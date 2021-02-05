В Роспотребнадзоре рассказали, в чем заключается претензия к Театру оперы и балета имени Джалиля

Фото: Максим Платонов (архив)

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, в чем заключается претензия ведомства к Татарскому академическому государственному театру оперы и балета имени Мусы Джалиля.



Вчера представители театра на встрече со СМИ сообщили, что претензия Роспотребнадзора заключается в том, что между зрителями нет дистанции в 1,5 метра. Как заявил юрист театра Руслан Иксанов, при таком раскладе театр может заполнить зал только на 16%. Он обратился к «антиковидному» постановлению Кабмина РТ и заявил, что Роспотребнадзор неправильно трактует его — в пункте про театры говорится только о загрузке не более 70%, о дистанции в зале там нет ни слова. Дистанция в 1,5 метра, как отметил юрист, в первую очередь касается общепита.

«В части того, правильно мы или неправильно трактуем постановление кабинета министров Республики Татарстан, напомню, что мы исполняем контроль за законодательством Российской Федерации и не контролируем документы субъекта. И на сегодня как-либо трактовать документ мы и права не имеем, и не уполномочены, и этим не занимаемся. Мы составили протокол за нарушение нашего предписания, которое мы выдавали в адрес хозяйствующего субъекта. За неисполнение нашего предписания, где были прописаны пункты и по рассадке, и по наполняемости, составили протокол и направили его для рассмотрения в суд», — ответила Авдонина.