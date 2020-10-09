ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан
Общая информация
В 1994 году было принято Постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 09.02.1994 г. №2070-XII о создании Республиканской больничной кассы.
Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан с 2004 года стал правопреемником всех прав и обязанностей государственного учреждения «Республиканская больничная касса» и территориальных больничных касс.
Цель деятельности — реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан.
Руководитель — Мифтахова Алсу Мансуровна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, ул. Ветеринарная, д.6
- Телефон: (843) 291-77-00
- Email: mail@fomsrt.ru
- Сайт: http://www.fomsrt.ru/
Дата последнего обновления: 09.10.2020