Дольщики «ФОНа»: «В ожидании квартиры я «отсидела» 6 лет, а у Ливады срок меньше!»

«Фоновцы» возмущены «мягким» приговором застройщику, «недобросовестным» сочли застройщкика и в ФПД РТ

Фото: Ирина Плотникова

Приговор основателям группы компаний «ФОН» большинство опрошенных «Реальным временем» обманутых дольщиков сочли «слишком мягким». Главу строительной империи Анатолия Ливаду приговорили к 4 годам и 10 месяцам колонии общего режима, а его заместителя Диану Ахметзянову — к 3 годам условно с испытательным сроком в 4 года. С учетом уже отбытого в СИЗО срока застройщику предстоит провести за решеткой менее полугода. Как оценивают справедливость приговора покупатели квартир в долгостроях «ФОНа» и какую реакцию вызвало отсутствие у некоторых из них претензий к застройщику у руководства Республиканского фонда поддержки дольщиков — подробнее в нашем материале.

Сидеть осталось полгода

Ново-Савиновский райсуд Казани накануне приговорил экс-руководителя ГК «ФОН» Анатолия Ливаду к 4 годам 10 месяцам колонии общего режима, а его бывшего заместителя Диану Ахметзянову — к 3 годам заключения условно с испытательным сроком в 4 года.

Застройщику и его экс-соратнице инкриминировали мошенничество с деньгами дольщиков 3-х казанских жилых комплексов: «Симфония», «МЧС» и «Царицынский бугор». Общая сумма ущерба оценивалась в 2,6 млрд рублей. Однако суд счел обвинение в хищении недоказанным, не установлена и схема вывода средств со счетов и из кассы «ФОНа».

В итоге действия обоих осужденных квалифицированы в приговоре по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

Суд зачел Ливаде в срок наказания время нахождения под стражей и под домашним арестом — из расчета 1 день ареста равен 1 дню в колонии. Таким образом, за решеткой Ливада пробудет менее полугода.

В ожидании квартиры «отсидела» 6 лет



Обманутые дольщики «ФОНа» в большинстве своем были крайне удивлены такому решению Фемиды. Многие из покупателей квартир в долгостроях ЖК «МЧС», «Молодежный» и «Симфония» считают, что такое наказание застройщику не соизмеримо с их ущербом. «У меня слов нет! Мы несколько лет ждем свое жилье. Я должна была получить квартиру 1 июля 2015 года. Но в лучшем случае мне вручат ключи 1 июля 2021-го. Можно сказать, что в ожидании квартиры я «отсидела» практически 6 лет. Срок, полученный Ливадой, меньше срока, отведенного на мои мучения!» — посетовала в разговоре с «Реальным временем» дольщица ЖК «МЧС» 3-й дом Гульнара Закирова.

Собеседница издания считает приговор излишне мягким. Со вздохом вспоминает о судебных издержках, многочисленных бессонных ночах, проведенных в ожидании справедливости.



— Кое-кто из нас уже вышел на пенсию. Финансовые возможности резко уменьшились, — рассуждает Закирова. — А ведь предстоит еще делать ремонт. Где брать деньги?

При этом сама активистка ЖК «МЧС» говорит, что никто не обвиняет Ливаду и Ахметзянову в воровстве. Дольщики не знают, куда и как были потрачены их деньги: «Нас волнует только одно: почему до сих пор наши квартиры не построены?»

Дольщик из соседнего, 2-го долгостроя в ЖК «МЧС» Леонид Фоминых, узнав о наказании девелопера, лишь процитировал классика отечественного кинематографа:



— Наш суд — самый гуманный суд в мире. Не берусь утверждать, каким именно должен быть приговор, — заметил он.

Фоминых сообщил, что уже и не следит за процессом. Ему важно, что здания строятся при поддержке Федерального и Республиканского фондов поддержки дольщиков: «Мой дом должны были сдать в марте. Но позже сроки сдачи объекта перенеслись на июнь. В любом случае, работы находятся на стадии завершения».

Собеседник «Реального времени» рассказал, что, так и не дождавшись ключей от квартиры, в четвертый раз стал отцом:



— Жить в новой «трешке» даже не планирую. Возможно, приобрету загородный коттедж.

Михаил Новиков, дольщик из ЖК «Молодежный», назвал ситуацию с наказанием Ливады и Ахметзяновой «двойственной»:

— Кто-то Ливаду жалеет, кому-то приговор кажется чересчур мягким. Лично я считаю решение суда справедливым. Ливада заслужил наказание.

По утверждению дольщика, Ахметзянова шла навстречу пострадавшим и пыталась как-то помочь со строительством «сложных» многоэтажек. Именно поэтому, по его мнению, она и «удостоилась» условного срока. «От Ливады поддержки не было, — вспоминает Михаил. — Во время встреч с дольщиками он вел себя вызывающе, не хотел прислушиваться к нашему мнению, не искал компромисс».

Дольщик считает, что спасти людей от многолетнего ожидания Ливада мог еще в 2015 году, отказавшись от части недвижимости:

— В 2018—2019 годах имущество «ФОНа» распродали за копейки. Ведь на тот момент застройщик был уже банкротом. А вот если бы несколькими годами ранее Ливада решился продать по хорошей цене какой-нибудь из своих заводов, наши дома удалось бы достроить.

