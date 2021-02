«Бизнес молчит, потому что есть что терять, а сказать, что думает, страшно»

Что говорят о приговоре Навальному политики, известные бизнесмены, общественные деятели и артисты

Приговор Алексею Навальному вызвал широкий общественный резонанс не только в России, но и за рубежом. Накануне Симоновский районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Политика отправят в колонию на 2 года и 8 месяцев. Решение суда привело к новым акциям протеста, где задержали свыше 1,3 тыс. человек. С учетом предыдущих несанкционированных митингов 23 и 31 января в России уже более 10 тыс. человек, которых задержали, оштрафовали и арестовали. Возбуждено 40 уголовных дел в 21 российском регионе, пишет Znak.com. Журналисты издания собрали реакцию на приговор Навальному лидеров западных стран, известных бизнесменов, артистов, политологов и общественных деятелей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Twitter)



«Мы призываем российские власти немедленно и без всяких условий освободить господина Навального, а также сотни других российских граждан, необоснованно задержанных в последние недели за осуществление своих прав, в том числе права на свободу выражения мнения и на мирные собрания».

The United States is deeply concerned by Russia’s actions toward Aleksey Navalny. We reiterate our call for his immediate and unconditional release as well as the release of all those wrongfully detained for exercising their rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Twitter)

«Решение вернуться в Россию после отравления было поистине смелым и самоотверженным поступком. Напротив, сегодняшнее постановление было чистой трусостью и не соответствовало самым основным стандартам правосудия. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден».

Alexey @Navalny's decision to return to Russia after being poisoned was a truly brave and selfless act. In contrast, today's ruling was pure cowardice and fails to meet the most basic standards of justice. Alexey Navalny must be released immediately. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб (Twitter, британский МИД)

«Ужасает, что Алексей Навальный, жертва подлого преступления, задержан российскими властями. Он должен быть незамедлительно освобожден. Вместо того, чтобы преследовать Навального, России следует объяснить, каким образом химическое оружие могло быть использовано на российской земле»; «Сегодняшнее постановление суда ставит все с ног на голову: наказана жертва отравления, а не те, кто несет ответственность за отравление. Оно показывает, что Россия не выполняет даже самые базовые обязательства, чего следовало бы ожидать от уважаемого члена международного сообщества».

It is appalling that Alexey Navalny, the victim of a despicable crime, has been detained by Russian authorities. He must be immediately released.



Rather than persecuting Mr Navalny Russia should explain how a chemical weapon came to be used on Russian soil. — Dominic Raab (@DominicRaab) January 18, 2021

Канцлер Германии Ангела Меркель (Twitter)

«Приговор Алексею Навальному противоречит всем принципам правового государства. Навальный должен быть освобожден. Насилие против мирных демонстрантов должно прекратиться».

Kanzlerin #Merkel: «Das Urteil gegen Alexey #Nawalny ist fernab jeder Rechtsstaatlichkeit. @Navalny muss sofort freigelassen werden. Die Gewalt gegen friedliche Demonstranten muss aufhören.» — Steffen Seibert (@RegSprecher) February 2, 2021

Президент Франции Эмманюэль Макрон (Twitter)

«Приговор Алексею Навальному неприемлем. Политические разногласия никогда не должны считаться преступлением. Мы призываем немедленно освободить его. Необходимость уважать права человека и демократические свободы не подлежит обсуждению».

La condamnation d'Alexeï @Navalny est inacceptable. Un désaccord politique n'est jamais un crime. Nous appelons à sa libération immédiate. Le respect des droits humains comme celui de la liberté démocratique ne sont pas négociables. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 2, 2021

Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека (Twitter)

«Судебное решение по А. Навальному противоречит обязательствам России в области прав человека. Он не должен был быть арестован и представлен перед судом, поскольку основной приговор уже был признан ЕСПЧ произвольным и явно необоснованным».

