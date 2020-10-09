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ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан

Гос. ведомства

Общая информация

В 1994 году было принято Постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 09.02.1994 г. №2070-XII о создании Республиканской больничной кассы.

Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан с 2004 года стал правопреемником всех прав и обязанностей государственного учреждения «Республиканская больничная касса» и территориальных больничных касс.

Цель деятельности — реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан.

Руководитель — Мифтахова Алсу Мансуровна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, ул. Ветеринарная, д.6
  • Телефон: (843) 291-77-00
  • Email: mail@fomsrt.ru
  • Сайт: http://www.fomsrt.ru/

Дата последнего обновления: 09.10.2020

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