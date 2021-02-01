Как самоизоляция изменила статистику трагических происшествий в Татарстане

В минувшем году резко возросло число погибших на пожарах и водоемах, но главным убийцей стал алкоголь

Словно мало было Татарстану в тяжелый пандемийный год потерять значительную часть населения из-за страшного вируса. Так еще и по статистике происшествий установили печальный антирекорд. В 2020-м на пожарах и водоемах в республике погибло больше людей, чем годом ранее. Число этих жертв превысило показатели последних пяти лет. Так или иначе, в МЧС Татарстана негативный тренд связывают с эпидемией COVID-19, вынудившей жителей республики больше проводить времени дома. Впрочем, как выяснила аналитическая служба «Реального времени», количество погибших в огне начало расти еще в 2019 году и чаще всего причиной трагедий был и остается алкоголь.



Больше погибших в пожарах

Проблему не обошел вниманием и президент Татарстана Рустам Минниханов, поручив разобраться с причинами резкого роста числа погибших на пожарах. На коллегии ГУ МЧС России по РТ доложили, что в 2020 году, когда татарстанцы, как никогда раньше, больше сидели по домам вследствие коронавирусных ограничений, число летальных исходов на пожарах выросло на 9%.



Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин заявил, что к одной из главных причин смертности, самоизоляции, добавилась другая — употребление спиртных напитков. В итоге число пожаров в республике хоть и снизилось с 6 065 до 5 995 (на 1%), число погибших, напротив, возросло со 149 до 163 человек. Из них 65% погибло в состоянии алкогольного опьянения.

Не помогла и установка пожарных извещателей, так как люди зачастую не успевают проснуться и покинуть помещение (уже в начале 2021 года в Верхнеуслонском районе в съемном коттедже при пожаре так погиб замначальника ОП «Московский» Ильдар Камалов с детьми. Одновременно выросло и число погибших на воде (с 80 до 92, из них 10 детей). Тут главным «виновником» было объявлено «жаркое лето», однако президент РТ указал на печальный факт нехватки спасательных постов: ими оборудованы 56 мест отдыха Татарстана из полутора сотен. Оставшиеся места придется перевести в категорию «пляж», констатировал Рустам Минниханов. Отметим, что, как выясняла аналитическая служба «Реального времени» всего два года назад, в России (включая Татарстан) люди чаще гибнут в ДТП, чем в горящих зданиях или даже авиакатастрофах.

Начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин заявил, что к одной из главных причин смертности, самоизоляции, добавилась другая — употребление спиртных напитков. Фото: Максим Платонов

Рост пожаров на 40% в МЧС объяснили изменениями в методике подсчета

Тем не менее, как показывают данные, при общем числе снижения чрезвычайных ситуаций и происшествий (на 7,2%) число погибших уменьшилось лишь на 3,6%. Портят статистику главным образом смертельные случаи на пожарах и на воде.



Чрезвычайные ситуации и происшествия в РТ за 10 лет

Вид ЧС и происшествий Год Всего Пострадали Погибли Спасены Прирост ЧС Прирост пострадавших Прирост погибших Пожары 2020 5.952 220 162 514 -1,7% -12,7% 8,7% 2019 6.056 252 149 509 0,7% -6,0% 6,4% 2018 6.011 268 140 363 87,6% 15,0% -0,7% 2017 3.204 233 141 365 -3,8% -17,1% -0,7% 2016 3.330 281 142 457 -1,2% -5,1% -26,4% 2015 3.372 296 193 619 14,3% 35,2% 0,0% 2014 2.951 219 193 529 4,6% 15,9% -1,5% 2013 2.821 189 196 508 -1,5% -3,6% -15,5% 2012 2.864 196 232 2.437 -0,8% 11,4% -12,1% 2011 2.888 176 264 3.053 ДТП (по сведению ГИБДД) 2020 3.405 4.006 287 - -12,9% -14,3% -12,0% 2019 3.911 4.674 326 - -3,1% -3,5% 6,5% 2018 4.036 4.842 306 - -2,9% -0,2% -16,8% 2017 4.157 4.853 368 - -12,2% -12,5% -4,4% 2016 4.732 5.549 385 - 6,2% 3,5% -2,0% 2015 4.456 5.363 393 - -6,3% -9,6% -24,7% 2014 4.755 5.934 522 - -11,9% -11,4% -10,0% 2013 5.399 6.696 580 - -12,2% -13,9% 2,3% 2012 6.149 7.781 567 - 29,2% 27,8% 5,6% 2011 4.761 6.087 537 - Поисково-спасательные операции на воде 2020 116 - 92 64 7,4% 15,0% 2019 108 - 80 101 -18,8% -17,5% 2018 133 - 97 78 4,7% 3,2% 2017 127 - 94 68 -24,9% -30,9% 2016 169 - 136 82 -3,4% 0,0% 2015 175 - 136 133 29,6% 23,6% 2014 135 - 110 202 -6,9% -17,3% 2013 145 - 133 30 -3,3% -8,9% 2012 150 - 146 12 7,1% 10,6% 2011 140 - 132 187 Прочие 2020 996 86 38 908 -17,5% -19,6% -20,8% 2019 1.207 107 48 1.047 35,6% -15,1% -68,6% 2018 890 126 153 706 267,8% 186,4% 225,5% 2017 242 44 47 151 -19,1% 10,0% 34,3% 2016 299 40 35 217 -2,3% -40,3% -18,6% 2015 306 67 43 113 75,9% 252,6% 126,3% 2014 174 19 19 17 8,8% -13,6% -45,7% 2013 160 22 35 28 -28,6% -98,9% -14,6% 2012 224 2.010 41 219 16,1% 7344,4% 46,4% 2011 193 27 28 12 Итого (происшествия и ЧС) 2020 10.495 4.317 581 1.486 -7,2% -14,2% -3,6% 2019 11.313 5.033 603 1.657 2,2% -4,0% -14,2% 2018 11.073 5.242 703 1.147 43,2% 1,5% 4,1% 2017 7.735 5.163 675 584 -9,4% -12,0% -4,7% 2016 8.534 5.870 708 756 -8,3% 1,1% -8,9% 2015 9.307 5.806 777 898 8,2% -6,0% -8,5% 2014 8.600 6.177 849 751 -8,5% -11,0% -15,6% 2013 9.398 6.937 1.006 585 -4,7% -30,9% 0,3% 2012 9.865 10.035 1.003 2.724 15,3% 58,0% -8,6% 2011 8.555 6.351 1.097 3.584

