Власти Татарстана прокомментировали рост цен на бензин

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство Татарстана контролирует ситуацию с ростом цен на бензин, при этом стоимость топлива ниже, чем в ПФО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Если вы откроете основные показатели по Приволжскому федеральному округу, то в общей сложности ценовая категория (в Татарстане) ниже, чем во многих других субъектах, даже у наших соседей», — сказала Галимова.

Она отметила, что цены растут не только на отдельных территориях, но и в целом по стране.

Напомним, в Татарстане вторую неделю подряд дорожает бензин: с 25 января по 4 февраля литр АИ-92 подорожал на 24 копейки — с 42,66 до 42,90 рубля, а АИ-95 на 26 копеек — с 46 до 46,26 рубля за литр. Об этом сообщает Татарстанстат. АИ-98 сохранил стоимость в 53,35 рубля за литр. Дизтопливо же подорожало с 47,48 до 47,68 рубля за литр, то есть на 20 копеек.

На прошлой неделе литр АИ-92 в Татарстане подорожал на 12 копеек, а цены за литр АИ-95 выросли на 10 копеек — с 45,90 до 46 рублей.