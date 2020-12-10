«Не получилось у него до конца убить»: как киллер «Хади Такташа» сдал лидера «Тукаевских»

На судебном допросе в Казани прозвучало имя заказчика покушения на гендиректора КСК КГУ «УНИКС»

Фото: Ирина Плотникова (на фото — Андрей Ситнов)

Активиста бандитской группировки «Хади Такташ» из лихих 90-х допросили сегодня в Вахитовском райсуде Казани. Осужденный к 22 годам Андрей Ситнов, он же Сито, свидетельствовал о заказе на убийство президента Федерации баскетбола РТ, директора команды и КСК КГУ «УНИКС» за 10 тысяч долларов в 1999 году и назвал заказчиком Геннадия Мураткина, ныне Кирилова, из группировки «Тукаевские». Нюанс в том, что Мураткина в том неудачном покушении пока даже не подозревают. Судят организатора — бригадира киллеров «Хади Такташа» Рината (Ринтика) Фархутдинова. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Защита Ринтика о его криминальной «помощи» и пропавших данных полиграфа



Пережившие покушение Александр Щербаков и его водитель Ильдар Мамлеев пропустили уже два заседания Вахитовского райсуда Казани по своему делу. При этом причина их неявки не озвучивалась.

Сегодня гособвинитель Степан Спиридонов огласил обвинение подсудимому Ринату Фархутдинову. По версии силовиков, в 1999 году неустановленный участник ОПГ «Тукаевские», используя свой криминальный авторитет и влияние, попытался склонить гендиректора КСК КГУ «УНИКС» к регулярной передаче прибыли от деятельности КСК, а после отказа задумал его убийство и предложил за это $10 тысяч активному члену группировки «Хади Такташ». Тот согласился.

Далее, по версии следствия, неустановленный член «Тукаевских» обеспечил Ринтика оружием и патронами, а также адресами, где бывает Щербаков. Ринтик, в свою очередь, привлек в соисполнители заказа Анатолия Новицкого (ныне покойного), пообещав ему $5 тысяч.

Сегодня гособвинитель Степан Спиридонов огласил обвинение подсудимому Ринату Фархутдинову

Покушение состоялось в ночь на 4 ноября 1999 года — после игры баскетболистов казанского УНИКСа с поляками и банкета, когда гендиректор УНИКСа сел в служебную «Волгу», Новицкий преградил дорогу машине и открыл огонь через лобовое стекло. Щербаков получил пять огнестрельных ран, его спасли врачи, водителя не задело чудом — одна из пуль оставила след на его ремне. Стрелок убежал, и долгие годы это преступление оставалось нераскрытым. Пока в марте 2020-го в колонии для пожизненно осужденных Ринат Фархутдинов не написал явку с повинной, в которой признался и в том, что привез Новицкого к месту запланированного преступления, и ждал его чуть поодаль.

Если на прошлом заседании подсудимый прятался под капюшоном и маской от множества фото- и видеокамер, то сегодня держался спокойно и время от времени даже снимал маску. Во время прохода в наручниках из конвойной комнаты скомандовал журналистам: «Всем стоять!»

Автор явки с повинной в суде вину признал лишь частично. «Причастность к преступлению признаю, организованную группу с неустановленными лицами — нет», — пояснил он. Адвокат подсудимого Екатерина Зубарева пояснила суду, что у защиты есть вопросы по квалификации действий Фархутдинова. По мнению последнего, в его действиях отсутствует состав соисполнительства. «Он не был участников покушения. Его роль сводилась в помощи исполнителю», — сообщила защитник.

Если на прошлом заседании подсудимый прятался под капюшоном и маской от множества фото- и видеокамер, то сегодня держался спокойно и время от времени даже снимал маску

Зубарева считает, что расследование не ответило на многие вопросы, в частности — согласовывал ли ее клиент свои действия с неустановленным заказчиком и знал ли тот о привлечении соисполнителя? Кроме того, в организованной группе как минимум должен быть сам организатор, но в материалах дела его нет, отметила адвокат со словами «Здесь пора заново расследование проводить». Еще одной претензией защиты в адрес сотрудников Следкома стали результаты двух исследований Ринтика на полиграфе, которые почему-то не приобщили к материалам дела. «Значит, что-то там было невыгодно следствию», — предположила адвокат.

Свидетель про встречу заказчика с исполнителем у Советского суда

Председательствующий судья Артем Идрисов констатировал неявку свидетелей и попросил конвой доставить в зал осужденного свидетеля Ситнова. От полицейского конвоира прозвучало предложение — вывести СМИ из зала, поскольку данный свидетель находится на особом режиме. Судья не нашел оснований для столь радикальной меры, и когда журналисты переместились на третий ряд, место в первом занял тот самый важный свидетель в наручниках, прикованный еще и к конвоирам.

Андрею Ситнову — 51 год. Под стражей он находится уже почти 20 лет. В 2002 году Верховный суд Татарстана отправил его за решетку на 21 год и 11 месяцев за преступления в составе ОПС «Хади Такташ», в том числе бандитизм и участие в убийстве двух и более лиц.

