Как самоизоляция изменила статистику трагических происшествий в Татарстане
В минувшем году резко возросло число погибших на пожарах и водоемах, но главным убийцей стал алкоголь
Словно мало было Татарстану в тяжелый пандемийный год потерять значительную часть населения из-за страшного вируса. Так еще и по статистике происшествий установили печальный антирекорд. В 2020-м на пожарах и водоемах в республике погибло больше людей, чем годом ранее. Число этих жертв превысило показатели последних пяти лет. Так или иначе, в МЧС Татарстана негативный тренд связывают с эпидемией COVID-19, вынудившей жителей республики больше проводить времени дома. Впрочем, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», количество погибших в огне начало расти еще в 2019 году и чаще всего причиной трагедий был и остается алкоголь.
Больше погибших в пожарах
Проблему не обошел вниманием и президент Татарстана Рустам Минниханов, поручив разобраться с причинами резкого роста числа погибших на пожарах. На коллегии ГУ МЧС России по РТ доложили, что в 2020 году, когда татарстанцы, как никогда раньше, больше сидели по домам вследствие коронавирусных ограничений, число летальных исходов на пожарах выросло на 9%.
Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин заявил, что к одной из главных причин смертности, самоизоляции, добавилась другая — употребление спиртных напитков. В итоге число пожаров в республике хоть и снизилось с 6 065 до 5 995 (на 1%), число погибших, напротив, возросло со 149 до 163 человек. Из них 65% погибло в состоянии алкогольного опьянения.
Не помогла и установка пожарных извещателей, так как люди зачастую не успевают проснуться и покинуть помещение (уже в начале 2021 года в Верхнеуслонском районе в съемном коттедже при пожаре так погиб замначальника ОП «Московский» Ильдар Камалов с детьми. Одновременно выросло и число погибших на воде (с 80 до 92, из них 10 детей). Тут главным «виновником» было объявлено «жаркое лето», однако президент РТ указал на печальный факт нехватки спасательных постов: ими оборудованы 56 мест отдыха Татарстана из полутора сотен. Оставшиеся места придется перевести в категорию «пляж», констатировал Рустам Минниханов. Отметим, что, как выясняла аналитическая служба «Реального времени» всего два года назад, в России (включая Татарстан) люди чаще гибнут в ДТП, чем в горящих зданиях или даже авиакатастрофах.
Рост пожаров на 40% в МЧС объяснили изменениями в методике подсчета
Тем не менее, как показывают данные, при общем числе снижения чрезвычайных ситуаций и происшествий (на 7,2%) число погибших уменьшилось лишь на 3,6%. Портят статистику главным образом смертельные случаи на пожарах и на воде.
|Вид ЧС и происшествий
|Год
|Всего
|Пострадали
|Погибли
|Спасены
|Прирост ЧС
|Прирост пострадавших
|Прирост погибших
|Пожары
|2020
|5.952
|220
|162
|514
|-1,7%
|-12,7%
|8,7%
|2019
|6.056
|252
|149
|509
|0,7%
|-6,0%
|6,4%
|2018
|6.011
|268
|140
|363
|87,6%
|15,0%
|-0,7%
|2017
|3.204
|233
|141
|365
|-3,8%
|-17,1%
|-0,7%
|2016
|3.330
|281
|142
|457
|-1,2%
|-5,1%
|-26,4%
|2015
|3.372
|296
|193
|619
|14,3%
|35,2%
|0,0%
|2014
|2.951
|219
|193
|529
|4,6%
|15,9%
|-1,5%
|2013
|2.821
|189
|196
|508
|-1,5%
|-3,6%
|-15,5%
|2012
|2.864
|196
|232
|2.437
|-0,8%
|11,4%
|-12,1%
|2011
|2.888
|176
|264
|3.053
|ДТП (по сведению ГИБДД)
|2020
|3.405
|4.006
|287
|-
|-12,9%
|-14,3%
|-12,0%
|2019
|3.911
|4.674
|326
|-
|-3,1%
|-3,5%
|6,5%
|2018
|4.036
|4.842
|306
|-
|-2,9%
|-0,2%
|-16,8%
|2017
|4.157
|4.853
|368
|-
|-12,2%
|-12,5%
|-4,4%
|2016
|4.732
|5.549
|385
|-
|6,2%
|3,5%
|-2,0%
|2015
|4.456
|5.363
|393
|-
|-6,3%
|-9,6%
|-24,7%
|2014
|4.755
|5.934
|522
|-
|-11,9%
|-11,4%
|-10,0%
|2013
|5.399
|6.696
|580
|-
|-12,2%
|-13,9%
|2,3%
|2012
|6.149
|7.781
|567
|-
|29,2%
|27,8%
|5,6%
|2011
|4.761
|6.087
|537
|-
|Поисково-спасательные операции на воде
|2020
|116
|-
|92
|64
|7,4%
|15,0%
|2019
|108
|-
|80
|101
|-18,8%
|-17,5%
|2018
|133
|-
|97
|78
|4,7%
|3,2%
|2017
|127
|-
|94
|68
|-24,9%
