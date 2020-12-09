С уральским крестом: какой бэкграунд везет в Татарстан новый православный пастырь

«В его епархии возник кризис»: эксперты о новом митрополите Кирилле

На Среднем Урале складывается своеобразная традиция: екатеринбургская кафедра становится кузницей архиепископов для мусульманских регионов. Так прокомментировали назначение нового митрополита в Татарстане опрошенные «Реальным временем» известные богословы и религиозные деятели. Казанскую и Татарстанскую митрополию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в миру — Михаил Васильевич Наконечный) — решение принял накануне Священный синод РПЦ под председательством патриарха Кирилла. 59-летний митрополит Кирилл, прокачав «скиллы» в Свердловской области, теперь едет в Казань, чтобы нести знамя покинувшего этот мир владыки Феофана. Эксперты уверены: с татарстанскими элитами и мусульманами он быстро найдет общий язык. Подробнее — в материале «Реального времени».

С Урала с крестом

В республике накануне стало известно имя преемника митрополита Казанского и Татарстанского Феофана (Ашуркова), который скончался в ноябре от осложнений, вызванных коронавирусом. В Казань перебирается митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл — патриарх Кирилл назначил его главой татарстанской митрополии.

Кирилл (в миру Михаил Васильевич Наконечный) родился в мае 1961 года в Чусовском районе Пермской области. С октября 1980 года был настоятелем Успенского кафедрального собора во Владимире. В 1998 году стал епископом Богородицким. В октябре 2011 года стал предстоятелем новообразованной Екатеринбургской митрополии, а в декабре 2020 года переведен в Татарстан.

Главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений (в миру Алексей Кульберг), викарий патриарха Московского и всея Руси. Ранее он служил на Урале и подчинялся митрополиту Кириллу. Носил титул епископа Среднеуральского, был викарием Екатеринбургской епархии. В 2018 году возглавил Нижнетагильскую кафедру.

Главой Екатеринбургской митрополии стал епископ Бронницкий Евгений. Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

...или на кресте?

Что касается владыки Кирилла, его бэкграунд весьма впечатляет. Как сообщало «Реальное время», на Екатеринбургской кафедре ему приходилось «разруливать» несколько конфликтов, причем не всегда успешно для руководства РПЦ. Все это не оставалось без внимания федеральной прессы. Некоторые эксперты не исключают, что скандалы, которые накопились за последние годы, и стали причиной для перевода Кирилла в другой регион на аналогичную должность.

Когда начались военные действия на Донбассе, в екатеринбургском храме во имя Святителя Иннокентия вывесили флаг Новороссии. Здесь же собиралась гуманитарная помощь для жителей самопровозглашенной Луганской Народной Республики. Митрополит запретил настоятелю Владимиру Зайцеву служить в храме, направив его на покаяние в монастырь на Ганиной Яме. Позже, после акций в защиту отца Владимира, Кирилл вернул его на прежнее место.

Владыка планировал построить в центре Екатеринбурга собор святой Софии. Причем культовое сооружение должно было находиться на берегу Исети, в сквере около драмтеатра. Однако горожане воспротивились планам владыки. В 2019 году дошло до прямых стычек с правоохранительными органами и спортсменами, которые сопровождались задержаниями активистов. Владыка изначально занял непримиримую позицию к участникам акций протеста, продолжая настаивать на строительстве храма. Но под нажимом общественности и властей он был вынужден отступить.

— Верующие надеются, что нынешняя уступка — последняя, — грозно предупредил Кирилл.

В 2019 году дошло до прямых стычек с правоохранительными органами и спортсменами, которые сопровождались задержаниями активистов. Фото: Леонид Макаров/wikipedia.org

Кроме того, в его епархии развернул активную деятельность духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Романов). Священнослужитель шокировал общественность своими конспирологическими заявлениями, в том числе о «цифровом рабстве». А в 2020 году, когда весь мир уходил на карантин, Сергий воспротивился подобным профилактическим мерам. Также стала всплывать другая любопытная информация о прошлом схиигумена и порядках в монастыре. В итоге патриарх Московский и всея Руси Кирилл изверг его из сана. Но Сергий со своими сторонниками занял оборону и не покидает монастырь.

В разгар пандемии COVID-19 у митрополита произошла размолвка с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Светские власти требовали закрыть храмы в целях профилактики коронавируса. Кирилл ответил, что губернатор ущемляет чувства верующих, и обратил внимание на работающие магазины, где наблюдаются скопления людей. В итоге было подписано региональное постановление о запрете на проведение религиозных обрядов.

