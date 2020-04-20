Как бизнес Татарстана работает на «удаленке»: «облака» и подводные камни
«Бутылочные горлышки», бумажный документооборот, нехватка личного общения — почему работа в удаленном режиме может пагубно сказаться на бизнесе
Прошло уже три недели жесткого карантина, когда на самоизоляцию в России отправили многих работников различных отраслей. На удаленный режим работы пришлось переходить многим организациям — тем, во всяком случае, работа которых в домашних условиях вообще возможна. Как выяснила газета «Реальное время», многим компаниям сделать это удалось без особых потерь и теперь некоторые из них готовы насовсем отказаться от офисов. Однако даже тем, кто смог наладить рабочие процессы на дому, пришлось непросто: люди скучают по коллективу, экстравертам недостаточно онлайн-конференций, эффективность работы «домашнего офиса» оказывается ниже обычного.
Кто уже работал в основном в Сети — никаких проблем на самоизоляции не испытывает
Проще всего перейти с рабочего на «домашний» офис было компаниям, уже заранее заточенным на онлайн-работу с клиентами. Среди таких — казанское подразделение «Российского аукционного дома», который начал работать удаленно, так как все бизнес-центры, где ранее могли бы располагаться офисы, сейчас закрыты. Его руководитель Леван Шакая рассказал, что в Казани в режиме удаленного доступа сейчас ведут дела 100% сотрудников аукционного дома:
Пока никаких проблем не испытывают, например, и в строительной отрасли. Так, заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что они к подобному режиму работы подготовились еще до официального объявления режима самоизоляции. В «Унистрое», отмечает он, понимали, что это единственный эффективный способ избежать болезни, и заранее начали переводить клиентские сервисы и внутренние процессы в онлайн. И фактически в тот момент, когда многие предприятия и организации столкнулись с запретом на работу, в «Унистрое» уже процентов 80 сотрудников перевели на «удаленку».
Если «удаленка» будет эффективной, некоторые готовы отказаться от офисов
Процентов 70—80 своих офисных работников отправили на удаленный режим работы и в ЖИК («Жилищная инвестиционная компания»). Гендиректор компании, депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов рассказал, что и в ЖИК все информационные системы были к этому готовы, достаточно было перенастроить их на удаленную работу.
В режиме самоизоляции, что интересно, обнаруживаются и отдельные положительные моменты. Так, оказалось, что факт эффективной удаленной работы может сказаться на решении ряда компаний вообще отказаться от аренды офисных помещений, что снизит себестоимость бизнеса. Об этом уже размышляет гендиректор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов, 100% работников которого были отправлены на удаленный режим работы.
Работникам-экстравертам не хватает личного общения — не помогают и онлайн-конференции
Однако руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что именно риелторам работать удаленно далеко не так просто:
— Потому что, во-первых, для риелторов сегодня невозможны показы объектов недвижимости, во-вторых, невозможен легальный выезд на место по рабочим каким-то моментам — если ты не пишешь, конечно, что едешь в загородный дом или в больницу. Легально ты как риелтор не можешь указать причину выхода из дома сегодня по работе, так как работа риелторов не разрешена в режиме самоизоляции, — объяснила Гизатова.
Обнаружились и другие проблемы. Хотя в «Счастливом доме» решают проблемы дискомфорта сотрудников, привыкших работать в коллективе: в офисе постоянно устраивают скайп-конференции, конференции в «Фейсбуке» и находятся в постоянном виртуальном общении ежедневно, сотрудники говорят, что им не хватает элементарного общения.
Директор казанского филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» Марат Сабиров советует коллегам для решения проблем экстравертов и нехватки личного общения в коллективе проводить общие собрания ежедневно, в том же «Скайпе».
— У нас каждый день утром такие коллективные встречи проходят в 11 часов, большие собрания. Плюс в мессенджерах у нас постоянное общение ведется, по телефонам с сотрудниками. Благодаря всему этому удается решить проблемы отсутствия личных коммуникаций, — рассказывает Марат Сабиров.
Как переход на «облачные» решения упростил компаниям РТ и переход на «удаленку»
ИК «Фридом Финанс» отправила при этом на самоизоляцию не всех работников: в офисном режиме остался дежурить банк — несколько дней в неделю до обеда, его на удаленный режим работы отправить было гораздо сложнее. Вместе с тем правительство России официально разрешило банкам работать — это сняло ряд проблем.
«Облачные» решения скрасили и упростили переход многих компаний на режим «карантинного» бизнеса. Сейчас эти организации с благодарностью вспоминают те времена, когда все-таки приняли решение о переводе бизнес-процессов на «облачные» решения. Так, перевод части персонала на удаленный режим работы — буквально за пару дней — оказался несложным для «Казанского юридического центра», где большинство и так нормально работало удаленно. Как отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов, в компании в последнее время шел переход на «облачные» решения, соответственно, выяснилось, что и сотрудники, и их работа оказались не сильно привязаны к офису.
Как решить проблемы личного общения
Булат Ганиев, управляющий партнер IT-компании «Технократия», обращает внимание своих коллег-бизнесменов, не привыкших к такому режиму, на проблемы «бутылочных горлышек»: процессов, которые в реальности порой требовали постоянного личного общения и встреч, в режиме самоизоляции эти процессы могли сильно пострадать.
Вопреки распространенному мнению, и для IT-компаний удаленный режим работы тоже далеко не совсем привычный формат деятельности. Но и здесь все решила успешная подготовка к карантину загодя, когда бизнес начал в марте слышать тревожные звоночки. По словам руководителя электронной торговой площадки ONLINECONTRACT Александра Гурова, когда все только начиналось, еще в преддверии карантинных мер самоизоляции, в компании разработали для себя четыре варианта удаленной работы.
— Первый вариант — тестовый, когда мы 10—12 сотрудников перевели на удаленную работу, это были в основном сотрудницы, находящиеся в положении, возрастные сотрудники, входящие в группу риска (65 и более лет). Второй вариант предполагал уход большинства рядовых сотрудников домой, в офисе оставались только дирекция и начальники отделов. Третий вариант предполагал работу в офисе только дирекции. Четвертый вариант — полный карантин, вариант «хардовый». Мы сначала опробовали тестовый вариант, и почти сразу же, после выступления нашего президента Владимира Путина, перешли на вариант «карантин»: в кратчайшие сроки на удаленный режим работы перевели всех сотрудников, — вспоминает Гуров.
Эффективность «удаленки» ниже офисной работы
IT-компании поначалу тоже пришлось непросто, так как нужно было в оперативном режиме обеспечивать полноценные рабочие места сотрудникам дома. Но довольно быстро оказалось, что для ONLINECONTRACT подобный режим вполне возможен, так как сотрудники торговой площадки и так в основном работали за компьютером, а разницы, где компьютер находится, особенной нет. В то же время, признался с сожалением руководитель IT-компании, эффективность на «удаленке» снижается. Почему?
В компании тем не менее считают: «бизнес-на-карантине» — это стресс-проверка для любого бизнеса, и пока в ONLINECONTRACT ее прошли с минимальными неудобствами для клиентов.
— Сложности, которые мы все испытываем, — это проверка нашей и других компаний на профессионализм, на крепость, на приверженность идеям компании. Это серьезная проверка и для персонала: готовы ли они пойти на какие-то неудобства? Но, так или иначе, режим самоизоляции имеет плачевные последствия для экономики, а мы работаем в секторе B2B («бизнес для бизнеса») и хорошо чувствуем это. Мониторим клиентскую базу, и если раньше было одно-два заявления о банкротстве в неделю среди наших клиентов, то сейчас их количество выросло кратно.
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