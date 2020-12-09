Строитель единственного небоскреба Казани лишился найденного имущества

В Казани распродают недвижимость обанкротившейся гражданской супруги некогда мощного застройщика

Фото: rt.rbc.ru (на фото Рустем Зайнуллин)

Как стало известно «Реальному времени», в Казани продали за долги последние активы строителей единственного казанского небоскреба «Лазурные небеса» Рустема Зайнуллина и его гражданской супруги Юлии Юсуповой. Примечательно, что распродажа совпала с окончанием двухлетнего условного срока наказания девелопера по нашумевшему делу об уклонении от уплаты налогов на 25 млн рублей — Зайнуллина осудили в декабре 2018 года. О неудачах, преследующих бизнес строителей казанского небоскреба, перспективах использования имущества разорившегося предприятия и его «дальновидном» покупателе из Чечни — в нашем материале.

Предусмотрительный «чеченец»



Административное здание завода было выставлено на торги вместе с еще двумя лотами — грузовым самосвалом «Мерседес-Бенц» 2007 года выпуска и бетононасосом той же марки 2006 года. На недвижимость претендовали три покупателя, но наибольшую цену предложил индивидуальный предприниматель из Сочи Александр Кольцов. Впрочем, приобрел он здание не для себя, а для своего поручителя — жителя города Грозный Рафиса Галимова, который в Казани владеет ООО «Спецстан», специализирующегося на оптовой торговле бытовыми электротоварами. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка фирмы Галимова по итогам 2019 года составила 25,2 млн рублей, а чистая прибыль — всего 7 тысяч.

Связаться с новым владельцем и уточнить планы относительно казанской недвижимости «Реальному времени» не удалось — в открытом доступе нет актуальных контактов предпринимателя. Не исключено, что Галимов и Зайнуллин связаны, однако доказательств этому нет.

Известный казанский риелтор, руководитель АН «Счастливый дом» и гендиректор ООО «Аркада строй универсал» Анастасия Гизатова так прокомментировала эту покупку:

— Рыночная стоимость этого лота как минимум в два раза выше реализованной. Цели [его] использования не ограничены, более того, этот микрорайон в будущем будет активно развиваться, что еще больше порадует владельца, вовремя разглядевшего в нем потенциал.

Бизнес, который быстро пошел ко дну

Зарегистрированное в марте 2015 года Мстиславом Григорьевым ООО «Ремстрой» спустя полтора месяца перешло к Юлии Юсуповой — гражданской супруге казанского девелопера Рустема Зайнуллина. В 2015 году предприятие, основным видом деятельности которого значится предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе, было доходным: выручка по итогам года составила 7,3 млн, прибыль — 0,74 млн. Однако уже 7 мая 2018 года в отношении предприятия по иску физлица Андрея Зайцева была введена процедура конкурсного производства. Следом долги потребовала УФНС — общая сумма недоимки по налогам, штрафам и пени составила 311 тыс. рублей. Затем в дело о банкротстве вступило ООО «Профхимстрой» с требованием 39,3 млн рублей. Андрей Зайцев потребовал еще 9,9 млн, а потом и сама учредитель компании Юлия Юсупова заявила требования на 27,1 млн рублей. По договорам залога заявило требования ООО «Трейд — МК» — на 256 млн рублей.

По итогам 2018 года при выручке 8,76 млн убытки предприятия составили без малого 7,1 млн рублей, а в 2019-м — 77,18 млн.

Инвентаризация не выявила у предприятия свободных от залога основных средств, а среди заложенного имущества были обнаружены рециклинговая установка и распределительная мачта общей оценочной стоимостью 416,6 тыс. рублей. Из незаложенного имущества обнаружились здание завода площадью 136,8 кв. м, здание операторской, площадью 6,4 кв. м, и производственная база, площадью 653,4 кв. м. В залоге — три грузовика «Мерседес Бенц», упомянутый выше бетононасос, две буровых установки, два экскаватора, бетононасос высокого давления, погрузчик, грузовики «КРАЗ» и «ГАЗ», полуприцеп и автомобиль «Лада Гранта». По итогам независимой оценки стоимость недвижимости ООО «Ремстрой» составила 12,6 млн рублей, прочего имущества — 40,5 млн, а всего вместе — 53,1 млн.

В апреле 2019 года ушли с молотка заводское здание и здание операторской, расположенные по адресу: ул. Магистральная, 116. Фото: yandex.ru

По «рыночной цене»

В апреле 2019 года ушли с молотка заводское здание площадью 136,8 кв. м и здание операторской площадью 6,4 кв. м, расположенные по адресу: ул. Магистральная, 116.