|-30,9%
|2016
|169
|-
|136
|82
|-3,4%
|0,0%
|2015
|175
|-
|136
|133
|29,6%
|23,6%
|2014
|135
|-
|110
|202
|-6,9%
|-17,3%
|2013
|145
|-
|133
|30
|-3,3%
|-8,9%
|2012
|150
|-
|146
|12
|7,1%
|10,6%
|2011
|140
|-
|132
|187
|Прочие
|2020
|996
|86
|38
|908
|-17,5%
|-19,6%
|-20,8%
|2019
|1.207
|107
|48
|1.047
|35,6%
|-15,1%
|-68,6%
|2018
|890
|126
|153
|706
|267,8%
|186,4%
|225,5%
|2017
|242
|44
|47
|151
|-19,1%
|10,0%
|34,3%
|2016
|299
|40
|35
|217
|-2,3%
|-40,3%
|-18,6%
|2015
|306
|67
|43
|113
|75,9%
|252,6%
|126,3%
|2014
|174
|19
|19
|17
|8,8%
|-13,6%
|-45,7%
|2013
|160
|22
|35
|28
|-28,6%
|-98,9%
|-14,6%
|2012
|224
|2.010
|41
|219
|16,1%
|7344,4%
|46,4%
|2011
|193
|27
|28
|12
|Итого (происшествия и ЧС)
|2020
|10.495
|4.317
|581
|1.486
|-7,2%
|-14,2%
|-3,6%
|2019
|11.313
|5.033
|603
|1.657
|2,2%
|-4,0%
|-14,2%
|2018
|11.073
|5.242
|703
|1.147
|43,2%
|1,5%
|4,1%
|2017
|7.735
|5.163
|675
|584
|-9,4%
|-12,0%
|-4,7%
|2016
|8.534
|5.870
|708
|756
|-8,3%
|1,1%
|-8,9%
|2015
|9.307
|5.806
|777
|898
|8,2%
|-6,0%
|-8,5%
|2014
|8.600
|6.177
|849
|751
|-8,5%
|-11,0%
|-15,6%
|2013
|9.398
|6.937
|1.006
|585
|-4,7%
|-30,9%
|0,3%
|2012
|9.865
|10.035
|1.003
|2.724
|15,3%
|58,0%
|-8,6%
|2011
|8.555
|6.351
|1.097
|3.584
При этом, если рассмотреть больший временной период, например с 2011 по 2020 год, цифры и здесь будут нерадужными. Число самих чрезвычайных ситуаций (включая пожары, утопления и ДТП) выросло на 22,6%, с 8 555 до 10 495. Лишь в 2020 году, по-видимому, вследствие снижения дорожной активности число ЧС начало уменьшаться — в 2018—19 годах ЧС в Татарстане было более 11 тысяч.
Самый удивительный скачок произошел в 2018 году (год трагедии в кемеровской «Зимней вишне»), когда число ЧС в Татарстане выросло сразу на 43,2%, с 7 735 до 11 073. Большей частью скачок был вызван не пожарами, утоплениями или ДТП, а «прочими» происшествиями, которых в 2018 году стало сразу в три раза больше (890 против 242).
Впрочем, в ГУ МЧС России по РТ газете «Реальное время» скачок происшествий объяснили изменениями в методике подсчета ЧС: так, с 2018 года, помимо пожаров, повлекших за собой материальный ущерб (и человеческие жертвы), в статистику стали включать также возгорания травы или мусора. Действительно, именно на 2018 год приходится почти двукратный рост пожаров в Татарстане: 6 011 против 3 204 (притом что число погибших снизилось со 141 до 140).
Последним таким «черным годом» был 2012-й, когда число происшествий в Татарстане в целом выросло на 15,3% и почти в 1,5 раза стало больше пострадавших (10 035 против 6 351). Но даже тогда число погибших снизилось на 8,6%, тогда как в 2018-м выросло на 4% (с 675 на 703).
Как эпидемия подпортила статистику на пожарах и воде
Главным фактором, интересующим нас в этой сухой статистике, все-таки является человеческая жизнь, и надо отметить, что, несмотря на математический рост числа ЧС и происшествий, вызванный изменениями в методике подсчета, число погибших в них снизилось за 10 лет почти в 2 раза: с 1 097 до 581, а число пострадавших — почти в 2,5 раза: с 3 584 до 1 486. Отдельно заметим, что 2020 год оказался все-таки хуже по показателям, нежели коронавирусный 2020-й, несмотря на формальное снижение происшествий. С одной стороны, вроде бы в 2019 году число происшествий выросло на 2,2% (с 11 073 до 11 313), однако с другой стороны — число погибших в них снизилось на 14,2%, сразу на 100 человек (с 703 до 603).
В 2020 году ровно наоборот: число происшествий впечатляющим образом снизилось на 7,2% (с 11 313 происшествий до 10 495), но количество погибших уменьшилось примерно на 20 человек. По сути, испортили статистику действительно две категории происшествий — пожары и ситуации на воде. В ГИБДД могут гордо заявить, что число ДТП упало на 13% в 2020 году (с почти 4 тысяч до 3 405) с одновременным уменьшением числа пострадавших в них (на 600 с лишним человек), погибших стало меньше на 12% (287 погибших в ДТП в 2020 году — против 326 погибших в ДТП в 2019-м).
