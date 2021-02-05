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Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске

13:07, 05.02.2021
Суд взыскал с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за ЧП в Норильске
Фото: krskstate.ru

Арбитражный суд Красноярского края взыскал с АО «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Об этом пишет «РИА Новости».

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде в 147,7 млрд рублей, «Норильский никель» оспорил эту сумму.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что «Норникель» вправе оспаривать в суде подсчитанный Росприроднадзором ущерб. Однако все показатели вреда от ЧП официально зафиксированы.

В результате разлива топлива в Норильске 29 мая 2020 года был введен режим ЧС федерального масштаба. Президент России Владимир Путин возмутился, что два дня ЧП скрывали. Глава государства отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса в прямом эфире. Глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал ликвидировать последствия за счет компании и оценил траты в 10 млрд рублей.

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