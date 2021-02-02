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Цены на бензин в Татарстане обновили исторические максимумы

00:00, 02.02.2021 1
Цены на бензин в Татарстане обновили исторические максимумы
Фото: Ринат Назметдинов

С начала года в городах Поволжья цены на топливо пошли в рост. По данным аналитической службы «Реального времени» марки бензинов АИ-92 и АИ-95 подорожали в среднем на 25 и 28 копеек соответственно. Исторический максимум был побит и в Татарстане — хотя наша республика и подняла расценки последней в округе. Сейчас за литр 92-го в Казани надо отдать рекордные 42,84 рубля, а за тот же объем 95-го — 46,36.

Рекордное подорожание бензина

Розничные цены на топливо возобновили рост уже в первом месяце 2021 года. По данным собственного исследования «Реального времени», средние цены бензина АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья повысились на 25 и 28 копеек соответственно.

Максимальные цены на 92-й наблюдаются в Чебоксарах (43,67 руб./л) и Уфе (43,53 руб./л). Дороже всего кататься на 95-м в Йошкар-Оле (46,90 руб./л) и столице Чувашской республики (46,73 руб./л).

Топливо дорожало в несколько этапов практически во всех субъектах Поволжья. Одним из последних поднял цены Татарстан. За выходные дни АЗС республики обновили исторические максимумы цен и за литр 92-го теперь необходимо отдать 42,84 рубля, а за тот же объем 95-ого — 46,36.

Динамика цен на топливо в Поволжье, 2015—2021 годы

Топливо

16.02.2015

25.01.2016

30.01.2017

27.01.2018

28.01.2019

30.01.2020

01.02.2021

Прирост за год в руб.

Прирост за год в %

Максимальные цены

92

32.24

33.89

36.00

37.95

41.45

42.61

43.67

1.06

2.5%

95

35.22

37.01

38.75

41.01

44.63

45.44

46.90

1.46

3.2%

ДТ

34.62

35.60

38.57

41.77

48.05

48.07

48.33

0.27

0.6%

98

37.58

39.67

42.19

47.70

51.20

52.37

53.40

1.03

2.0%

газ

17.05

17.00

18.58

19.00

23.00

21.90

24.70

2.80

12.8%

Средние цены

92

31.22

32.69

35.24

37.54

40.92

41.95

43.03

1.08

2.6%

95

34.43

35.96

38.25

40.54

43.82

44.76

46.45

1.69

3.8%

ДТ

33.62

34.78

37.45

40.71

46.36

47.02

48.00

0.98

2.1%

98

37.24

38.83

41.66

46.17

49.25

50.56

52.98

2.43

4.8%

газ

15.91

15.82

17.89

18.23

21.54

21.44

23.60

2.16

10.1%

Газ подешевел из-за переизбытка?

Автолюбители же, которые передвигаются на сжиженном углеродном газе (СУГ), напротив, могут несколько сэкономить. Средние цены на газ за месяц понизились на 53 копейки. Так, в Казани цена на газ уменьшилась на рубль, а в Нижнекамске и Набережных Челнах сразу на полтора.

— Некоторое снижение цены на сжиженный углеродный газ было связано с его небольшим перепроизводством. Избыток на рынке повлиял на то, что цена несколько понизилась, — пояснил «Реальному времени» партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.

Впрочем, в годовом выражении динамика цен на СУГ смотрится уже по-другому. Так, в сравнении с концом января 2020 года газ показал максимальный рост среди всех видов топлива в Поволжье и вырос на 10,1%, с 21,44 до 23,6 рубля за литр. АИ-92 за год вырос на 2,6%, а 95-й на 3,8%. Литр зимнего дизеля оказался в инфляционном смысле самым инертным и изменился всего на 2,1%.

«Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний»

Рост цен на топливо на заправках не должен превышать инфляцию по соглашению правительства с нефтекомпаниями. По заявлению Банка России годовая инфляция в I квартале 2021 года составит около 5%. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года.

Рост стоимости топлива в России обусловлен как внешними факторами, так и внутренними. К внутренним факторам можно отнести государственное регулирование цен путем демпфирующего механизма. В стране с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне.

По мнению Михаила Крутихина, именно этот механизм является основной причиной роста розничных цен:

— Рост цен на топливо связан только с одним — налоговой политикой правительства, больше ни с чем. Есть помимо налогов, которые взимаются с нефтяных компаний, сетей АЗС, так называемый, демпферный налог, т. е. фактически все берет на себя правительство. Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний, не по вине цены нефти на международном рынке.

К внутренним факторам, влияющим на розничные цены, можно отнести биржевые котировки на оптовом рынке товаров.

Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже последний месяц оптовые цены показали стремительный рост. Наибольшую динамику топлива за месяц продемонстрировал сжиженный газ — более 30%, 92-й за месяц вырос почти на 9 процентов: с 47 616 рублей за тонну(на 24.12.2020) до 51 778 рублей за тонну на 28.01.2021.

Динамика оптовых цен на топливо

Топливо

24.12.2020

28.01.2021

Прирост за месяц

Бензин «Регуляр-92»

47616

51778

8.7%

Бензин «Премиум-95»

49078

52456

6.9%

ДТ зимнее

48872

49128

0.5%

СУГ

22965

30005

30.7%

К внешним факторам, влияющим на мировые цены на нефть, можно отнести макроэкономические и геополитические и глобальный спрос на топливные ресурсы, считают эксперты рынка.

Евгений Храмов
Аналитика Татарстан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:30
    Цены на жкх на максимуме на бензин на максимуме. Хлеб тоже. Что дальше?
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