Однако не стоит забывать, что режим строгих ограничений на передвижения, вызвавших рост алкоголизма и пожаров, в случае дорожных происшествий сказался как раз, напротив, самым положительным образом: меньше дорожный поток, меньше машин и автобусов — меньше ДТП и человеческих жертв.
Тем не менее нельзя не отметить тот факт, что с 2011 по 2020 год число ДТП снизилось в 1,4 раза — с 4 761 до 3 405 происшествий. А число погибших упало чуть ли не вдвое (с 537 до 287) вследствие полуторакратного снижения числа пострадавших в ДТП на дорогах Татарстана.
Число погибших при пожаре татарстанцев выросло и в 2019 году
Что же касается пожаров и числа погибших в них, нельзя все списывать только на коронавирусные ограничения. Дело в том, что рост числа погибших при пожаре имеет место в Татарстане второй год подряд, а в 2019 году, как известно, никакой пандемии в республике не было.
Однако если в целом по происшествиям в 2019 году число погибших увеличилось на 14%, то число погибших при пожаре выросло на 6,4% — до почти 150 человек. В 2020 году погибло еще больше — на 8,7% — то есть в результате 162 татарстанца. И это несмотря на продолжающееся второй год подряд снижение числа пострадавших-погорельцев (с 268 до 220 человек).
С одной стороны, можно сказать, что за 10 лет пожаров стало больше в два раза лишь вследствие добавления в эту категорию возгорания травы или мусора. Но с другой — и число пострадавших с 2011 по 2020 год никак не уменьшилось, а выросло на 25% — со 176 человек до 220. Число спасенных сократилось за ту же десятилетку в 6 раз — в 2011 году сотрудниками МЧС на пожарах было спасено более 3 тысяч татарстанцев, в прошлом году — всего 514.
Количество погибших при пожарах оказалось рекордным за пять лет
Главным печальным итогом же стал тот факт, что количество погибших при пожарах татарстанцев в прошлом году — рекордное за последние пять лет. Больше погибало только в 2013—2015 годах (почти 200 человек ежегодно). С 2016 по 2020 год число погибающих в огне татарстанцев хоть и не сильно снижалось, но до прошлого года едва ли превышало 140 человек. 2020 год оказался самым тяжелым. Причем такого роста Татарстан не знал за последние 10 лет.
Несколько иная ситуация сложилась с происшествиями на воде, то есть утоплениями. Всего в прошлом году погибло 92 человека, 64 человека спасли. Такого роста числа погибших, какой показал коронавирусный год — 15%, не было с 2015 года (тогда число погибших на воде выросло сразу на 23,6%). Мало того, 2020 год оказался первым за пятилетку годом, когда число погибших вообще выросло — в последние годы это количество, к счастью, планомерно снижалось.
Позитивной для МЧС оказалась статистика по 2017 и 2019 годам, когда утонуло на 31% и 17,5% меньше, чем годами ранее, соответственно. Вообще, несмотря на бравурную статистику десятилетия (количество происшествий на водоемах Татарстана снизилось на 17% — со 140 до 116), год от года цифра происшествий то растет, то падает.
Так, отметим, что с 2011 по 2015 год количество поисково-спасательных операций на воде из года в год росло, достигнув рекордных 175 в 2015 году. В последующие два года вновь снижалось — до 127, а в 2018-м выросло — до 133. С одной стороны, главным плюсом за эти годы стало все-таки снижение числа погибших, несравнимого с десятилетней и даже пятилетней давностью, когда это число превышало 130 и даже 140 человек. Спасателям МЧС удалось снизить число погибших, и четвертый год подряд оно не превышает 100 человек («рекордным» оказался 2019 год, когда погибло всего 80 человек).
Одна из главных причин гибели на воде — не жара, а алкоголь
2020 год стоит особняком главным образом из-за рекордного роста числа самих происшествий на воде и поисково-спасательных операций: 7,4% (в 2020 году их было 116, в 2019 году — 108). В последний раз тревогу били в далеком 2015 году, когда число погибших на воде выросло почти на треть. Одной из причин тогда тоже стала «аномальная жара». В последующие годы МЧС удалось снизить показатели, исключением стал разве что 2018 год (рост происшествий на воде составил почти 5%, а рост числа погибших — 3,2%).
Впрочем, главным фактором, влияющим на сам факт происшествия на воде, как и пожара, остается вовсе не аномальная жара или коронавирусная эпидемия, а алкоголь. Как в 2015 году «основной причиной гибели людей на воде являлось купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах».
Так и в 2020 году, по данным на конец купального сезона (середина августа), в большинстве случаев (70%) причиной гибели стало купание в необорудованном месте, но при этом часто (в 29 случаях из 67, по данным на тот момент) — в состоянии алкогольного опьянения. Лишь четверть происшествий с жертвами (24%) связана с падением в водоем (с берега, пирса, с лодки во время рыбалки).
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