ЖК «Симфония», 2016 год. Фото: Максим Платонов

Еще одна пострадавшая дольщица «ФОНа» Динара Гафурова сообщила, что узнала о вынесении приговора в соцсети — в группе обманутых дольщиков:



— Специально за ходом разбирательства не следила. Если говорить в двух словах — приговор вынесен легкий. Полгода — срок смешной.

Гафурова отметила, что строительство проблемных домов в последнее время идет очень активно. И надеется, что никто из дольщиков ГК «ФОН» не потеряет свои сбережения.

«Не только Ливада и Диана здесь виноваты»



Еще одна известная активистка «МЧС» Ирина Князева, которую называли соратницей Ливады, поскольку он успел назначить ее директором «ФОНа», удивилась тому, что Ахметзянова получила лишь условный срок.



— Я не могу осуждать действия судьи, но мне как обывателю не совсем понятно вынесенное решение. Было установлено, что Ливада и Ахметзянова в равной степени руководили фирмами, входившими в состав ГК «ФОН». А приговор — у каждого свой.

Князева недоумевает, почему люди, принимавшие совместные решения, отвечают за допущенные ошибки по-разному.



— К тому же судья сказал, что всеми финансовыми вопросами занималась именно Диана Наилевна, — разводит руками собеседница «Реального времени». — Она и с дольщиками работала, и бухгалтерию вела.

Князева утверждает, что не держит обиды на недобросовестного застройщика. И оспаривать приговор не собирается.

Ирина Князева удивилась тому, что Ахметзянова получила лишь условный срок. Фото: Ирина Плотникова

Дольщик из ЖК «Молодежный» Константин сообщил, что с материалами дела практически не знаком: «Очень много здесь непонятного. Но суд принял решение — и этим все сказано. Важно, чтобы стройка завершилась в кратчайшие сроки, и подобная ситуация больше не повторялась».

— Ливада получился крайним во всей этой истории, — добавил еще один «фоновец» из того же комплекса Марат Сафин. — От того, что он сел за решетку, никому ни холодно, ни жарко. Было бы лучше, если бы обманутым дольщикам выдавали денежные компенсации.

По мнению собеседника «Реального времени», сейчас главное — достроить проблемные дома и заселить в них уставших от ожидания жителей.

Дольщик из ЖК «Симфония» на Павлюхина Ирек Касимов отметил, что доверяет суду, поскольку сам не юрист:

— Не считаю приговор мягким. Не только Ливада и Диана здесь виноваты. Но сажают лишь их. Бизнесмены действовали, исходя из сложившейся обстановки. И попали в ловушку обстоятельств.

ЖК «МЧС», 2016 г. Фото: Максим Платонов

Собеседник «Реального времени» уверен, что дело ГК «ФОН» — лишь часть операции по вытеснению с рынка независимого застройщика с доступным жильем. Цель — якобы поднять цены на недвижимость. Все, кто продавал квадратные метры дешево, по убеждению спикера, давно находятся за решеткой.

— Ливада и Ахметзянова, конечно, виноваты. Но пока были такие, как ГК «ФОН», квартиры стоили по 40 тысяч рублей за кв. метр. А теперь, когда всех посадили, квартиры стали стоить по 120 тысяч рублей за кв. метр.



«У части дольщиков нет претензий — мы считаем эту ситуацию из ряда вон выходящей»



Исполнительный директор Республиканского фонда поддержки дольщиков Иван Новиков привел «Реальному времени» свое мнение относительно вынесенного приговора:

— То, что Ливаду признали виновным, еще раз доказывает, что он является по факту недобросовестным застройщиком. Не просто неудачливым коммерсантом, а предпринимателем, который, собирая деньги дольщиков, преследовал противоправные цели!

Иван Новиков напомнил, что на завершение долгостроев «ФОНа» расходуются бюджетные деньги. И без обвинительного приговора было бы сложно обосновать необходимость подобных трат.

Иван Новиков напомнил, что на завершение долгостроев «ФОНа» расходуются бюджетные деньги. И без обвинительного приговора было бы сложно обосновать необходимость подобных трат. Фото: realnoevremya.ru

Глава ФПД также рассказал, что в отличие от Ливады Диана Ахметзянова оказывала всяческую поддержку в достройке проблемных объектов. В течение последних трех лет она проявляла активность и неравнодушие.

— Ахметзяновой удалось сохранить коллектив, — рассказал Новиков. — Она помогала решать вопросы, связанные со строительной частью, наладить взаимоотношения с дольщиками.

Новиков подчеркнул, что необходимые решения, касающиеся проблемных домов ГК «ФОН», приняты и согласованы. К концу нынешнего года все здания будут достроены.

— Во время судебного разбирательства большое количество дольщиков отказалось от своих требований к застройщику, — сообщил эксперт. — Они заявили, что не имеют претензий ни к Ахметзяновой, ни к Ливаде. Мы считаем эту ситуацию из ряда вон выходящей. Если нет претензий, то не нужно просить помощи у государства!

Собеседник издания полагает, что с дольщиками была проведена целенаправленная работа: пострадавших от действий недобросовестного застройщика кто-то уговаривал не вмешиваться в ход процесса.