Строитель единственного небоскреба Казани лишился найденного имущества
В Казани распродают недвижимость обанкротившейся гражданской супруги некогда мощного застройщика
Как стало известно «Реальному времени», в Казани продали за долги последние активы строителей единственного казанского небоскреба «Лазурные небеса» Рустема Зайнуллина и его гражданской супруги Юлии Юсуповой. Примечательно, что распродажа совпала с окончанием двухлетнего условного срока наказания девелопера по нашумевшему делу об уклонении от уплаты налогов на 25 млн рублей — Зайнуллина осудили в декабре 2018 года. О неудачах, преследующих бизнес строителей казанского небоскреба, перспективах использования имущества разорившегося предприятия и его «дальновидном» покупателе из Чечни — в нашем материале.
Предусмотрительный «чеченец»
Административное здание завода было выставлено на торги вместе с еще двумя лотами — грузовым самосвалом «Мерседес-Бенц» 2007 года выпуска и бетононасосом той же марки 2006 года. На недвижимость претендовали три покупателя, но наибольшую цену предложил индивидуальный предприниматель из Сочи Александр Кольцов. Впрочем, приобрел он здание не для себя, а для своего поручителя — жителя города Грозный Рафиса Галимова, который в Казани владеет ООО «Спецстан», специализирующегося на оптовой торговле бытовыми электротоварами. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы Галимова по итогам 2019 года составила 25,2 млн рублей, а чистая прибыль — всего 7 тысяч.
Связаться с новым владельцем и уточнить планы относительно казанской недвижимости «Реальному времени» не удалось — в открытом доступе нет актуальных контактов предпринимателя. Не исключено, что Галимов и Зайнуллин связаны, однако доказательств этому нет.
Известный казанский риелтор, руководитель АН «Счастливый дом» и гендиректор ООО «Аркада строй универсал» Анастасия Гизатова так прокомментировала эту покупку:
Бизнес, который быстро пошел ко дну
Зарегистрированное в марте 2015 года Мстиславом Григорьевым ООО «Ремстрой» спустя полтора месяца перешло к Юлии Юсуповой — гражданской супруге казанского девелопера Рустема Зайнуллина. В 2015 году предприятие, основным видом деятельности которого значится предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, было доходным: выручка по итогам года составила 7,3 млн, прибыль — 0,74 млн. Однако уже 7 мая 2018 года в отношении предприятия по иску физлица Андрея Зайцева была введена процедура конкурсного производства. Следом долги потребовала УФНС — общая сумма недоимки по налогам, штрафам и пени составила 311 тыс. рублей. Затем в дело о банкротстве вступило ООО «Профхимстрой» с требованием 39,3 млн рублей. Андрей Зайцев потребовал еще 9,9 млн, а потом и сама учредитель компании Юлия Юсупова заявила требования на 27,1 млн рублей. По договорам залога заявило требования ООО «Трейд — МК» — на 256 млн рублей.
По итогам 2018 года при выручке 8,76 млн убытки предприятия составили без малого 7,1 млн рублей, а в 2019-м — 77,18 млн.
Инвентаризация не выявила у предприятия свободных от залога основных средств, а среди заложенного имущества были обнаружены рециклинговая установка и распределительная мачта общей оценочной стоимостью 416,6 тыс. рублей. Из незаложенного имущества обнаружились здание завода площадью 136,8 кв. м, здание операторской, площадью 6,4 кв. м, и производственная база, площадью 653,4 кв. м. В залоге — три грузовика «Мерседес Бенц», упомянутый выше бетононасос, две буровых установки, два экскаватора, бетононасос высокого давления, погрузчик, грузовики «КРАЗ» и «ГАЗ», полуприцеп и автомобиль «Лада Гранта». По итогам независимой оценки стоимость недвижимости ООО «Ремстрой» составила 12,6 млн рублей, прочего имущества — 40,5 млн, а всего вместе — 53,1 млн.
По «рыночной цене»
В апреле 2019 года ушли с молотка заводское здание площадью 136,8 кв. м и здание операторской площадью 6,4 кв. м, расположенные по адресу: ул. Магистральная, 116.
Права требования ООО «Ремстрой» к дебиторам на общую сумму 76 472 949,5 рубля за 15,5... тысячи (не миллионов!) рублей в сентябре 2019 года выкупил некий Олег Лукоянов, который является руководителем ООО «СВАК» («Средне-Волжская антикризисная компания»). Он же приобрел погрузчик за 3 млн рублей.
