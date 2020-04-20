Как бизнес Татарстана работает на «удаленке»: «облака» и подводные камни

«Бутылочные горлышки», бумажный документооборот, нехватка личного общения — почему работа в удаленном режиме может пагубно сказаться на бизнесе

Прошло уже три недели жесткого карантина, когда на самоизоляцию в России отправили многих работников различных отраслей. На удаленный режим работы пришлось переходить многим организациям — тем, во всяком случае, работа которых в домашних условиях вообще возможна. Как выяснила газета «Реальное время», многим компаниям сделать это удалось без особых потерь и теперь некоторые из них готовы насовсем отказаться от офисов. Однако даже тем, кто смог наладить рабочие процессы на дому, пришлось непросто: люди скучают по коллективу, экстравертам недостаточно онлайн-конференций, эффективность работы «домашнего офиса» оказывается ниже обычного.

Кто уже работал в основном в Сети — никаких проблем на самоизоляции не испытывает



Проще всего перейти с рабочего на «домашний» офис было компаниям, уже заранее заточенным на онлайн-работу с клиентами. Среди таких — казанское подразделение «Российского аукционного дома», который начал работать удаленно, так как все бизнес-центры, где ранее могли бы располагаться офисы, сейчас закрыты. Его руководитель Леван Шакая рассказал, что в Казани в режиме удаленного доступа сейчас ведут дела 100% сотрудников аукционного дома:

— Но для нашей компании работать в интернете — это не ново, ведь подавляющее большинство наших торгов — это электронные торги. Любой желающий может получить информацию онлайн: фотографии товара, отчеты об оценке и так далее. Наши клиенты могут получить любую информацию в онлайн-доступе.

Пока никаких проблем не испытывают, например, и в строительной отрасли. Так, заместитель генерального директора компании «Унистрой» Искандер Юсупов рассказал, что они к подобному режиму работы подготовились еще до официального объявления режима самоизоляции. В «Унистрое», отмечает он, понимали, что это единственный эффективный способ избежать болезни, и заранее начали переводить клиентские сервисы и внутренние процессы в онлайн. И фактически в тот момент, когда многие предприятия и организации столкнулись с запретом на работу, в «Унистрое» уже процентов 80 сотрудников перевели на «удаленку».

— Наши строители, как только отрасль вошла в реестр производств, которые не должны останавливаться, сразу же вернулись на стройплощадки. Фактически простой там был всего три дня, что никак не повлияет на сроки сдачи домов. А бэк-офис просто продолжил работать удаленно, тем более что весь наш софт лицензионный и поэтому без проблем устанавливается на домашних компьютерах, интегрируясь в общую систему документооборота компании. Так что каких-либо трудностей и проблем именно в части организации рабочих процессов мы не испытываем. Более того, и наши клиенты довольно охотно пользуются онлайн-сервисами при подборе и покупке жилья. С одной стороны, это, конечно, непривычно. Но время диктует свои правила, поэтому виртуальные экскурсии и онлайн-сделки постепенно становятся нормой, — объясняет Юсупов.

Если «удаленка» будет эффективной, некоторые готовы отказаться от офисов

Процентов 70—80 своих офисных работников отправили на удаленный режим работы и в ЖИК («Жилищная инвестиционная компания»). Гендиректор компании, депутат Казгордумы Эмиль Хуснутдинов рассказал, что и в ЖИК все информационные системы были к этому готовы, достаточно было перенастроить их на удаленную работу.

В режиме самоизоляции, что интересно, обнаруживаются и отдельные положительные моменты. Так, оказалось, что факт эффективной удаленной работы может сказаться на решении ряда компаний вообще отказаться от аренды офисных помещений, что снизит себестоимость бизнеса. Об этом уже размышляет гендиректор агентства недвижимости «Флэт» Руслан Хабибрахманов, 100% работников которого были отправлены на удаленный режим работы.

— Можно ли говорить о том, что в принципе возможно отказаться от аренды офисных помещений после карантина? Ну пока две недели мы работаем вне офиса, какие-то неудобства, может, и вызывает. А там посмотрим, если время какое-то пройдет и мы адаптируемся к удаленной работе, то, возможно, и в дальнейшем продолжим работать так, отказавшись от офиса, — признается Хабибрахманов.

