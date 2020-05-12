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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился COVID-19

15:27, 12.05.2020
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился COVID-19
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заразился COVID-19.

Он сообщил, что сейчас находится в больнице.

«Да, заболел, лечусь», — рассказал Песков «РИА Новости».

Напомним, первым среди российских властей заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Позже с коронавирусом были госпитализированы глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков. Также COVID-19 заразилась министр культуры России Ольга Любимова.

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