В ноябре жительница Нижегородской области приобрела с торгов грузовой самосвал «Мерседес-Бенц». А вот на проданные накануне жителю Чечни Рафису Галимову здание с земельными участками покупатель ранее не находился. Торги объявлялись, однако признавались недействительными в связи с отсутствием заявок.
Почему желающие приобрести вполне привлекательное здание появились лишь тогда, когда его цена упала по отношению к рыночной вдвое, пояснил представитель «конкурсника» (сам он на больничном, — прим. ред.). Куратор по Татарстану арбитражных управляющих ООО «Правовой центр «Реформа» Валерий Семенов лаконично заметил: «Цену определяет рынок».
Бизнес сгубил кризис или принципы основателя?
Между тем, учредитель ООО «Ремстрой» Юлия Юсупова разорилась вслед за своим предприятием. Как ранее писало «Реальное время», она была главбухом ООО «Союзшахтоосушение» — компании, аффилированной строившей первый казанский небоскреб «Лазурные небеса» ООО «СК Союзшахтоосушение». И по совместительству — гражданской супругой осужденного в декабре 2018 года на 2 года условно за уклонение от уплаты налогов почти на 25 млн рублей девелопера Рустема Зайнуллина.
Юсупова, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является совладелицей ряда компаний — кроме ООО «Ремстрой», в этом списке «СК Сервис», «ПХС», «Риелт премиум», а также ликвидированные ООО «Доминантус», «Отриелт», «СМТ», «Строительные инвестиции».
В сентябре суд признал заявление о признании Юлии Юсуповой банкротом обоснованным. Согласно описи, опубликованной на сайте bankrot.fedresurs, она на этот момент владела квартирой в 77,5 кв. м в ЖК «Лазурные небеса», квартирой в жилкомплексе на углу Чистопольской и Абсалямова площадью 127 кв. м, двумя нежилыми помещениями площадью 16 и 8,6 кв. м в том же доме и 1/5 доли в квартире в доме 101 на улице Зорге. На банковских счетах значилась символическая сумма в 96 рублей 98 копеек.
А сумма требований кредиторов к Юлии Юсуповой на настоящий момент превышает 375,2 млн рублей, из которых 368 млн являются задолженностью по кредитному договору и договору поручительства от 2014 года перед московским ООО «АльтаГрупп», а еще 5,15 млн — долг казанскому ООО «Торговая индустрия».
В 2012 году Рустем Зайнуллин сообщал автору этого материала, что проблемы со строительством «Лазурных небес» начались из-за кризиса 2008—2009 гг., и что строительство остановилось на два с половиной года из-за отсутствия средств, однако заверил: объект в конце концов будет сдан, деньги на него найдутся.
Связаться с Юлией Юсуповой «Реальному времени» не удалось: по мобильному телефону ее фирмы, который имеется в открытом доступе, ответил женский голос, который заверил, что этот номер собственнице ООО «Ремстрой» более не принадлежит. «Но мне часто звонят и спрашивают Юлию Валентиновну», — заметила новая владелица номера.
«Реальное время» готово предоставить возможность строителям казанского небоскреба высказать свою позицию.
Впрочем, у краха бизнес-империи Зайнуллина может быть и более тривиальная причина. К концу «нулевых» годов почетный строитель (получил это звание в 2009 году), выпускник танкового училища Рустем Мирзаханович Зайнуллин посчитал, что закрепился на строительном рынке максимально прочно и чуть больше чем навсегда. У него за плечами — ряд знаковых объектов в Татарстане: комплекс «Корстон», отель «Шаляпин», торговый центр ГУМ и другие. Высокие связи, богатство, почти неограниченные возможности для работы — у него было все. Но специфический характер, особый подход к работе с партнерами и, конечно, завышенная самооценка (небоскреб в Казани мог начать строить только весьма самоуверенный человек) видимо привели к тому, что спасать Зайнуллина из омута долгов желающих не оказалось. Бедная старость и смерть в нищете предприимчивому 61-летнему «танкисту», конечно, не грозят. Но на вершину строительного бизнеса ему не забраться. Как и на вершину 37-этажного небоскреба «Лазурные небеса» — ведь у него давно уже новые хозяева.
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