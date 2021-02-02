Цены на бензин в Татарстане обновили исторические максимумы

Фото: Ринат Назметдинов

С начала года в городах Поволжья цены на топливо пошли в рост. По данным аналитической службы «Реального времени» марки бензинов АИ-92 и АИ-95 подорожали в среднем на 25 и 28 копеек соответственно. Исторический максимум был побит и в Татарстане — хотя наша республика и подняла расценки последней в округе. Сейчас за литр 92-го в Казани надо отдать рекордные 42,84 рубля, а за тот же объем 95-го — 46,36.

Рекордное подорожание бензина



Розничные цены на топливо возобновили рост уже в первом месяце 2021 года. По данным собственного исследования «Реального времени», средние цены бензина АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья повысились на 25 и 28 копеек соответственно.

Максимальные цены на 92-й наблюдаются в Чебоксарах (43,67 руб./л) и Уфе (43,53 руб./л). Дороже всего кататься на 95-м в Йошкар-Оле (46,90 руб./л) и столице Чувашской республики (46,73 руб./л).

Топливо дорожало в несколько этапов практически во всех субъектах Поволжья. Одним из последних поднял цены Татарстан. За выходные дни АЗС республики обновили исторические максимумы цен и за литр 92-го теперь необходимо отдать 42,84 рубля, а за тот же объем 95-ого — 46,36.

Динамика цен на топливо в Поволжье, 2015—2021 годы

Топливо 16.02.2015 25.01.2016 30.01.2017 27.01.2018 28.01.2019 30.01.2020 01.02.2021 Прирост за год в руб. Прирост за год в % Максимальные цены 92 32.24 33.89 36.00 37.95 41.45 42.61 43.67 1.06 2.5% 95 35.22 37.01 38.75 41.01 44.63 45.44 46.90 1.46 3.2% ДТ 34.62 35.60 38.57 41.77 48.05 48.07 48.33 0.27 0.6% 98 37.58 39.67 42.19 47.70 51.20 52.37 53.40 1.03 2.0% газ 17.05 17.00 18.58 19.00 23.00 21.90 24.70 2.80 12.8% Средние цены 92 31.22 32.69 35.24 37.54 40.92 41.95 43.03 1.08 2.6% 95 34.43 35.96 38.25 40.54 43.82 44.76 46.45 1.69 3.8% ДТ 33.62 34.78 37.45 40.71 46.36 47.02 48.00 0.98 2.1% 98 37.24 38.83 41.66 46.17 49.25 50.56 52.98 2.43 4.8% газ 15.91 15.82 17.89 18.23 21.54 21.44 23.60 2.16 10.1%

Газ подешевел из-за переизбытка?



Автолюбители же, которые передвигаются на сжиженном углеродном газе (СУГ), напротив, могут несколько сэкономить. Средние цены на газ за месяц понизились на 53 копейки. Так, в Казани цена на газ уменьшилась на рубль, а в Нижнекамске и Набережных Челнах сразу на полтора.

— Некоторое снижение цены на сжиженный углеродный газ было связано с его небольшим перепроизводством. Избыток на рынке повлиял на то, что цена несколько понизилась, — пояснил «Реальному времени» партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.

Впрочем, в годовом выражении динамика цен на СУГ смотрится уже по-другому. Так, в сравнении с концом января 2020 года газ показал максимальный рост среди всех видов топлива в Поволжье и вырос на 10,1%, с 21,44 до 23,6 рубля за литр. АИ-92 за год вырос на 2,6%, а 95-й на 3,8%. Литр зимнего дизеля оказался в инфляционном смысле самым инертным и изменился всего на 2,1%.

«Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний»



Рост цен на топливо на заправках не должен превышать инфляцию по соглашению правительства с нефтекомпаниями. По заявлению Банка России годовая инфляция в I квартале 2021 года составит около 5%. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года.

Рост стоимости топлива в России обусловлен как внешними факторами, так и внутренними. К внутренним факторам можно отнести государственное регулирование цен путем демпфирующего механизма. В стране с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне.

По мнению Михаила Крутихина, именно этот механизм является основной причиной роста розничных цен:

— Рост цен на топливо связан только с одним — налоговой политикой правительства, больше ни с чем. Есть помимо налогов, которые взимаются с нефтяных компаний, сетей АЗС, так называемый, демпферный налог, т. е. фактически все берет на себя правительство. Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний, не по вине цены нефти на международном рынке.

К внутренним факторам, влияющим на розничные цены, можно отнести биржевые котировки на оптовом рынке товаров.



Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже последний месяц оптовые цены показали стремительный рост. Наибольшую динамику топлива за месяц продемонстрировал сжиженный газ — более 30%, 92-й за месяц вырос почти на 9 процентов: с 47 616 рублей за тонну(на 24.12.2020) до 51 778 рублей за тонну на 28.01.2021.

Динамика оптовых цен на топливо

Топливо 24.12.2020 28.01.2021 Прирост за месяц Бензин «Регуляр-92» 47616 51778 8.7% Бензин «Премиум-95» 49078 52456 6.9% ДТ зимнее 48872 49128 0.5% СУГ 22965 30005 30.7%

К внешним факторам, влияющим на мировые цены на нефть, можно отнести макроэкономические и геополитические и глобальный спрос на топливные ресурсы, считают эксперты рынка.

