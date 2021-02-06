События недели: приговор Ливаде, цены на бензин и военный госпиталь в Казани

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ирина Плотникова

На уходящей неделе в Татарстане завершился процесс по делу руководителей «ФОНа» Анатолия Ливады и Дианы Ахметзяновой. Они внезапно оказались признаны невиновными в хищении денег дольщиков. Навального отправили в колонию. В Татарстане цены на бензин побили все рекорды. Минобороны рассказало о планах по строительству военного госпиталя в Казани. РФ и США подписали ДСНВ, «Норникель» выплатит 146,2 млрд, а в UFC появился первый татарин.

Приговор Ливаде

Суд поставил точку в деле обманутых дольщиков ГК «ФОН». Свои приговоры получили Анатолий Ливада и Диана Ахметзянова.

Глава группы компаний осужден на 4 года и 10 месяцев колонии общего режима. Его заместительница отделалась 3 годами условно.

Неожиданно суд решил, что следствие не доказало вину подсудимых в мошенничестве на 2,6 млрд рублей. Не удалось доказать и другие эпизоды хищения. Оказалось, что Ливада и Ахметзянова только злоупотребили доверием дольщиков, чем причинили им имущественный вред.



Диана Ахметзянова. Фото: Ирина Плотникова

С учетом уже отбытого в СИЗО срока застройщику предстоит провести за решеткой менее полугода. Такие выводы суда расстроили обманутых дольщиков. Некоторые из них ждут свои квартиры больше 10 лет.



Реакция на срок Навального

Симоновский районный суд Москвы согласился с требованием ФСИН заменить оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше».

Политика отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. Политики различных стран, общественные деятели и представители бизнеса отреагировали на приговор, призвав освободить Навального.



Рекордные цены на бензин

Розничные цены на топливо возобновили рост уже в первом месяце 2021 года.

В Татарстане стоимость бензина достигла исторического максимума. Так, 92-й подорожал до 42,84 рубля за литр, а 95-й — до 46,36 рубля за литр.

Фото: Ринат Назметдинов

Исследование «Реального времени» показало, что это не самые высокие цены в ПФО. Самый дорогой 92-й нашли в Чебоксарах, а 95-й — в Йошкар-Оле. Сжиженный газ в Казани подешевел на рубль, а в Нижнекамске и Набережных Челнах — и вовсе на полтора.



Власти Татарстана тоже приводят в пример более высокие цены в других регионах Приволжья. В правительстве республики уверяют, что ситуация с ростом цен на бензин находится под контролем.



Новый военный госпиталь

Минобороны сообщило о подготовке проекта строительства нового военного госпиталя в Казани.

Эскизы объекта уже готовы. Он будет рассчитан на 150 мест, как и старый госпиталь, здание которого несколько лет назад отошло КФУ.

Ожидается, что главный корпус с палатным и лечебно-диагностическим блоками, инфекционный корпус и объекты обеспечивающей инфраструктуры будут строить поэтапно. Общая площадь застройки составит более 12,5 тыс. квадратных метров.



Фото: mil.ru

Вопрос о размещении нового госпиталя вернулся в активную повестку в 2020 году. Для него городские власти нашли земельный участок на Оренбургском тракте.

Коммуналка вырастет

Представители ресурсоснабжающих организаций в очередной раз объяснили татарстанцам, что платежи за коммунальные услуги выросли из-за холодов.

Потребление тепла в декабре выросло на треть по сравнению с ноябрем.

Коммунальщики останавливаться не собираются и предупредили, что за январь плата вырастет еще на 8%, поскольку в минувшем месяце стояли суровые холода. Правда, они оговорились, что температура воздуха на улице влияет на потребление тепла не совсем напрямую.



Первый татарин в UFC

Ринат Фахретдинов стал первым татарином, подписавшим контракт с самым популярным промоушеном в смешанных единоборствах — UFC.

Фото: Ринат Назметдинов

На пресс-конференции в Казани он рассказал, что Дэйна Уайт (глава UFC) приехал в Абу-Даби, чтобы посмотреть на бой Эрика Спайсли, которого намеревался вернуть в свой промоушен. Он не ожидал победы татарского бойца, но так впечатлился, что пригласил Фахретдинова вместо ветерана MMA.



Тренер спортсмена Марат Капкаев рассказал о планах потеснить дагестанцев в UFC и привести туда побольше бойцов из Татарстана: «После того как Ринат себя проявил там, посыпались предложения с их стороны. Они спросили, есть ли еще такие бойцы в Татарстане, и я ответил, что есть еще крепче, дайте только вариант».



КФУ создает Институт промышленного дизайна

Как стало известно «Реальному времени», Казанский федеральный университет создает Институт промышленного дизайна.

Новую структуру возглавит бывший сотрудник КГАСУ, а ныне руководитель центра промдизайна КФУ Карина Набиуллина.



Фото: Максим Платонов

Эту информацию на пресс-конференции подтвердил ректор университета Ильшат Гафуров. Подразделение создается с нуля, отметил он. В то же время руководитель вуза напомнил, что в Набережных Челнах уже была попытка организовать подобный проект, там работает группа специалистов этого направления.



Еще Гафуров отверг все слухи о слиянии с КАИ и предположил, что полного возвращения к очной системе обучения уже не будет: будущее за комбинированием традиционной практики и дистанционного формата.



Рост числа убийств в Татарстане

Татарстанское управление Следкома подвело итоги 2020 года. По данным ведомства, за прошедший год в республике выросло число тяжких преступлений.

Убийств в регионе стало больше на 21%, смертей после тяжких повреждений — на 10,8%. При этом раскрываемость преступлений остается на стабильно высоком уровне: 94—97%, рассказал руководитель СУ СКР по РТ Валерий Липский.

Фото: Максим Платонов

Приоритетными направлениями для управления он назвал расследование дел о коррупции, защиту детей и борьбу за качество следствия.



Погибшие на пожарах

О прошедшем годе отчитались и в МЧС по Татарстану. За прошедший год на пожарах и водоемах в республике погибло больше людей, чем за последние пять лет.

В первую очередь спасатели видят причину этого в пандемии коронавируса: жители РТ стали намного больше времени проводить дома. Употребление спиртного усугубило ситуацию: 65% погибших на пожарах были пьяны.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с причинами резкого роста числа погибших на пожарах.



Договор об СНВ-3, «Норникель», театр оперы и балета

Власти России и США продлили договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Внешнеполитические ведомства стран уже обменялись соответствующими нотами.



Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.



Роспотребнадзор пригрозил закрыть на три месяца Казанский театр оперы и балета. Объяснили это тем, что на опере «Турандот» и мюзикле «Алтын Казан» присутствовало больше зрителей, чем позволяют антиковидные ограничения. В театре выступили против такого решения, пояснив, что в РТ на сегодня действует правило, согласно которому зрительный зал может быть заполнен на 70%. Замруководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина ответила, что штраф театру выписали за нарушение предписания, где были прописаны пункты и по рассадке, и по наполняемости



Президент РТ Рустам Минниханов предложил снести бывший офис «Татстроя». 9-этажное здание не вписывается в историческую застройку Старо-Татарской слободы.



Татарстанский арбитраж посчитал, что никто из полутора десятка бывших топ-менеджеров и совладельцев «Анкор банка» не виновен в крахе кредитной организации. Все они освобождены от привлечения к субсидиарной ответственности на 5,9 млрд рублей.