Работникам-экстравертам не хватает личного общения — не помогают и онлайн-конференции

Однако руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова отмечает, что именно риелторам работать удаленно далеко не так просто:

— Потому что, во-первых, для риелторов сегодня невозможны показы объектов недвижимости, во-вторых, невозможен легальный выезд на место по рабочим каким-то моментам — если ты не пишешь, конечно, что едешь в загородный дом или в больницу. Легально ты как риелтор не можешь указать причину выхода из дома сегодня по работе, так как работа риелторов не разрешена в режиме самоизоляции, — объяснила Гизатова.

Обнаружились и другие проблемы. Хотя в «Счастливом доме» решают проблемы дискомфорта сотрудников, привыкших работать в коллективе: в офисе постоянно устраивают скайп-конференции, конференции в «Фейсбуке» и находятся в постоянном виртуальном общении ежедневно, сотрудники говорят, что им не хватает элементарного общения.

— В компаниях, допустим, IT-сферы — им общение, может, не так нужно, они могут легко работать и удаленно. А наш коллектив — они, в принципе, все экстраверты, и им общение необходимо. Хотя это, конечно, больше зависит от темперамента и характера человека, — заметила Гизатова.

Директор казанского филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» Марат Сабиров советует коллегам для решения проблем экстравертов и нехватки личного общения в коллективе проводить общие собрания ежедневно, в том же «Скайпе».

— У нас каждый день утром такие коллективные встречи проходят в 11 часов, большие собрания. Плюс в мессенджерах у нас постоянное общение ведется, по телефонам с сотрудниками. Благодаря всему этому удается решить проблемы отсутствия личных коммуникаций, — рассказывает Марат Сабиров.

Как переход на «облачные» решения упростил компаниям РТ и переход на «удаленку»

ИК «Фридом Финанс» отправила при этом на самоизоляцию не всех работников: в офисном режиме остался дежурить банк — несколько дней в неделю до обеда, его на удаленный режим работы отправить было гораздо сложнее. Вместе с тем правительство России официально разрешило банкам работать — это сняло ряд проблем.

— По инвесткомпании все случилось благополучно — еще несколько лет назад наша компания в целом перешла на удаленные рабочие места. И поэтому из любой точки земного шара, в принципе, можно подключиться к своему рабочему месте в «облаке» и работать без всяких проблем. Плюс у нас все-таки взаимодействие возможно организовать дистанционно, по телефону с клиентами, благодаря современным технологиям, тому же zoom-видео, whatsapp-видео, тем самым компенсируя отсутствие реального живого общения с клиентами.

«Облачные» решения скрасили и упростили переход многих компаний на режим «карантинного» бизнеса. Сейчас эти организации с благодарностью вспоминают те времена, когда все-таки приняли решение о переводе бизнес-процессов на «облачные» решения. Так, перевод части персонала на удаленный режим работы — буквально за пару дней — оказался несложным для «Казанского юридического центра», где большинство и так нормально работало удаленно. Как отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» управляющий партнер «Казанского юридического центра» Джаудат Латыпов, в компании в последнее время шел переход на «облачные» решения, соответственно, выяснилось, что и сотрудники, и их работа оказались не сильно привязаны к офису.

Как решить проблемы личного общения

— В то же время привязанность к офису отчасти осталась! Из-за документов в первую очередь. Все равно кому-то нужно быть в офисе, распечатывать документы, ставить печати — это никуда не делось, — объясняет Латыпов. — Сейчас у нас в офисе работают чуть больше 10% наших сотрудников, кроме того, мы используем принцип ротации — дежурства какие-то организуем. Бухгалтерию с ее системой 1С, к примеру, лучше за скобки сразу вынести, они как раз сейчас сдают налоговую отчетность — это для нас бэк-офис. А фронт-офис использует же не только системы подготовки документов и их хранения (с которыми чуть больше сложностей), а в основном CRM-системы, телефонию, которые все «облачные».

Булат Ганиев, управляющий партнер IT-компании «Технократия», обращает внимание своих коллег-бизнесменов, не привыкших к такому режиму, на проблемы «бутылочных горлышек»: процессов, которые в реальности порой требовали постоянного личного общения и встреч, в режиме самоизоляции эти процессы могли сильно пострадать.