«У нас воспитывают владык, которых потом направляют в мусульманские регионы»

Учитывая, что Кириллу теперь предстоит работать в «мусульманском» регионе, многих интересует, как выстраивались его отношения с приверженцами ислама. Как уверяет корреспондента «Реального времени» председатель екатеринбургского ММРО «Памяти защитников отечества» Наиль Шаймарданов, который в прошлом работал вице-спикером Свердловской областной думы и зампредом Счетной палаты региона, с мусульманами владыка всегда ладил.

— «Уральский мухтасибат» (Духовное управление мусульман Свердловской области, — прим. ред.) плодотворно взаимодействует с епархией, — говорит Наиль Залилович. — По целому ряду вопросов мы находим общее мнение. Надо отдать должное руководителю ДУМ СО Артуру хазрату [Мухутдинову]: он с делегацией посетил епархию, синагогу, провел теплые встречи. Негативной информации о мусульманах со стороны митрополита и епархии я не видел. Какой-либо конфронтации у нас нет.

Наш собеседник отмечает, что у православных и мусульман были схожие проблемы на Урале.

— Наш регион считается православным. И с органами государственной власти проблем у владыки, казалось бы, не было. А когда были события в сквере, когда народ отказался предоставлять место для строительства храма Святой Екатерины, наступил сложный период для епархии [в отношениях с региональными властями]. Хотя в этом отношении епархия за годы прошла все формальности. Примерно такая же ситуация была у мусульман: планировалось построить соборную мечеть на площади Мира и Согласия, на документах были все подписи от губернатора и мэра, но теперь на сваях этой мечети строится ледовая арена.

При этом Шаймарданов обратил внимание на любопытную деталь. Кирилл и его предшественник Викентий (Морарь) после работы в Екатеринбурге были переведены в места с преобладающим мусульманским населением.

— Владыка Викентий, с которым мы очень плотно работали, в 2011 году был направлен в Узбекистан (ныне он митрополит Ташкентский и Узбекистанский, глава Среднеазиатского митрополичьего округа, — прим. ред.). А Узбекистан — мусульманская страна. Теперь и Кирилл направляется в Татарстан. Для Свердловской области становится традицией, что у нас воспитывают владык, которых потом направляют в мусульманские регионы. Не знаю, чем именно руководствуется Русская православная церковь, — смеется он.

По мнению мусульманского деятеля, новый владыка придется «ко двору» в Казани.

— Сколько мы приезжали в Татарстан с официальными делегациями Свердловской области еще со времен Шаймиева, мы, в том числе русские, открыв рот, слушали об отношениях РПЦ и мусульман республики. И сейчас Татарстан остается примером. Слава Аллаху, что вы так живете. Надеюсь, что новый владыка будет развивать и поддерживать эту линию добрососедства, — резюмировал Наиль Шаймарданов.

«В его епархии возник кризис»

Солидарен с Шаймардановым и журналист, политик Максим Шевченко.

— Очень надеюсь, что Кирилл будет продолжать курс владыки Феофана, который был исключительным человеком и понимал татарский народ, мусульман. Хотелось бы пожелать владыке Кириллу нести знамя, которое высоко поднял Феофан, — сказал Шевченко.

В свою очередь религиовед, глава сектора апологетической миссии Синодального миссионерского отдела РПЦ Юрий (Георгий) Максимов уверяет, что все священнослужители, которые трудились с Кириллом (Наконечным), отзываются о нем только хорошо. И единственное пятно в биографии архиерея — неразрешенный конфликт с мятежным схиигуменом Сергием.

— В последнее время в его епархии возник кризис в связи с деятельностью изверженного из сана схиигумена Сергия Романова. Кроме этого, нареканий и вопросов к владыке Кириллу не слышал, — комментирует «Реальному времени» отец Георгий.

При этом эксперт уверен, что Кирилл наработал достаточно опыта, чтобы его отношения с властями, верующими (как с православными, так и с приверженцами других религий) складывались продуктивно.

— Не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы и в Татарстане. Контакты с мусульманами и другими — это рабочие моменты, которые ни у кого не занимают много времени и не требуют исключительных умений. У него есть многолетний опыт служения епископом, поэтому у него есть опыт контактов с православными и самыми разными людьми. Его основная задача остается прежней — заботиться о православных. Ему будет хватать дипломатических навыков, которые предполагает его пост, — считает Максимов.