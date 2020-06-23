Глава Росстата объяснил расхождение данных о смертности от COVID-19

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Глава Росстата Павел Малков прокомментировал, почему статистика смертности расходится со сводками оперштаба по борьбе с коронавирусом. По его словам, расхождения данных связаны с методологией расчета.

По словам Малкова, наиболее оперативные данные публикует оперштаб. Ведомство же получает данные о смерти от COVID-19 из Единого госреестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Те, в свою очередь, получают первичные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления.

Глава ведомства не стал отрицать, что пандемия выявила несовершенство схемы сбора данных, которое может влиять на качество статистики по смертности, передает РБК.

