Минниханов оценил возможность второй волны коронавируса и признал самоизоляцию чрезмерной

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Президент Татарстана Рустам Минниханов в прямом эфире поделился мнением о том, ждать ли сейчас второй волны эпидемии:

«Коронавирус никуда не исчез, никуда не делся... Если взять конец марта, была информация о Китае, потом Европа, потом пришло к нам. Мы были вообще очень беспомощны, не знали, что делать, как делать. Та форма самоизоляции — сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной. Но представьте, медицина была к этому не готова. Мы не знали, чем и как лечить. ИВЛ были не везде. Нам необходимо было перепрофилировать больницы, оснастить всем медицинский персонал. Но за короткое время мы сумели все это понять, изучить».

По его словам, сильно пострадали малый и средней бизнес: «Крупный бизнес тоже страдал. Началась нефтяная война, цены на нефть упали, границы закрыты. Много таких вещей, которые мы не ожидали. Но это большая школа».

«Ждать ли нам второй волны? Мы теперь знаем, как с этим бороться, как себя вести. У нас всегда в кармане маска, есть перчатки или руки обрабатываются. Соблюдаем дистанцию. Сейчас 26—28 человек выявляются, но тяжелых форм мало», — отметил президент Татарстана.

Он также опроверг введение режима самоизоляции с 20 сентября: «Я не вижу, чтобы в Татарстане при такой мощной системе здравоохранения, при мощной системе Роспотребнадзора, при активной поддержке здравоохранения, мощной работе глав наших. Когда мы спрашиваем, кто заболел, они поименно всех знают! Мне вечером Патяшина (глава Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, — прим. ред.) докладывает поименно, кто, откуда. При такой работе никакой второй волны быть не должно. Но расслабляться не нужно».

Минниханов также сообщил, что несколько его коллег и друзей прошли вакцинацию от коронавируса, никаких побочных эффектов у них нет. На вопрос о том, будет ли он сам прививаться, глава РТ ответил: «Ну, у меня нет пока таких ходов (смеется)».