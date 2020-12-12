События недели: анонсирование вакцинации, премьера татарстанского электромобиля и новый митрополит

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На неделе татарстанское управление Роспотребнадзора объявило о начале вакцинации от коронавирусной инфекции в республике до конца 2020 года и разрешило проведение корпоративов, но на особых условиях. Тем временем на продажу было выставлено помещение, где располагается казанский премиум-ресторан «Катык», известного поставщика школьных обедов обвинили в картельном сговоре, КАМАЗ презентовал первый легковой электрокар, а татарстанская митрополия РПЦ получила нового руководителя. Об этих и других событиях недели — в традиционном обзоре «Реального времени».

Поставщика школьных обедов заподозрили в картельном сговоре



Как стало известно «Реальному времени», компанию известного татарстанского поставщика школьных обедов Вадима Подина, а также две аффилированные с ним фирмы заподозрили в картельном сговоре на 152 млн рублей.

Все три организации регулярно выигрывают тендеры по доставке питания в школы и детсады Закамья, периодически обходя конкурентов в лице «Бахетле» или, как произошло этим летом, структуры «Татнефти».

Судя по данным в открытых источниках, всеми тремя фирмами, вызвавшими вопросы антимонопольщиков, руководят родственники Подина. В УФАС по РТ выяснили, что при участии в госзакупках компании пользовались единой инфраструктурой и заходили на торги с одних и тех же IP-адресов. Изучив участие компаний в данных торгах, антимонопольное ведомство обнаружило признаки картельного соглашения между ними.



Новый митрополит Казанский и Татарстанский

На неделе стало известно имя преемника митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова), который скончался в ноябре от осложнений, вызванных коронавирусом: им стал экс-митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Бэкграунд владыки Кирилла впечатляет. На Екатеринбургской кафедре ему пришлось разруливать сразу несколько конфликтов, и не всегда успешно для руководства РПЦ. Некоторые эксперты не исключают, что скандалы последних лет и стали причиной перевода владыки в другой регион на аналогичную должность.



Депутат Казгордумы продает ресторан «Катык»

В Казани выставлено на продажу помещение одного из старейших ресторанов «Катык» на улице Амирхана.

Владельцем помещения, равно как и бизнеса, является семья депутата Казгордумы, экс-депутата Госсовета Татарстана Руслана Юсупова.

Последний объяснил продажу нехваткой времени на развитие бизнеса. За помещение площадью тысяча с лишним «квадратов» его сын Рафаэль планирует выручить 110 миллионов рублей. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 2019 год принес ресторану выручку в 86,1 млн рублей и чистую прибыль почти в 5 млн рублей.

Фото: yandex.ru

Роспотребнадзор разрешил корпоративы в масках, но расстроил студентов

Глава татарстанского Управления Роспотребнадзора Марина Патяшина заявила на онлайн-конференции, что начать прививать людей от коронавирусной инфекции в республике планируют уже до конца 2020 года, а закрывать границы из-за роста случаев заражения ковидом в Татарстане не собираются.

Новогодние корпоративы в республике также разрешены, отметила Патяшина, правда, с некоторыми ограничениями — на одного человека должно приходиться четыре квадратных метра, между столами предусмотрено расстояние не менее 1,5 метра, посетители должны быть в масках, а персонал — пользоваться антисептиками и быть в перчатках.

А вот студентов глава территориального управления Роспотребнадзора не порадовала — никаких оснований переходить на «дистант» нет. Если соблюдать все меры предосторожности, никаких проблем не возникнет, заверила Патяшина.

Фото: Максим Платонов

Предприниматели Казани недовольны работой горисполкома

Ассоциация малого и среднего бизнеса Татарстана провела круглый стол, на котором обсудила административные барьеры при возведении производственных и коммерческих объектов в Казани.

Казанские бизнесмены в ходе заседания не раз возмущались избыточными административными барьерами при получении разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию. Ассоциация намерена запустить электронную платформу, где можно будет подать предложение о том, как упростить регламенты для ведения строительства в Казани.

Обманутые клиенты челнинского риелтора вышли на митинг

Инициативная группа пострадавших по уголовному делу директора АН «Респект» Альбины Созоновой собралась с плакатами в казанском парке им. Тинчурина.

Фото: Максим Платонов

Предпринимательницу из Набережных Челнов арестовали весной этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, она обманула сотни клиентов, предлагая им квартиры в новостройках дешевле, чем у застройщика. Заявления в полицию подали 170 потерпевших на сумму более 310 млн рублей.



Минобразования модернизирует более 200 школьных столовых

Минобразования и Роспотребнадзор республики обсудили первые итоги исполнения закона об обеспечении младших школьников бесплатным горячим питанием.

Им в республике охвачены почти 210 тысяч учеников 1—4 классов.

Обеды за четыре месяца учебного года обошлись в 860 млн рублей, из которых 58% — средства федерального бюджета, остальное — республиканского. В целом за 3 года на эти цели будет направлено почти 6 млрд рублей.

Фото: zt116.ru

Инвентаризация показала, что не все школьные столовые оснащены необходимым современным оборудованием. Разрабатывается дорожная карта по модернизации столовых и кухонь — в списке 217 школ.



Названо имя заказчика покушения на директора УНИКСа

В Вахитовском райсуде Казани продолжаются слушания по делу о покушении на гендиректора КСК КГУ «УНИКС» Александра Щербакова в ночь на 4 ноября 1999 года.

Гособвинитель Степан Спиридонов огласил обвинение подсудимому Ринату Фархутдинову.

Долгие годы это преступление оставалось нераскрытым, пока в марте 2020-го в колонии для пожизненно осужденных Фархутдинов не написал явку с повинной, в которой признался в том, что привез к месту запланированного преступления соисполнителя заказа Анатолия Новицкого (ныне покойного), который и стрелял в Щербакова.

В ходе судебного заседания был допрошен активист бандитской группировки «Хади Такташ», который назвал заказчиком преступления Геннадия Мураткина, ныне Кирилова, из группировки «Тукаевские».

Допросы свидетелей по делу продолжаются.

КАМАЗ представил широкой общественности первый электромобиль

Премьера отечественного смарт-электромобиля «Кама-1» стала на этой неделе одним из главных событий российского автопрома.

Предварительная стоимость машины оценивается в 1,2 млн рублей при условии сборки 20 тысяч машин в год.



Новинку презентовали на научной площадке ежегодной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Разработкой электромобиля КАМАЗ занимался в тандеме с Центром НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ им. Петра Великого. На проектирование и создание электрокара ушло два года.

По своим параметрам электроавтомобиль схож с «Окой». Компактный городской автомобиль с задним приводом оснащен электродвигателем мощностью до 160 кВт и литийионной батареей 33 кВт*ч, которая заряжается за 6 часов, а при быстрой зарядке — за 2,5 часа. Этого объема хватает на преодоление 250—300 км.

День рождения «Шаян ТВ», прощание с Рафаэлем Ильясовым и обсуждение М-12 в Татарстане

Жители Лаишевского района и будущие соседи скоростной трассы М-12 Москва — Казань провели собственную пресс-конференцию.

Фото: Инна Серова

В Казани распродают недвижимость обанкротившейся гражданской супруги некогда мощного застройщика Рустема Зайнуллина.

В Казани простились с легендой татарской эстрады, золотым голосом республики и «любимым певцом народа» Рафаэлем Ильясовым.

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Детский телеканал «Шаян ТВ», вещающий на татарском языке, отметил свое двухлетие. В честь дня рождения состоялся праздничный концерт «ШАЯН ONLINE».