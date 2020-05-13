Главное о коронавирусе на 13 мая: в Татарстане открылись парки, подробности болезни Пескова

В Татарстане открываются парки и скверы и закрываются гостиницы

За последние сутки в Татарстане подтвердилось 87 новых случаев COVID-19. 31 человек госпитализирован, 56 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Всего в Татарстане зарегистрировано 1 919 случаев коронавируса, семь человек умерли. Выздоровевших за весь период 740 (+100 за последние сутки).

Татарстан на 13-м месте по числу заболевших среди регионов России.



В Татарстане открылись парки и скверы. Во время прогулки нужно соблюдать дистанцию.



В Татарстане будет уничтожена база данных, которые были накоплены при оформлении цифровых пропусков для выхода из дома в период самоизоляции. Об этом сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. С 1 апреля по 11 мая системой воспользовались свыше 1,7 млн человек, было выдано более 13,7 млн цифровых пропусков.

В Татарстане открылись парки и скверы. Фото Ильи Репина

В Татарстане закрылись более 20 гостиниц из-за отсутствия гостей.

В РКБ стали проводить платные тесты на коронавирус с выездом на дом.

В Татарстане на фоне пандемии коронавируса спрос на загородную недвижимость вырос в два раза.

Почти 100 сотрудников завода КАМАЗ прошли онлайн-подготовку в «Центре гигиены и эпидемиологии РТ». Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, они будут работать в качестве младшего медперсонала в клинике-санатории «Набережные Челны». Ее решено сделать обсерватором. Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, все это добровольно.

Россияне до сих пор не понимают опасности коронавируса

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса. Из больниц по выздоровлению выписали 4 491 человек.

Таким образом, число зараженных выросло до 242 271, а выздоровевших — до 48 003.

Зафиксировано еще 96 новых смертей. На данный момент от коронавируса умерли 2 212 россиян.

Топ регионов России по числу заболевших:



Пресс-секретарь Дмитрий Песков и его жена Татьяна Навка госпитализированы с COVID-19. По словам Пескова, президента России Владимира Путина он не видел больше месяца.

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от 3 до 16 лет в связи с пандемией COVID-19. Он доступен на странице posobie16.gosuslugi.ru

В России туроператоры смогут выдавать туристам ваучеры вместо возврата денег, если поездка отменилась из-за коронавируса. Законопроект правительства РФ прошел первое чтение.

Скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19. Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что ученые Regeneron Pharmaceuticals разрабатывают препарат, который поможет иммунитету бороться с вирусом. Клинические испытания лекарства планируется провести в июне, а в начале осени выпустить препарат.

У 40% медицинских работников, которые работают в «красной зоне», есть психологические проблемы из-за стресса. Об этом сообщила Вероника Скворцова.

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко заявила, что врачи встревожены в ожидании того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России через неделю. Тревогу у них вызывает то, что некоторые люди до сих пор не понимают опасность болезни.

У 40% медицинских работников, которые работают в «красной зоне», есть психологические проблемы из-за стресса. Фото mos.ru

Доктор медицинских наук Борис Ревич подтвердил, что тканевые перчатки могут заменить одноразовые в качестве профилактики распространения коронавируса и позволят сохранить кожу рук здоровой.

В Санкт-Петербурге социально незащищенным горожанам выплатят по 800 рублей на маски и перчатки.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в условиях пандемии коронавируса сократить в два раза численность российских депутатов.

Телеведущая Елена Малышева рассказала в «Инстаграме», как носить и снимать перчатки. Перед надеванием перчаток и после их снятия нужно вымыть руки. Снимать перчатки надо, выворачивая их загрязненной стороной внутрь.

В США у 31% заболевших COVID-19 обнаружили аномальные изменения кишечника

По состоянию на 10.20 (мск), число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 4 262 799. Умер 291 981 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По числу заболевших на первом месте по-прежнему находятся США (1 369 964). На второй строчке Россия (232 243, данные еще не обновлялись). Тройку замыкает Испания (228 030). На четвертом месте — Великобритания (227 741). На пятой строчке — Италия (221 216).

Сенатор США Линдси Грэм внес законопроект о санкциях против Китая за распространение COVID-19.

За месяц Facebook зафиксировал 50 млн постов с фейками о COVID-19.

В Черногории с 15 мая отменяется комендантский час и открываются рестораны.

Ученые-биологи из Китая и Австралии нашли очередные подтверждения естественного происхождения коронавируса.

Медики из США обнаружили аномальные изменения кишечника у зараженных COVID-19. Нарушения со стороны кишечника наблюдались у 31% заболевших. В частности, у некоторых пациентов развивался пневматоз — состояние системы пищеварения, при котором в толще стенки кишечника формируются полости (кисты), заполненные воздухом или газами.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске в два раза снизилась заболеваемость пневмонией.

Иранские ученые разработали нанотест, который, по их словам, способен выявлять коронавирусную инфекцию за полминуты.

В Гонконге впервые за 23 дня выявили местный случай заражения коронавирусом.

Фильм 2011 года «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции. Об этом сообщают аналитики компании «MEGOGO Россия». События в триллере напоминают то, что происходит из-за коронавируса сейчас.

Лилия Ахкиямова