При этом, если рассмотреть больший временной период, например с 2011 по 2020 год, цифры и здесь будут нерадужными. Число самих чрезвычайных ситуаций (включая пожары, утопления и ДТП) выросло на 22,6%, с 8 555 до 10 495. Лишь в 2020 году, по-видимому, вследствие снижения дорожной активности число ЧС начало уменьшаться — в 2018—19 годах ЧС в Татарстане было более 11 тысяч.



Самый удивительный скачок произошел в 2018 году (год трагедии в кемеровской «Зимней вишне»), когда число ЧС в Татарстане выросло сразу на 43,2%, с 7 735 до 11 073. Большей частью скачок был вызван не пожарами, утоплениями или ДТП, а «прочими» происшествиями, которых в 2018 году стало сразу в три раза больше (890 против 242).



Впрочем, в ГУ МЧС России по РТ газете «Реальное время» скачок происшествий объяснили изменениями в методике подсчета ЧС: так, с 2018 года, помимо пожаров, повлекших за собой материальный ущерб (и человеческие жертвы), в статистику стали включать также возгорания травы или мусора. Действительно, именно на 2018 год приходится почти двукратный рост пожаров в Татарстане: 6 011 против 3 204 (притом что число погибших снизилось со 141 до 140).

Последним таким «черным годом» был 2012-й, когда число происшествий в Татарстане в целом выросло на 15,3% и почти в 1,5 раза стало больше пострадавших (10 035 против 6 351). Но даже тогда число погибших снизилось на 8,6%, тогда как в 2018-м выросло на 4% (с 675 на 703).

Портят статистику главным образом смертельные случаи на пожарах и на воде. Фото: realnoevremya.ru

Как эпидемия подпортила статистику на пожарах и воде



Главным фактором, интересующим нас в этой сухой статистике, все-таки является человеческая жизнь, и надо отметить, что, несмотря на математический рост числа ЧС и происшествий, вызванный изменениями в методике подсчета, число погибших в них снизилось за 10 лет почти в 2 раза: с 1 097 до 581, а число пострадавших — почти в 2,5 раза: с 3 584 до 1 486. Отдельно заметим, что 2020 год оказался все-таки хуже по показателям, нежели коронавирусный 2020-й, несмотря на формальное снижение происшествий. С одной стороны, вроде бы в 2019 году число происшествий выросло на 2,2% (с 11 073 до 11 313), однако с другой стороны — число погибших в них снизилось на 14,2%, сразу на 100 человек (с 703 до 603).

В 2020 году ровно наоборот: число происшествий впечатляющим образом снизилось на 7,2% (с 11 313 происшествий до 10 495), но количество погибших уменьшилось примерно на 20 человек. По сути, испортили статистику действительно две категории происшествий — пожары и ситуации на воде. В ГИБДД могут гордо заявить, что число ДТП упало на 13% в 2020 году (с почти 4 тысяч до 3 405) с одновременным уменьшением числа пострадавших в них (на 600 с лишним человек), погибших стало меньше на 12% (287 погибших в ДТП в 2020 году — против 326 погибших в ДТП в 2019-м).

Однако не стоит забывать, что режим строгих ограничений на передвижения, вызвавших рост алкоголизма и пожаров, в случае дорожных происшествий сказался как раз, напротив, самым положительным образом: меньше дорожный поток, меньше машин и автобусов — меньше ДТП и человеческих жертв.

