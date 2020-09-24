В Москве власти рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленку

Мэрия Москвы разослала крупным предприятиям письма с рекомендацией перевести сотрудников на удаленку. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Частично перевести сотрудников на дистанционный формат работы рекомендовано в связи с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона ОРВИ и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Крупным предприятиям столицы от имени мэра Москвы Сергея Собянина направлены письма с убедительной просьбой и рекомендацией частично перевести сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей», — сказали в пресс-службе.

Максим Блинов (sputnik.kg)

По данным ТАСС, в письмах напоминают о необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологический режим: использовать маски, антисептики и соблюдать социальную дистанцию. Работодателям необходимо измерять температуру сотрудникам и проводить тестирование.



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