#Navalny judgment contravenes #Russia’s #HumanRights obligations. He shld't have been arrested & tried in the first place because his initial criminal conviction had already been considered arbitrary & manifestly unreasonable by @ECHR_CEDH #AlexeiNavalny https://t.co/YbaVj5Hz60 — Commissioner for Human Rights (@CommissionerHR) February 2, 2021

Александра Бортич, актриса (Instagram)

«Знаете, что это? Это попытка напугать нас. И сказать — смотри, с тобой будет то же самое. С кем угодно будет то же самое. Но правда в том, что нельзя посадить всех. Нельзя посадить всю страну. И да, мне тоже страшно. Но правда и любовь сильнее этого страха. Мы все вместе — Сильнее».

Владимир Гельман, политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге (Facebook)

«Главным итогом последних недель для российского политического режима стало не возвращение Навального в Россию и его последующее уголовное преследование, не история с „дворцом“ и даже не волна протестов. Гораздо важнее то, что Кремль теперь куда больше, чем прежде, вынужден опираться на силовой аппарат не в качестве дополнения к легитимности режима, а в качестве замещения легитимности. Проблема здесь не только в том, что на штыках сидеть неудобно. Опора режима исключительно на силовой аппарат чем дальше, тем больше стимулирует этот самый силовой аппарат к тому, чтобы избавиться от слабеющего политического руководства и рулить самостоятельно. Это не значит, что прямо завтра нас ждет путч (многим автократам удается избегать этих рисков разными способами). Но на месте Путина я бы на всякий случай прямо завтра занялся бы кадровыми перестановками, пока не поздно».

Федор Овчинников, основатель Dodo Pizza (Facebook)

«Бизнес молчит, потому что есть что терять, а сказать, что думает, страшно. Бизнес — это ответственность. Честно, еще недавно я не мог представить, что ответственность за сотрудников, партнеров, за тысячи рабочих мест в наших пиццериях, за две сотни акционеров, поверивших в нашу команду, заставит бояться сказать то, что ты думаешь. Но так жить противно, поэтому я скажу. То, что происходит — абсолютное беззаконие и надругательство над правосудием. Печаль и стыд.

Что я чувствую как российский предприниматель? Что буду делать? Я буду продолжать строить открытый бизнес в нашей стране, создавать рабочие места, продукты, технологии и строить эффективную конкурентоспособную компанию из России. Не бояться, не останавливаться, работать — это то, как я могу сделать нашу страну лучше.

Алексею — здоровья, Юле — терпения и сил».

Глеб Павловский, политолог (Facebook)

«Два года восемь месяцев зоны Навальному означает освобождение поздней осенью 2023 года — аккурат к началу „кампании по выборам президента РФ“. Как жирен кремлевский троллинг».

Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета, бывший посол США в России (Facebook)

«Злой, грустный и депрессивный от решения Путина посадить Навального. Навальный — человек совести и смелости».

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике (Twitter)

«Приговор Алексею Навальному противоречит международным обязательствам России в области верховенства закона и фундаментальных свобод. Он противоречит вердикту ЕСПЧ, который признал это дело необоснованным. Я призываю к его немедленному освобождению».

The sentencing of Alexey @navalny runs counter Russia’s international commitments on rule of law & fundamental freedoms. It goes against the verdict of #ECHR, which ruled this case arbitrary and unreasonable.



I call for his immediate release. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2021

Дмитрий Навоша, сооснователь Sports.ru и Tribuna Digital (The Bell)

«Реальный срок Навальному негативно повлияет и на бизнес-климат в стране, и на наш небольшой бизнес. В первом случае у инвесторов будет еще меньше поводов идти в российские компании. Будет недополучено много денег, упущено много возможностей, не построено много проектов.

Люди, видя, что происходит, будут активнее уезжать из страны, а значит, у нас будет меньше платежеспособных клиентов, меньше перспектив для активного роста. Вообще сложно представить частную компанию, которой после случившегося будет житься лучше, а не хуже.

Общественные волнения и митинги менее очевидно, но тоже повлияют на экономику. Понятно, что у нас задержания не такие массовые, как в Белоруссии, но у нас, например, сейчас в СИЗО одна из ключевых сотрудниц сейлз-команды, что сильно затрудняет нашу работу. И в целом, если рядом с вами происходит что-то вопиюще несправедливое, сложно думать о работе и быть продуктивным».

Татьяна Лазарева, актриса (Facebook)

«То, что происходит сейчас, — это абсолютное зло, абсолютное беззаконие. И это тем более печально, что это происходит в нашей стране. Но хорошая новость в том, что за эти годы выросло очень много сильных, осмысленных людей. Проросли ростки того труда, который все эти годы совершал Алексей. Обратно все уже не вернуть, мы будем двигаться только вперед. А впереди, разумеется, светлое будущее и гибель зла».

Василий Березуцкий, футболист (Instagram)

«Если вам нужен образ будущего, вообразите сапог, топчущий лицо человека — вечно».

Евгений Кафельников, теннисист (Twitter)

«Я никогда не мог и в страшном сне представить, что через 20 лет после моего триумфа на Олимпийских играх в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время. Точка».

Я никогда не мог и в страшном сне представить,что через 20 лет после моего триумфа на ОИ в Сиднее мне будет так стыдно за происходящее в моей родной стране в данное время.Точка — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) February 2, 2021

Дмитрий Гудков, политик (Facebook)

«И даже здесь показали все свое ничтожество. Считаете врагом, предателем, иностранным агентом — а сажаете со шкодливой пакостностью по смехотворному предлогу».

Павел Гужиков, основатель компании «Деньги Вперед» (The Bell)

«Я считаю, что сегодняшний судебный процесс — и его организация, и его суть, и детали — моментально девальвируют судебную систему России. Как верно сказал Руслан Белый: „Зачем мне адвокат? Деньги в тюрьме пригодятся“».

Я и на своем личном опыте сталкивался с давлением в бизнес-вопросах, и (на опыте) нескольких моих друзей и близких предпринимателей — с каждым годом ситуация все больше удаляется от объективности и рациональности. Здесь можно ставить в один ряд Калви и Навального. У последнего на суде присутствуют 20 иностранных дипломатов, но судья и прокурор игнорируют абсолютно легальное решение ЕСПЧ. Какой сигнал это подает?

Сегодня, на мой взгляд, российский суд четко и демонстративно показал свое отношение к международному сообществу и тренд развития судебно-исполнительной системы на ближайшие годы. И это оставит в России еще меньше инвесторов и компаний. Останутся те, кто уже не может уйти, — капитала станет еще меньше. А значит, не будет и ликвидности на выходе у предпринимателей и инвесторов. Следствие этого — отсутствие экономического смысла созидания».

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков (Twitter)

«Нет суда, нет справедливости, нет государства. Суицид путинского государства мы все наблюдали в прямом режиме. На смену этому уродливому царству лжи придет новая Россия».

Нет суда, нет справедливости, нет государства.

Суицид путинского государства мы все наблюдали в прямом режиме. На смену этому уродливому царству лжи придет новая Россия.

Это будет очень трудно, но необходимо.

И нам это под силу, мы видели уже это 23 и 31 января. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) February 2, 2021

Михаил Ходорковский, политик и бизнесмен (Twitter)

«Дорогие Алексей и Юлия, я лучше многих понимаю, как вам сейчас непросто. Хотя решение вы, конечно, ожидали. Верю, вы выдержите очередное испытание с честью! Позор продажной судебной системе».

Дорогие Алексей и Юлия, я лучше многих понимаю, как вам сейчас непросто. Хотя решение вы, конечно, ожидали.

Верю, вы выдержите очередное испытание с честью!

Позор продажной судебной системе и трусливому главарю кремлевской преступной группировки — «спонсору» этого «приговора»! — Ходорковский Михаил (@mich261213) February 2, 2021

Евгения Альбац, главный редактор The New Times (Twitter)

«2 года 8 месяцев — это де-факто смертный приговор. Мы все это отлично понимаем. Поэтому мы обязаны вынуть его из тюрьмы максимально быстро».

2 года 8 месяцев — это де факто смертельный приговор. Мы все это отлично понимаем. Поэтому мы обязаны вынуть его из тюрьмы максимально быстро. #Свободу Алексею Навальному! — albats (@albats) February 2, 2021