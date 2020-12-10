Электромобиль «Кама-1» от КАМАЗа имеет питерскую ДНК, и ничего общего с камской «Окой»

Наиболее вероятным инвестором «Камы-1» может стать российский институт — Фонд развития промышленности, полагают источники

«В предстоящие два года надо успеть попасть в «окно возможностей» и вывести отечественный городской электромобиль, иначе позже нас «завалят» китайские и европейские электрокары», — так проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков объяснил, что на самом деле может «убить» новую российскую разработку «Кама-1». Это не русские морозы и не отсутствие заправочной инфраструктуры, а привычная российская отсталость. «Китай сегодня предложил продать проект прямо здесь — готовы за полгода запустить производство», — сокрушался он. По словам Боровкова, окончательное решение об открытии производства будет принято в январе, а предварительная стоимость машины оценивается в 1,2 млн рублей при условии сборки в 20 тысяч машин в год.

Как камскую автопремьеру открывал глава Минобрнауки

Премьера отечественного смарт-электромобиля с татарстанскими корнями «Кама-1» сегодня стала одним из главных событий для российского автопрома. Правда, новинка была презентована не среди грандов автомобилестроения, как это обычно бывает, а на научной площадке VII ежегодной национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020. Символическое снятие покрывала, под которым скрывался облик камского электрокара, произошло в присутствии министра науки и образования РФ Валерия Фалькова. И это неудивительно, так как электромобиль был разработан и подготовлен к серийному производству не отдельным промышленным предприятием, а в тандеме с научной школой университета.

Центр НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ имени Петра Великого в партнерстве с КАМАЗом с нуля в течение двух лет создали абсолютно новую машину в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы». Альянс СПбПУ и камского автогиганта выиграл конкурсный отбор и получил на эти цели 150 млн рублей. Экспериментальная версия электромобиля «Кама-1» сегодня была показана широкой общественности.

Премьера отечественного смарт-электромобиля с татарстанскими корнями «Кама-1» сегодня стала одним из главных событий для российского автопрома. Фото: nticenter.spbstu.ru

«Кама-1» имеет иную ДНК, чем у советской «Оки»

Прежде всего, это компактный автомобиль: длина «Камы-1» составит 3,4 метра при ширине 1,7 метра и высоте в 1,6 м. По этим параметрам автомобиль схож со знаменитой малолитражкой «Ока». Ее габариты: 3,2 метра в длину, 1,42 метра в ширину и 1,4 метра в высоту. По этой причине в социальных сетях «Каму-1» уже окрестили «электрической преемницей «Оки».

Правда, проректор СПбПУ и руководитель проекта Алексей Боровков не согласен с подобным сравнением электромобиля. «Он ни в коем случае не похож на «Оку», — отметил проректор. По словам Боровкова, это абсолютно новая машина, которая не имеет чужой ДНК и выполнена на новой платформе. «Это не чья-то переделанная машина, на которую «навесили» электрические батареи, радары. Никто из экспертов не нашел какого-либо сходства с европейскими моделями. Это уникальный по своему дизайну и техническим решениям российский кроссовер», — прокомментировал он новинку «Реальному времени».

По словам Боровкова, это абсолютно новая машина, которая не имеет чужой ДНК и выполнена на новой платформе. Фото: nticenter.spbstu.ru

Важно не опоздать, а деньги — дело десятое

Когда электрокар собираются выпустить на рынок и где планируют развернуть сборку, партнеры еще не определились. Как заявил «Реальному времени» Боровков, предварительная стоимость автомобиля оценивается в 1,2—1,3 млн рублей. Правда, чтобы войти в эти ценовые параметры, производитель должен выпускать не менее 20 тысяч автомобилей, уточнил он. Однако не решен главный вопрос — кто будет финансировать внедрение в производство российского электрокара.

— Сегодня во время премьеры мы получили немало предложений от частных инвесторов, банков и фондов, — рассказал Алексей Боровков. — Но выиграет тот, кто раньше «выстрелит»! На мой взгляд, нам надо успеть попасть в «окно возможностей» в течение двух-трех лет. Иначе российский рынок завалят зарубежные конкуренты, — считает Боровков.

«Китай сегодня предложил продать проект прямо здесь — готовы за полгода запустить производство. Но не получится ли так, что потом мы будем покупать у них нашу разработку», — сокрушался проректор. Таким образом, партнеры решили взять время на сбор все предложений и вернуться к этой теме в январе. Руководитель пресс-службы КАМАЗа Олег Афанасьев подтвердил, что «вопрос на стадии рассмотрения, как и организация производства и стоимость». Наиболее вероятными инвесторами могут стать российские институты — Фонд развития промышленности, полагают источники «Реального времени».

Когда электрокар собираются выпустить на рынок и где планируют развернуть сборку, партнеры еще не определились. Фото: nticenter.spbstu.ru

Не хуже, чем у Skoda

Чем же этот автомобиль интересен? Боровков рассказал, что электромобиль построен на основе собственных платформенных решений СПбПУ Петра Великого. Цифровая платформа электрокара дает возможность создать несколько модификаций «Камы-1» для вхождения на рынок. Однако базовой моделью станет компактный городской автомобиль «Кама-1» с задним приводом. Он оснащен электродвигателем мощностью до 160 кВт (на 10% выше, чем у европейских аналогов) и литий-ионной батареей 33 кВт*ч (это меньше, чем у европейских новинок), которые установлены сзади. Это дает возможность зарядить автомобиль за 6 часов, а при быстрой зарядке — за 2,5 часа.



Но главной особенностью российского электромобиля является большая дальность хода, отметил Боровков. Она составит 250—300 км, что сопоставимо, скажем, с характеристиками нового серийного электрокроссовера Skoda, входящего в концерн Volkswagen Group.

В автомобиле традиционное расположение сидений — 2 на 2. Кузов выполнен из карбона, титана и алюминия, а дизайн можно будет видоизменять. Это можно сделать при помощи технологии «умного» цифрового двойника — модели, с которой можно проводить виртуальные манипуляции и измерять показатели.

Электромобиль оснащен интеллектуальной системой помощи водителю ADAS уровня 3—4 и представляет собой трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер, разработанный в соответствии с современными тенденциями рынка мобильности и транспорта.

В автомобиле традиционное расположение сидений — 2 на 2. Фото: nticenter.spbstu.ru

Казанец Сергей Латр давно состоит в клубе любителей знаменитой отечественной малолитражки «Ока», автовладелец оценил преимущества нового проекта:

— Будучи любителем маленьких машин, я был приятно удивлен новостью о презентации отечественного электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Неспешно подумывал о переделке своей малышки «Оки» на электрическую тягу, но понял, что будущее уже здесь! Преимущества современного «умного» электромобиля налицо, а от того, что это отечественная разработка, вдвойне приятно. Не зря «Каму-1» назвали преемницей «Оки» — габариты новой машины совсем ненамного больше всем знакомой микролитражки, и радует современный дизайн. Если серийный автомобиль подтвердит заявленные для выставочного образца характеристики, то, думаю, он будет пользоваться спросом как недорогой среди электрокаров».