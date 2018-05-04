Мифтахова Алсу Мансуровна
Общая информация
Родилась в Казани.
Образование:
2000 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «менеджмент», в 2009 г. — «юриспруденция».
Трудовая деятельность:
2001 г. — специалист первой категории информационно-аналитического отдела Управления федерального казначейства Министерства финансов РТ.
2001 — 2004 гг. — ведущий референт отдела экономики и финансов Аппарата Кабинета Министров РТ.
2004 по 2010 гг. — первый заместитель генерального директора ООО «Страховая компания „Ак Барс-Мед“.
2010 г. — исполнительный директор ГУ „Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан“.
С 2011 г. — директор ГУ „Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420097, г. