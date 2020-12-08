Депутат Казгордумы продает ресторан «Катык»

В Казани выставили на продажу помещение одного из старейших ресторанов «Катык», расположенное на улице Амирхана, выяснило «Реальное время». Владельцем помещения, равно как и бизнеса, является семья депутата Казгордумы, экс-депутата Госсовета Татарстана Руслана Юсупова. Он объяснил продажу нехваткой времени на развитие бизнеса. За помещение в более 1000 «квадратов» его сын Рафаэль планирует выручить 110 миллионов рублей.

Семейный бизнес

Ресторан «Катык» считается одним из старейших заведений республики, при этом его можно отнести если не к премиальному сегменту, то по крайней мере к заведениям для состоятельных клиентов. Ресторан специализируется на европейской и национальной татарской кухне, а также на проведении различных мероприятий. Тем символичнее, что на продажу его выставляют в преддверии новогодних корпоративов, спрос на которые, впрочем, подкосила пандемия.

Любопытно, что на продажу выставлен не ресторан как бизнес, а именно помещение ресторана «Катык» в тысячу с небольшим квадратных метров. По данным ЕГРН, здание принадлежит депутату Казгордумы, бывшему депутату Госсовета Татарстана, бизнесмену Руслану Юсупову. При этом владельцем и директором юрлица заведения, ООО «Катык», числится его сын, Рафаэль Юсупов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 2019 год принес ресторану выручку в 86,1 млн рублей и чистую прибыль в 4,9 миллиона рублей. Фактически же заведением руководит жена депутата, Эльмира Юсупова — ее имя в качестве директора указано на сайте ресторана.

По данным ЕГРН, здание принадлежит депутату Казгордумы, бывшему депутату Госсовета Татарстана, бизнесмену Руслану Юсупову. Фото Романа Хасаева

В телефонном разговоре с корреспондентом «Реального времени» Эльвира Ахатовна затруднилась рассказать о причинах продажи и пообещала передать номер «собственнику ресторана».

— Времени не хватает [на ресторанный бизнес], — пояснил причину продажи Руслан Юсупов.



Руслан Юсупов известен еще и как представитель транспортной отрасли Казани — он владелец ООО «Байлык-3». Компания занимается пассажирскими перевозками на двух городских маршрутах №11 и №43. В 2019 году выручка предприятия превысила 184 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 13,7 миллиона.



Его сын, Рафаэль Юсупов, несколько лет назад прославился как «танцующий депутат» Тюлячинского муниципального района, а также учредитель рекламной компании «АЮ media», занимающейся в том числе производством масок для социальной сети «Инстаграм». Как рассказывает в своих социальных сетях молодой человек, именно благодаря им он заработал на новенькую «Ауди А5» стоимостью около 2 миллионов рублей. Этим летом Рафаэль Юсупов обратился к президенту Татарстана с казанских медиафасадов с просьбой использовать в «Инстаграме» Минниханова маску, разработанную им к 100-летию ТАССР.



Связаться с предпринимателем по актуальному номеру телефона не удалось, равно как и получить разъяснения о причинах продажи. Напомним, что это не первая попытка депутата продать этот ресторан. В ноябре аналогичное объявление появилось на различных площадках по продаже недвижимости, правда, тогда Юсупов планировал получить за один из старейших ресторанов Казани большую сумму.



«Продажа» ресторана — это определение стоимости активов

Директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова в разговоре с «Реальным временем» рассказала, что при общении с руководством ресторана речи о продаже или закрытии не было.

— На мой взгляд, финансовое состояние ресторана достаточно устойчивое. Скорее всего, это делается, чтобы определить стоимость своего бизнеса. Других причин я не знаю и не вижу. Сейчас многие бизнесмены периодически определяют стоимость своего бизнеса, своих активов. Это делается для того, чтобы выстраивать дальнейшую стратегию, планы на будущее, — уверена эксперт.

Собеседница называет стоимость — 110 000 рублей за «квадрат» — адекватной, так как в помещении проложены коммуникации, есть отделка, а сам ресторан расположен в хорошей локации с оживленным трафиком.

Напомним, что в октябре владельцы сети ресторанов «Старый амбар» опубликовали аналогичное объявление. Тогда маркетолог сети Кирилл Максимов рассказал «Реальному времени», что «целью размещения объявлений было узнать рыночную стоимость этих объектов на случай, если решим продать».