— Удачный переход на удаленный режим работы — вообще, это же не технологический какой-то вопрос, дело скорее в готовности бизнес-процессов, в налаженных коммуникациях. Очень часто у компаний проблемы бывают в незрелых бизнес-процессах, что мешает легко перейти на онлайн-режим работы. Скажем, в компании привыкли решать, встречаясь и разговаривая в продолжение определенного количества личных встреч. Эти коммуникации позволяли даже при неэффективных процессах налаживать нормальную работу. А когда коммуницировать стало сложнее, людям может вдруг показаться неочевидным, что и как делать без личного разговора, и компании начинают испытывать сложности. Я бы, наверное, посоветовал в таких случаях выделить «бутылочные коммуникационные горлышки» — найти эти узкие моменты и попробовать эти процессы перестроить так, чтобы они работали автономно, выработать, может, какие-то стандарты и практики для этого. Применить кризис-менеджмент в чистом виде, — советует Булат Ганиев.

Вопреки распространенному мнению, и для IT-компаний удаленный режим работы тоже далеко не совсем привычный формат деятельности. Но и здесь все решила успешная подготовка к карантину загодя, когда бизнес начал в марте слышать тревожные звоночки. По словам руководителя электронной торговой площадки ONLINECONTRACT Александра Гурова, когда все только начиналось, еще в преддверии карантинных мер самоизоляции, в компании разработали для себя четыре варианта удаленной работы.

— Первый вариант — тестовый, когда мы 10—12 сотрудников перевели на удаленную работу, это были в основном сотрудницы, находящиеся в положении, возрастные сотрудники, входящие в группу риска (65 и более лет). Второй вариант предполагал уход большинства рядовых сотрудников домой, в офисе оставались только дирекция и начальники отделов. Третий вариант предполагал работу в офисе только дирекции. Четвертый вариант — полный карантин, вариант «хардовый». Мы сначала опробовали тестовый вариант, и почти сразу же, после выступления нашего президента Владимира Путина, перешли на вариант «карантин»: в кратчайшие сроки на удаленный режим работы перевели всех сотрудников, — вспоминает Гуров.

Эффективность «удаленки» ниже офисной работы

IT-компании поначалу тоже пришлось непросто, так как нужно было в оперативном режиме обеспечивать полноценные рабочие места сотрудникам дома. Но довольно быстро оказалось, что для ONLINECONTRACT подобный режим вполне возможен, так как сотрудники торговой площадки и так в основном работали за компьютером, а разницы, где компьютер находится, особенной нет. В то же время, признался с сожалением руководитель IT-компании, эффективность на «удаленке» снижается. Почему?

— По той простой причине, что в офисе все-таки есть некая аура, объединяющая единомышленников. Проще говоря, чтобы сейчас обсудить какой-то вопрос, нужно видеоконференцию специально организовать, подключив трех-четырех сотрудников, либо по «Скайпу», либо по Zoom, либо WhatsApp. Но все равно это потеря времени. В офисе ты голову поднял, сказал, что давайте соберемся по такому-то вопросу, вы быстро собираетесь, обсуждаете и по рабочим местам расходитесь — потом кому-то идея в голову пришла, он просто поднимает голову от компьютера и предлагает вариант решения. В офисе, в живом общении, быстрее задачи решаются, чем на «удаленке».

В компании тем не менее считают: «бизнес-на-карантине» — это стресс-проверка для любого бизнеса, и пока в ONLINECONTRACT ее прошли с минимальными неудобствами для клиентов.

— Сложности, которые мы все испытываем, — это проверка нашей и других компаний на профессионализм, на крепость, на приверженность идеям компании. Это серьезная проверка и для персонала: готовы ли они пойти на какие-то неудобства? Но, так или иначе, режим самоизоляции имеет плачевные последствия для экономики, а мы работаем в секторе B2B («бизнес для бизнеса») и хорошо чувствуем это. Мониторим клиентскую базу, и если раньше было одно-два заявления о банкротстве в неделю среди наших клиентов, то сейчас их количество выросло кратно.