Цены на бензин в Татарстане обновили исторические максимумы
С начала года в городах Поволжья цены на топливо пошли в рост. По данным аналитической службы «Реального времени» марки бензинов АИ-92 и АИ-95 подорожали в среднем на 25 и 28 копеек соответственно. Исторический максимум был побит и в Татарстане — хотя наша республика и подняла расценки последней в округе. Сейчас за литр 92-го в Казани надо отдать рекордные 42,84 рубля, а за тот же объем 95-го — 46,36.
Рекордное подорожание бензина
Розничные цены на топливо возобновили рост уже в первом месяце 2021 года. По данным собственного исследования «Реального времени», средние цены бензина АИ-92 и АИ-95 в городах Поволжья повысились на 25 и 28 копеек соответственно.
Максимальные цены на 92-й наблюдаются в Чебоксарах (43,67 руб./л) и Уфе (43,53 руб./л). Дороже всего кататься на 95-м в Йошкар-Оле (46,90 руб./л) и столице Чувашской республики (46,73 руб./л).
Топливо дорожало в несколько этапов практически во всех субъектах Поволжья. Одним из последних поднял цены Татарстан. За выходные дни АЗС республики обновили исторические максимумы цен и за литр 92-го теперь необходимо отдать 42,84 рубля, а за тот же объем 95-ого — 46,36.
|
Топливо
|
16.02.2015
|
25.01.2016
|
30.01.2017
|
27.01.2018
|
28.01.2019
|
30.01.2020
|
01.02.2021
|
Прирост за год в руб.
|
Прирост за год в %
|
Максимальные цены
|
92
|
32.24
|
33.89
|
36.00
|
37.95
|
41.45
|
42.61
|
43.67
|
1.06
|
2.5%
|
95
|
35.22
|
37.01
|
38.75
|
41.01
|
44.63
|
45.44
|
46.90
|
1.46
|
3.2%
|
ДТ
|
34.62
|
35.60
|
38.57
|
41.77
|
48.05
|
48.07
|
48.33
|
0.27
|
0.6%
|
98
|
37.58
|
39.67
|
42.19
|
47.70
|
51.20
|
52.37
|
53.40
|
1.03
|
2.0%
|
газ
|
17.05
|
17.00
|
18.58
|
19.00
|
23.00
|
21.90
|
24.70
|
2.80
|
12.8%
|
Средние цены
|
92
|
31.22
|
32.69
|
35.24
|
37.54
|
40.92
|
41.95
|
43.03
|
1.08
|
2.6%
|
95
|
34.43
|
35.96
|
38.25
|
40.54
|
43.82
|
44.76
|
46.45
|
1.69
|
3.8%
|
ДТ
|
33.62
|
34.78
|
37.45
|
40.71
|
46.36
|
47.02
|
48.00
|
0.98
|
2.1%
|
98
|
37.24
|
38.83
|
41.66
|
46.17
|
49.25
|
50.56
|
52.98
|
2.43
|
4.8%
|
газ
|
15.91
|
15.82
|
17.89
|
18.23
|
21.54
|
21.44
|
23.60
|
2.16
|
10.1%
Газ подешевел из-за переизбытка?
Автолюбители же, которые передвигаются на сжиженном углеродном газе (СУГ), напротив, могут несколько сэкономить. Средние цены на газ за месяц понизились на 53 копейки. Так, в Казани цена на газ уменьшилась на рубль, а в Нижнекамске и Набережных Челнах сразу на полтора.
— Некоторое снижение цены на сжиженный углеродный газ было связано с его небольшим перепроизводством. Избыток на рынке повлиял на то, что цена несколько понизилась, — пояснил «Реальному времени» партнер консалтингового агентства RusEnergy, аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.
Впрочем, в годовом выражении динамика цен на СУГ смотрится уже по-другому. Так, в сравнении с концом января 2020 года газ показал максимальный рост среди всех видов топлива в Поволжье и вырос на 10,1%, с 21,44 до 23,6 рубля за литр. АИ-92 за год вырос на 2,6%, а 95-й на 3,8%. Литр зимнего дизеля оказался в инфляционном смысле самым инертным и изменился всего на 2,1%.
«Это чисто «обдираловка» — не по вине нефтяных компаний»
Рост цен на топливо на заправках не должен превышать инфляцию по соглашению правительства с нефтекомпаниями. По заявлению Банка России годовая инфляция в I квартале 2021 года составит около 5%. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине года.
Рост стоимости топлива в России обусловлен как внешними факторами, так и внутренними. К внутренним факторам можно отнести государственное регулирование цен путем демпфирующего механизма. В стране с начала 2019 года в сфере налогообложения нефтепереработки действует демпфирующий механизм, препятствующий скачкам цен на АЗС как вверх, так и вниз и удерживающий их на стабильном уровне.
По мнению Михаила Крутихина, именно этот механизм является основной причиной роста розничных цен:
К внутренним факторам, влияющим на розничные цены, можно отнести биржевые котировки на оптовом рынке товаров.
Например, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже последний месяц оптовые цены показали стремительный рост. Наибольшую динамику топлива за месяц продемонстрировал сжиженный газ — более 30%, 92-й за месяц вырос почти на 9 процентов: с 47 616 рублей за тонну(на 24.12.2020) до 51 778 рублей за тонну на 28.01.2021.
Динамика оптовых цен на топливо
|
Топливо
|
24.12.2020
|
28.01.2021
|
Прирост за месяц
|
Бензин «Регуляр-92»
|
47616
|
51778
|
8.7%
|
Бензин «Премиум-95»
|
49078
|
52456
|
6.9%
|
ДТ зимнее
|
48872
|
49128
|
0.5%
|
СУГ
|
22965
|
30005
|
30.7%
К внешним факторам, влияющим на мировые цены на нефть, можно отнести макроэкономические и геополитические и глобальный спрос на топливные ресурсы, считают эксперты рынка.
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