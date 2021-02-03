«У нас война с командой Хабиба». Татары хотят прервать гегемонию Дагестана в UFC

Первый татарин в UFC намерен прервать гегемонию команды Хабиба

Фото: Ринат Назметдинов

Победа Рината Фахретдинова над американцем Эриком Спайсли открыла для первого татарского бойца дорогу в UFC. Контракт на четыре боя в главной бойцовской лиге мира, кажется, стал катализатором огромного процесса по развитию смешанных единоборств в Татарстане. О том, как татары намерены воевать с командой Хабиба Нурмагомедова, и что уже сделано для продвижения этого вида спорта в республике — читайте в материале «Реального времени».

Фахретдинов случайно попал в UFC, но заслужил свой контракт

В середине января случилось историческое событие для Татарстана. Впервые в истории смешанных единоборств татарский боец получил контракт от самой престижной организации в мире боев — UFC. Первопроходцем стал уроженец Мордовии Ринат Фахретдинов. Боец, имеющий татарские корни, десять лет участвовал в лигах уровнем пониже и наконец добился повышения. Победа над американцем Эриком Спайсли сильно восхитила президента UFC Дану Уайта и тот решил пригласить Рината.

По версии самого бойца и его тренера Марата Капкаева, все произошло неожиданно. На прошедшей накануне пресс-конференции в Казани они заметили, что не были предупреждены о возможном приглашении в лучшую бойцовскую лигу в мире. И когда Фахретдинов уже шел на выход с арены, их попросили остаться и пройти в переговорную, где им и был вручен контракт.

«Мы не планировали, приезжая в Абу-Даби (там прошел бой со Спайсли, — прим.ред.), попасть в UFC. Мы подрались, собрали свои вещи, пошли к автобусу. Нас остановили и сказали, что с нами хотели бы переговорить. В итоге контракт напрямую от президента организации», — сказал Капкаев.



По некоторым данным, Уайт приезжал посмотреть не на Фахретдинова, а на его соперника. Спайсли — именитый боец, успевший сделать себе имя в UFC, но из-за поражений выбывший из лиги. Бой с Ринатом должен был стать толчком для возвращения американца. Карты Уайта спутал татарин, отправивший почетного ветерана в нокаут эффектным ударом. Президент UFC был так впечатлен, что в тот же вечер предложил Фахретдинову контракт.

Хотя утверждать, что Фахретдинов не заслужил попасть в UFC будет неправильно. Рекорд Рината составляет 18 побед при одном поражении. Такой результат, в любом случае, должен был быть замечен на высочайшем уровне.

Хочет драться с Серроне и запомниться ударной техникой



Татарский боец получил от лиги базовое соглашение, которое предусматривает проведение четырех боев. Ближайший из них должен был пройти уже в марте нынешнего года в Лас-Вегасе. Но у Фахретдинова отсутствует американская виза и из-за коронавирусных ограничений ему, скорее всего, придется отложить свой дебют в UFC. Как бы там ни было, соперника выбирать будет лига. Сам Ринат хотел бы встретиться с Дональдом Серроне.



«Я не знаю, а Серроне в топ-10 сейчас? Ну пускай будет топ-15. Вот с ним хотелось бы подраться. Он а-ля легенда, у него есть хорошее имя, он яркий ударник, и было бы интересно с ним встретиться. В принципе UFC сильная лига, там слабых соперников по определению быть не может», — заявил Фахретдинов на пресс-конференции в Казани.



Фахретдинов хотел бы встретиться с Дональдом Серроне. Фото: instagram.com/gladiator_fahretdinov

Татарский боец в поединках привык рассчитывать на свою ударную технику. Несмотря на то, что он нанял себе тренера по борьбе, от своей тактики после перехода в UFC отходить не намерен.



«В последнее время мне понравилось бороться. У нас появился очень хороший тренер по борьбе Юсуф Садуллаев. Его зовут маэстро. Он очень силен в партере. Но сейчас после последнего нокаута вижу, что болельщикам эмоционально такое интереснее, хотя сделать удушающий прием бойцу топ-уровня, реально, тяжело. Нокаута не ждешь, пропустил и пропустил. UFC любит яркие бои, поэтому будем стараться, чтобы мы запомнились. Поэтому акцент будем делать на ударную технику, на красоту», — сказал Фахретдинов.



При этом выступать Ринат будет в весовой категории 77 килограмм. На уровнях ниже он проводил бои среди категории 84 кг, но в UFC в ней необходимо иметь другие антропометрические данные.

Татарстан намерен прервать гегемонию команды Хабиба

Сама пресс-конференция была приурочена теме развития и продвижения профессиональных турниров по смешанным единоборствам в Татарстане. Естественно, тема лишь повод для чествования первого татарского бойца в UFC, ведь республиканские власти не могли пройти мимо такого знаменательного события. Но мероприятие получилось неожиданно полезным для понимания дальнейших перспектив этого вида спорта в регионе.

Халил Шайхутдинов сообщил о строительстве сразу двух центров для единоборств в Лаишево и Набережных Челнах. Фото: Ринат Назметдинов

Судя по настроению собравшихся спикеров, в Татарстане намерены всерьез ухватиться за свой шанс и взяться за продвижение республики в данном направлении. Уже в этом году в Казани планируют провести этап Кубка мира по джиу-джитсу, заявки также отправлены на проведение чемпионата Европы по ММА и этапа UAE Warriors, откуда в январе Фахретдинов сумел пробиться в когорту элитных бойцов. К этому первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов добавил информацию о строительстве сразу двух центров для единоборств в Лаишево и Набережных Челнах.

Но самое любопытное сообщил Марат Капкаев. Тренер Фахретдинова, являющийся основателем и руководителем Татарского спортивного союза, заявил, что татарстанцы намерены навязать конкуренцию Дагестану. По его словам, из-за авторитета Хабиба Нурмагомедова в UFC чаще всего приглашаются кавказские бойцы и спортсменам из других регионов России становится сложнее пробиться в главную бойцовскую лигу. После успешного выступления Фахретдинова, Капкаев начал получать приглашения и по другим татарстанским бойцам.

«Ребята из Татарского спортивного союза знают, насколько тяжело получить приглашение от серьезных турниров. К сожалению, полное доминирование команды Хабиба ощущается везде, в том числе, в UFC. Организации я рассказал, что у меня есть один парень, и я покажу на что он способен. После того, как Ринат себя проявил там, посыпались предложения с их стороны. Они спросили, есть ли еще такие бойцы в Татарстане и я ответил, что есть еще крепче, дайте только вариант», — рассказал Капкаев.



Марат Капкаев гарантировал, что в ближайшее время количество татарстанских бойцов в серьезных турнирах по смешанным единоборствам будет расти. Фото: Ринат Назметдинов

Он также гарантировал, что в ближайшее время количество татарстанских бойцов в серьезных турнирах по смешанным единоборствам будет расти. Капкаев обещал сделать все возможное, чтобы навязать конкуренцию команде Нурмагомедова.

«Я как менеджер, как человек, который продвигает, сделаю все возможное, чтобы моих земляков стало в UFC, как можно больше. Здесь у нас с хабибовской командой хорошая такая война. И я за то, чтобы наших ребят было много, чтобы имен было больше, а не только Ринат», — сказал Капкаев.



Фахретдинов и Капкаев двигались к своей цели почти десять лет. Они не планируют останавливаться и продолжают идти по намеченному пути. И если до этого их поддерживали лишь частные структуры и их друзья, то теперь они получат поддержку на самом высоком уровне. Так что Хабибу и его команде уже сейчас можно начать бояться потерять свою гегемонию в UFC.