Ситнова, он же Сито, считают одним из доверенных людей Радика (Раджи) Галиакберова (лидер «Хадишенских», получивший пожизненное), с ним связывают и кровавые «чистки» внутри группировки «Хади Такташ» на фоне раскола между старшими членами бригады и молодняком. Так, в 1993-м Ситнов переметнулся к «старикам» и вскоре отправился с тремя их лидерами в Москву, пообещав выбить кредит в 50 тысяч долларов.



А ночью на московской квартире открыл дверь посланным Раджой киллерам, которые убили всех троих, а тела в коврах вывезли за город, сбросили в канализационный колодец и залили кислотой. Так описывают эту историю в книге «Бандитская Казань» зампред Верховного суда Татарстана Максим Беляев и старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Иллюстрация из книги «Бандитская Казань»

Также Ситнова обвиняли в личном руководстве расправой над тремя членами группировки «Перваки», убитыми 25 августа 1997 года. Показания против него давал выживший по кличке Рубль, рассказывая, что Ситнов и Гребенников обходили тела и делали контрольные выстрелы в голову. Рубль сначала пытался притвориться мертвым, но после выстрела рядом кинулся бежать, и ему повезло — у Сита заклинило пистолет.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Ситнов рассказал, что с подсудимым Фархутдиновым знаком с конца 80-х. Дел с ним не вел, были приятельские отношения — в кафе посидеть, на хоккей съездить. Своим приятелем он назвал и Геннадия Мураткина и припомнил, как тот обращался к нему с просьбой познакомить с человеком, который сможет «решить проблему с получением долга» с одного бизнесмена. Тем бизнесменом, по словам свидетеля, был Александр Щербаков, директор УНИКСа.

«Я познакомил Мураткина с Фархутдиновым, — сообщил свидетель. — Когда наша встреча состоялась у здания нарсуда Советского района, они отошли и последующие моменты обсуждали между собой. Я в разговоре участия не принимал».

Ситнов также рассказал, что позже узнал от Фархутдинова — время нападения выбирали специально после баскетбольного матча, а за выполнение «заказа» обещали 10 тысяч долларов. Получил ли Ринтик эти деньги, Ситнов не знает. Хотя виделся с ним вскоре после покушения: «Встречались в кафе. Он сказал, что Новицкий стрелял в Щербакова возле КСК «УНИКС» и не получилось у него до конца убить — то ли патроны кончились, то ли пистолет заклинило, то ли Щербаков выбил у него пистолет...»

Регулярными были встречи и с приятелем Мураткиным: «Он сказал: «Подвел меня Ринат там, не довел дело до конца». Пытался мне претензии предъявлять: «Это ты меня с ним познакомил». А я ему сказал — это не мои дела, сами разбирайтесь».

Ситнова, он же Сито, считают одним из доверенных людей Радика (Раджи) Галиакберова (лидер «Хадишенских», получивший пожизненное), с ним связывают и кровавые «чистки» внутри группировки «Хади Такташ» на фоне раскола между старшими членами бригады и молодняком

Ситнов о подсудимом: «Адекватный человек. Не маргинал и не маньяк!»

«Как можете охарактеризовать подсудимого?» — поинтересовался старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов. Ответ свидетеля Андрея Ситнова был довольно пространным:

— Знаете, гражданин прокурор, мы оба уже третий десяток лет находимся в местах заключения. У меня произошла переоценка ценностей, анализ тех действий, что были сделаны. Я, как человек религиозный, прихожу к тому — за все нужно платить. Ринат, наверное, тоже... Есть ситуации, о которых сожалеешь.



«Нормальный он человек в принципе. Адекватный. Не маргинал какой-то и не маньяк!» — продолжил рассуждения осужденный и добавил, что не оправдывает ни себя, ни Фархутдинова. — Мы получили свои сроки и отбываем их».

Спиридонов спросил — почему же Фархутдинов признался через 20 лет? «Хочет очистить свою совесть», — предположил Ситнов.

Адвокат подсудимого просила изменить порядок исследования доказательств и исследовать протокол очной ставки Ситнова с ее клиентом, а также протокол проверки его показаний на месте. Суд отказал, посчитав это преждевременным на стадии допросов.

Также первый свидетель поделился информацией, что в конце 90-х Мураткин, а ныне Кирилов, занимался бизнесом, владел магазином «Альта Виста». «А где он сейчас?» — спросил гособвинитель. «Насколько я знаю, арестован».

Адвокат подсудимого просила изменить порядок исследования доказательств и исследовать протокол очной ставки Ситнова с ее клиентом, а также протокол проверки его показаний на месте

Напомним, Геннадия Кирилова обвиняют по делу ОПС «Тукаевские». Следователи МВД Татарстана считают его одним из организаторов сообщества — наряду с Наилем Шайхутдиновым и беглым Анатолием Агрбой. Кроме тяжкой статьи 210-й, в деле соединены эпизоды вымогательства, мошенничества, легализации преступных доходов, организации незаконной миграции. Убийств в нем пока нет. По делу о покушении на Щербакова Кирилов допрашивался лишь в качестве свидетеля, сообщают источники «Реального времени». Зато с его подачи статус подсудимых получили экс-начальник отдела по борьбе с оргпреступностью МВД РТ Ильнар Залялов и его брат.

Допросы свидетелей по делу о покушении 1999 года суд продолжит завтра.