Тем не менее нельзя не отметить тот факт, что с 2011 по 2020 год число ДТП снизилось в 1,4 раза — с 4 761 до 3 405 происшествий. А число погибших упало чуть ли не вдвое (с 537 до 287) вследствие полуторакратного снижения числа пострадавших в ДТП на дорогах Татарстана.

С 2011 по 2020 год число ДТП снизилось в 1,4 раза — с 4 761 до 3 405 происшествий. Фото: tatarstan24.tv

Число погибших при пожаре татарстанцев выросло и в 2019 году

Что же касается пожаров и числа погибших в них, нельзя все списывать только на коронавирусные ограничения. Дело в том, что рост числа погибших при пожаре имеет место в Татарстане второй год подряд, а в 2019 году, как известно, никакой пандемии в республике не было.



Однако если в целом по происшествиям в 2019 году число погибших увеличилось на 14%, то число погибших при пожаре выросло на 6,4% — до почти 150 человек. В 2020 году погибло еще больше — на 8,7% — то есть в результате 162 татарстанца. И это несмотря на продолжающееся второй год подряд снижение числа пострадавших-погорельцев (с 268 до 220 человек).



С одной стороны, можно сказать, что за 10 лет пожаров стало больше в два раза лишь вследствие добавления в эту категорию возгорания травы или мусора. Но с другой — и число пострадавших с 2011 по 2020 год никак не уменьшилось, а выросло на 25% — со 176 человек до 220. Число спасенных сократилось за ту же десятилетку в 6 раз — в 2011 году сотрудниками МЧС на пожарах было спасено более 3 тысяч татарстанцев, в прошлом году — всего 514.

Если в целом по происшествиям в 2019 году число погибших увеличилось на 14%, то число погибших при пожаре выросло на 6,4% — до почти 150 человек. Фото: realnoevremya.ru

Количество погибших при пожарах оказалось рекордным за пять лет

Главным печальным итогом же стал тот факт, что количество погибших при пожарах татарстанцев в прошлом году — рекордное за последние пять лет. Больше погибало только в 2013—2015 годах (почти 200 человек ежегодно). С 2016 по 2020 год число погибающих в огне татарстанцев хоть и не сильно снижалось, но до прошлого года едва ли превышало 140 человек. 2020 год оказался самым тяжелым. Причем такого роста Татарстан не знал за последние 10 лет.

Несколько иная ситуация сложилась с происшествиями на воде, то есть утоплениями. Всего в прошлом году погибло 92 человека, 64 человека спасли. Такого роста числа погибших, какой показал коронавирусный год — 15%, не было с 2015 года (тогда число погибших на воде выросло сразу на 23,6%). Мало того, 2020 год оказался первым за пятилетку годом, когда число погибших вообще выросло — в последние годы это количество, к счастью, планомерно снижалось.

Позитивной для МЧС оказалась статистика по 2017 и 2019 годам, когда утонуло на 31% и 17,5% меньше, чем годами ранее, соответственно. Вообще, несмотря на бравурную статистику десятилетия (количество происшествий на водоемах Татарстана снизилось на 17% — со 140 до 116), год от года цифра происшествий то растет, то падает.

Так, отметим, что с 2011 по 2015 год количество поисково-спасательных операций на воде из года в год росло, достигнув рекордных 175 в 2015 году. В последующие два года вновь снижалось — до 127, а в 2018-м выросло — до 133. С одной стороны, главным плюсом за эти годы стало все-таки снижение числа погибших, несравнимого с десятилетней и даже пятилетней давностью, когда это число превышало 130 и даже 140 человек. Спасателям МЧС удалось снизить число погибших, и четвертый год подряд оно не превышает 100 человек («рекордным» оказался 2019 год, когда погибло всего 80 человек).

2020 год стоит особняком главным образом из-за рекордного роста числа самих происшествий на воде и поисково-спасательных операций. Фото: realnoevremya.ru

Одна из главных причин гибели на воде — не жара, а алкоголь

2020 год стоит особняком главным образом из-за рекордного роста числа самих происшествий на воде и поисково-спасательных операций: 7,4% (в 2020 году их было 116, в 2019 году — 108). В последний раз тревогу били в далеком 2015 году, когда число погибших на воде выросло почти на треть. Одной из причин тогда тоже стала «аномальная жара». В последующие годы МЧС удалось снизить показатели, исключением стал разве что 2018 год (рост происшествий на воде составил почти 5%, а рост числа погибших — 3,2%).

Впрочем, главным фактором, влияющим на сам факт происшествия на воде, как и пожара, остается вовсе не аномальная жара или коронавирусная эпидемия, а алкоголь. Как в 2015 году «основной причиной гибели людей на воде являлось купание в состоянии алкогольного опьянения и в необорудованных местах».

Так и в 2020 году, по данным на конец купального сезона (середина августа), в большинстве случаев (70%) причиной гибели стало купание в необорудованном месте, но при этом часто (в 29 случаях из 67, по данным на тот момент) — в состоянии алкогольного опьянения. Лишь четверть происшествий с жертвами (24%) связана с падением в водоем (с берега, пирса, с лодки во время рыбалки).