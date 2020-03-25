Путин не стал призывать к карантину в выступлении по поводу коронавируса

Сегодня президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. При этом он не объявил о каких-либо мерах по усилению карантина или введению режима чрезвычайной ситуации.

Вместе с тем Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию на неизвестную пока дату. Кроме того, следующую неделю Путин объявил выходной — однако жизненно важные структуры, в том числе медучреждения и транспорт, останутся работать.

Также Путин рассказал о ряде мер по поддержке граждан и компаний, оказавшихся в связи с коронавирусом в трудной ситуации — в частности, будут объявлены каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и ряду налогов. Кроме того, Путин предложил обложить налогом дивиденды и процентные доходы, выводимые за рубеж, а вырученные средства направить на финансирование потребностей семей с детьми, безработным, попавшим в сложную жизненную ситуацию.