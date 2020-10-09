ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан

Общая информация

В 1994 году было принято Постановление Верховного Совета Республики Татарстан от 09.02.1994 г. №2070-XII о создании Республиканской больничной кассы.

Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан с 2004 года стал правопреемником всех прав и обязанностей государственного учреждения «Республиканская больничная касса» и территориальных больничных касс.

Цель деятельности — реализация государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Республики Татарстан.

Руководитель — Мифтахова Алсу Мансуровна.

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