оба сообщения были отправлены главе Кулангинского поселения утром 7 декабря 2020 года. Вечером женщина скончалась в машине мужа по дороге в больницу.

На теле жертвы эксперты обнаружили 28 ранений от выстрелов дробью — пострадала грудная клетка, брюшная полость, плечо, рука. Одна из дробин пробила ушную раковину, сообщают близкие к силовикам источники «Реального времени». На месте преступления были изъяты и часть досок от забора — со сквозными отверстиями и вмятинами от выстрелов.

Диляре Валиуллиной было 38 лет. Работала оператором на автозаправке и вместе с мужем занималась подсобным хозяйством. Ранее имела статус ИП и главы крестьянско-фермерского хозяйства, позже от него отказалась. Держать домашний скот и птицу семья не перестала, а, судя по страничке женщины в соцсетях, выращивала на своих сотках помидоры, перцы, баклажаны и даже арбузы. А еще — цветы.

Диляре Валиуллиной было 38 лет. Работала оператором на автозаправке и вместе с мужем занималась подсобным хозяйством. Фото: ok.ru

За день до трагедии муж Диляры обнаружил на участке лисьи следы и проделанную рыжей разбойницей дыру в теплице, где семья держала кур. Одну птицу лиса утащила. Поэтому-то хозяйка дома и начала звонить главе поселения Фидаилу Нигматзянову — просить его помощи. Тот несколько раз отвечал — занят, пока прийти не может. На следствии Нигматзянов вспоминал, что женщина чуть не плакала в трубку, просила защитить их хозяйство — кроликов, кур и уток, говорила, что наглая лиса сидит прямо у их огорода и прогнать ее не удается.

Чтобы защитить живность, хозяйка перенесла всех кур из теплицы в сарай. Когда муж пришел с работы, они переместили и уток.

После выстрелов из темноты раздался крик

Примерно в 18 часов к дому Валиуллиных пришел глава поселения с ружьем. В это время на улице Светлой железнодорожной станции Куланга было уже темно. Привычные к этому местные перемещались свободно — благодаря специальным налобным фонарям. Был такой и у гостя. Причем фонарь Фидаила Нигматзянова светил довольно мощно, а у Диляры Валиуллиной — едва-едва, аккумулятор был почти разряжен.

Как позже вспоминал Ринат Валиуллин, супруга встретила главу поселения еще на соседнем участке. Они поговорили, а затем она отошла. Дальше проблему с лисами обсуждали уже мужчины — на том же соседнем участке. Оба думали, что хозяйка ушла в дом, а та решила обойти территорию в поисках следов зверя.

Примерно в 18 часов к дому Валиуллиных пришел глава с ружьем. В это время на улице Светлой железнодорожной станции Куланга было уже темно. Фото: ntv.ru

В какой-то момент Валиуллин заметил, как на огороде, за сараем что-то сверкает. Ему показалось, что так в ночи блестят глаза лисы, и он указал на это Нигматзянову. Тот сделал два выстрела — из темноты раздался человеческий крик. Затем возле сарая показалась Диляра Валиуллина, она держалась за грудь, стонала от боли. Присела на поленницу с дровами, а встать уже не смогла. Лишь подойдя поближе, мужчины обнаружили — она ранена. Муж побежал заводить машину, глава поселения позвонил в скорую.

Когда женщину привезли в больницу, врачам оставалось лишь констатировать ее смерть.

В тот же вечер главой Следкома по РТ Валерием Липским было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Его расследование передали в Верхнеуслонский межрайонный отдел Следкома. Главу поселения отправили на медосвидетельствование, и эксперты установили — алкоголь в тот день он не употреблял.

Два года колонии или мировая?

В статусе подозреваемого и обвиняемого Фидаил Нигматзянов вину не отрицал.

— Изначально признательная позиция была. Вину признает. В содеянном раскаивается. Семье [потерпевшей] помогал и продолжает помогать. В каких размерах — сказать не могу, — сообщил «Реальному времени» казанский адвокат кайбицкого руководителя Айдар Гибадуллин.

Кулангинским сельсоветом 53-летний фигурант дела руководит почти 20 лет. Награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в РТ», является депутатом Кайбицкого райсовета.

Кулангинским сельсоветом 53-летний фигурант дела руководит почти 20 лет. Фото: ntv.ru

Защитник посетовал, что в сельских районах глава сельсовета выполняет много функций — «он и охотник, и ритуальные услуги берет на себя, действует как скорая помощь». По словам Гибадуллина, его подзащитный мог ограничиться обращением о проблеме в соответствующие службы, но хотел помочь людям: «Ведь пока примут заявку, пока специалистов направят — уже всех кур в хозяйстве утащит лиса».

К слову, через 2 дня после трагедии рыжехвостая попалась в капкан — на соседнем с Валиуллиными участке. Следователи пришли к выводу, что обвиняемый проявил преступную небрежность, когда открыл стрельбу, не убедившись — в кого стреляет. К слову, если бы охотничье ружье было заряжено не дробью, возможно, ошибка на объекте не бы оказалась фатальной. Впрочем, согласно утвержденным приказом Минприроды РФ Правилам охоты, в России установлен запрет на добычу любого зверя с применением огнестрельного или пневматического оружия ближе 200 метров от жилья.

В ходе следствия в адрес главы Кайбицкого района было направлено представление по фактам совершенных депутатом административных правонарушений.

Обвиняемый вину не отрицал, лишь повторял, что смерти женщине не желал, все получилось по неосторожности.

Без матери остались дочь-школьница и сын-военнослужащий по призыву. Статус потерпевших в деле получили их отец и бабушка.

Санкция по предъявленному обвинению в ч. 1 ст. 109 УК РФ предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы. Это неумышленное преступление относится к категории преступных деяний небольшой тяжести, по которым предусмотрена возможность прекращения уголовного преследования за примирением сторон.

Готовы ли Валиуллины примириться с Нигматзяновым, станет ясно в ходе процесса, причем у суда есть право не соглашаться на такое прекращение.