Права требования ООО «Ремстрой» к дебиторам на общую сумму 76 472 949,5 рубля за 15,5... тысячи (не миллионов!) рублей в сентябре 2019 года выкупил некий Олег Лукоянов, который является руководителем ООО «СВАК» («Средне-Волжская антикризисная компания»). Он же приобрел погрузчик за 3 млн рублей.

В ноябре жительница Нижегородской области приобрела с торгов грузовой самосвал «Мерседес-Бенц». А вот на проданные накануне жителю Чечни Рафису Галимову здание с земельными участками покупатель ранее не находился. Торги объявлялись, однако признавались недействительными в связи с отсутствием заявок.

Почему желающие приобрести вполне привлекательное здание появились лишь тогда, когда его цена упала по отношению к рыночной вдвое, пояснил представитель «конкурсника» (сам он на больничном, — прим. ред.). Куратор по Татарстану арбитражных управляющих ООО «Правовой центр «Реформа» Валерий Семенов лаконично заметил: «Цену определяет рынок».

Юлия Юсупова была главбухом ООО «Союзшахтоосушение» — компании, аффилированной строившему первый казанский небоскреб «Лазурные небеса» ООО «СК Союзшахтоосушение». Фото: Роман Хасаев

Бизнес сгубил кризис или принципы основателя?

Между тем, учредитель ООО «Ремстрой» Юлия Юсупова разорилась вслед за своим предприятием. Как ранее писало «Реальное время», она была главбухом ООО «Союзшахтоосушение» — компании, аффилированной строившей первый казанский небоскреб «Лазурные небеса» ООО «СК Союзшахтоосушение». И по совместительству — гражданской супругой осужденного в декабре 2018 года на 2 года условно за уклонение от уплаты налогов почти на 25 млн рублей девелопера Рустема Зайнуллина.

Юсупова, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», является совладелицей ряда компаний — кроме ООО «Ремстрой», в этом списке «СК Сервис», «ПХС», «Риелт премиум», а также ликвидированные ООО «Доминантус», «Отриелт», «СМТ», «Строительные инвестиции».

В сентябре суд признал заявление о признании Юлии Юсуповой банкротом обоснованным. Согласно описи, опубликованной на сайте bankrot.fedresurs, она на этот момент владела квартирой в 77,5 кв. м в ЖК «Лазурные небеса», квартирой в жилкомплексе на углу Чистопольской и Абсалямова площадью 127 кв. м, двумя нежилыми помещениями площадью 16 и 8,6 кв. м в том же доме и 1/5 доли в квартире в доме 101 на улице Зорге. На банковских счетах значилась символическая сумма в 96 рублей 98 копеек.

А сумма требований кредиторов к Юлии Юсуповой на настоящий момент превышает 375,2 млн рублей, из которых 368 млн являются задолженностью по кредитному договору и договору поручительства от 2014 года перед московским ООО «АльтаГрупп», а еще 5,15 млн — долг казанскому ООО «Торговая индустрия».

В сентябре суд признал заявление о признании Юлии Юсуповой банкротом обоснованным. Фото: Максим Платонов

В 2012 году Рустем Зайнуллин сообщал автору этого материала, что проблемы со строительством «Лазурных небес» начались из-за кризиса 2008—2009 гг., и что строительство остановилось на два с половиной года из-за отсутствия средств, однако заверил: объект в конце концов будет сдан, деньги на него найдутся.

Связаться с Юлией Юсуповой «Реальному времени» не удалось: по мобильному телефону ее фирмы, который имеется в открытом доступе, ответил женский голос, который заверил, что этот номер собственнице ООО «Ремстрой» более не принадлежит. «Но мне часто звонят и спрашивают Юлию Валентиновну», — заметила новая владелица номера.

«Реальное время» готово предоставить возможность строителям казанского небоскреба высказать свою позицию.

Впрочем, у краха бизнес-империи Зайнуллина может быть и более тривиальная причина. К концу «нулевых» годов почетный строитель (получил это звание в 2009 году), выпускник танкового училища Рустем Мирзаханович Зайнуллин посчитал, что закрепился на строительном рынке максимально прочно и чуть больше чем навсегда. У него за плечами — ряд знаковых объектов в Татарстане: комплекс «Корстон», отель «Шаляпин», торговый центр ГУМ и другие. Высокие связи, богатство, почти неограниченные возможности для работы — у него было все. Но специфический характер, особый подход к работе с партнерами и, конечно, завышенная самооценка (небоскреб в Казани мог начать строить только весьма самоуверенный человек) видимо привели к тому, что спасать Зайнуллина из омута долгов желающих не оказалось. Бедная старость и смерть в нищете предприимчивому 61-летнему «танкисту», конечно, не грозят. Но на вершину строительного бизнеса ему не забраться. Как и на вершину 37-этажного небоскреба «Лазурные небеса» — ведь у него давно уже новые хозяева.