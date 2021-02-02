Дольщики «ФОНа»: «В ожидании квартиры я «отсидела» 6 лет, а у Ливады срок меньше!»
«Фоновцы» возмущены «мягким» приговором застройщику, «недобросовестным» сочли застройщкика и в ФПД РТ
Приговор основателям группы компаний «ФОН» большинство опрошенных «Реальным временем» обманутых дольщиков сочли «слишком мягким». Главу строительной империи Анатолия Ливаду приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а его заместителя Диану Ахметзянову — к 3 годам условно с испытательным сроком в 4 года. С учетом уже отбытого в СИЗО срока застройщику предстоит провести за решеткой менее полугода. Как оценивают справедливость приговора покупатели квартир в долгостроях «ФОНа» и какую реакцию вызвало отсутствие у некоторых из них претензий к застройщику у руководства Республиканского фонда поддержки дольщиков — подробнее в нашем материале.
Сидеть осталось полгода
Ново-Савиновский райсуд Казани накануне приговорил экс-руководителя ГК «ФОН» Анатолия Ливаду к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима, а его бывшего заместителя Диану Ахметзянову — к 3 годам заключения условно с испытательным сроком в 4 года.
Застройщику и его экс-соратнице инкриминировали мошенничество с деньгами дольщиков 3-х казанских жилых комплексов: «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор». Общая сумма ущерба оценивалась в 2,6 млрд рублей. Однако суд счел обвинение в хищении недоказанным, не установлена и схема вывода средств со счетов и из кассы «ФОНа».
В итоге действия обоих осужденных квалифицированы в приговоре по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).
Суд зачел Ливаде в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом — из расчета 1 день ареста равен 1 дню в колонии. Таким образом, за решеткой Ливада пробудет менее полугода.
В ожидании квартиры «отсидела» 6 лет
Собеседница издания считает приговор излишне мягким. Со вздохом вспоминает о судебных издержках, многочисленных бессонных ночах, проведенных в ожидании справедливости.
— Кое-кто из нас уже вышел на пенсию. Финансовые возможности резко уменьшились, — рассуждает Закирова. — А ведь предстоит еще делать ремонт. Где брать деньги?
При этом сама активистка ЖК «МЧС» говорит, что никто не обвиняет Ливаду и Ахметзянову в воровстве. Дольщики не знают, куда и как были потрачены их деньги: «Нас волнует только одно: почему до сих пор наши квартиры не построены?»
Дольщик из соседнего, 2-го долгостроя в ЖК «МЧС» Леонид Фоминых, узнав о наказании девелопера, лишь процитировал классика отечественного кинематографа:
— Наш суд — самый гуманный суд в мире. Не берусь утверждать, каким именно должен быть приговор, — заметил он.
Собеседник «Реального времени» рассказал, что, так и не дождавшись ключей от квартиры, в четвертый раз стал отцом:
— Жить в новой «трешке» даже не планирую. Возможно, приобрету загородный коттедж.
Михаил Новиков, дольщик из ЖК «Молодежный», назвал ситуацию с наказанием Ливады и Ахметзяновой «двойственной»:
— Кто-то Ливаду жалеет, кому-то приговор кажется чересчур мягким. Лично я считаю решение суда справедливым. Ливада заслужил наказание.
По утверждению дольщика, Ахметзянова шла навстречу пострадавшим и пыталась как-то помочь со строительством «сложных» многоэтажек. Именно поэтому, по его мнению, она и «удостоилась» условного срока. «От Ливады поддержки не было, — вспоминает Михаил. — Во время встреч с дольщиками он вел себя вызывающе, не хотел прислушиваться к нашему мнению, не искал компромисс».
Дольщик считает, что спасти людей от многолетнего ожидания Ливада мог еще в 2015 году, отказавшись от части недвижимости:
— В 2018—2019 годах имущество «ФОНа» распродали за копейки. Ведь на тот момент застройщик был уже банкротом. А вот если бы несколькими годами ранее Ливада решился продать по хорошей цене какой-нибудь из своих заводов, наши дома удалось бы достроить.
Еще одна пострадавшая дольщица «ФОНа» Динара Гафурова сообщила, что узнала о вынесении приговора в соцсети — в группе обманутых дольщиков:
— Специально за ходом разбирательства не следила. Если говорить в двух словах — приговор вынесен легкий. Полгода — срок смешной.
Гафурова отметила, что строительство проблемных домов в последнее время идет очень активно. И надеется, что никто из дольщиков ГК «ФОН» не потеряет свои сбережения.
«Не только Ливада и Диана здесь виноваты»
Еще одна известная активистка «МЧС» Ирина Князева, которую называли соратницей Ливады, поскольку он успел назначить ее директором «ФОНа», удивилась тому, что Ахметзянова получила лишь условный срок.
Князева недоумевает, почему люди, принимавшие совместные решения, отвечают за допущенные ошибки по-разному.
— К тому же судья сказал, что всеми финансовыми вопросами занималась именно Диана Наилевна, — разводит руками собеседница «Реального времени». — Она и с дольщиками работала, и бухгалтерию вела.
Князева утверждает, что не держит обиды на недобросовестного застройщика. И оспаривать приговор не собирается.
Дольщик из ЖК «Молодежный» Константин сообщил, что с материалами дела практически не знаком: «Очень много здесь непонятного. Но суд принял решение — и этим все сказано. Важно, чтобы стройка завершилась в кратчайшие сроки, и подобная ситуация больше не повторялась».
— Ливада получился крайним во всей этой истории, — добавил еще один «фоновец» из того же комплекса Марат Сафин. — От того, что он сел за решетку, никому ни холодно, ни жарко. Было бы лучше, если бы обманутым дольщикам выдавали денежные компенсации.
По мнению собеседника «Реального времени», сейчас главное — достроить проблемные дома и заселить в них уставших от ожидания жителей.
Дольщик из ЖК «Симфония» на Павлюхина Ирек Касимов отметил, что доверяет суду, поскольку сам не юрист:
— Не считаю приговор мягким. Не только Ливада и Диана здесь виноваты. Но сажают лишь их. Бизнесмены действовали, исходя из сложившейся обстановки. И попали в ловушку обстоятельств.
Собеседник «Реального времени» уверен, что дело ГК «ФОН» — лишь часть операции по вытеснению с рынка независимого застройщика с доступным жильем. Цель — якобы поднять цены на недвижимость. Все, кто продавал квадратные метры дешево, по убеждению спикера, давно находятся за решеткой.
— Ливада и Ахметзянова, конечно, виноваты. Но пока были такие, как ГК «ФОН», квартиры стоили по 40 тысяч рублей за кв. метр. А теперь, когда всех посадили, квартиры стали стоить по 120 тысяч рублей за кв. метр.
«У части дольщиков нет претензий — мы считаем эту ситуацию из ряда вон выходящей»
Исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков привел «Реальному времени» свое мнение относительно вынесенного приговора:
— То, что Ливаду признали виновным, еще раз доказывает, что он является по факту недобросовестным застройщиком. Не просто неудачливым коммерсантом, а предпринимателем, который, собирая деньги дольщиков, преследовал противоправные цели!
Иван Новиков напомнил, что на завершение долгостроев «ФОНа» расходуются бюджетные деньги. И без обвинительного приговора было бы сложно обосновать необходимость подобных трат.
Глава ФПД также рассказал, что в отличие от Ливады Диана Ахметзянова оказывала всяческую поддержку в достройке проблемных объектов. В течение последних трех лет она проявляла активность и неравнодушие.
— Ахметзяновой удалось сохранить коллектив, — рассказал Новиков. — Она помогала решать вопросы, связанные со строительной частью, наладить взаимоотношения с дольщиками.
Новиков подчеркнул, что необходимые решения, касающиеся проблемных домов ГК «ФОН», приняты и согласованы. К концу нынешнего года все здания будут достроены.
— Во время судебного разбирательства большое количество дольщиков отказалось от своих требований к застройщику, — сообщил эксперт. — Они заявили, что не имеют претензий ни к Ахметзяновой, ни к Ливаде. Мы считаем эту ситуацию из ряда вон выходящей. Если нет претензий, то не нужно просить помощи у государства!
Собеседник издания полагает, что с дольщиками была проведена целенаправленная работа: пострадавших от действий недобросовестного застройщика кто-то уговаривал не вмешиваться в ход процесса.
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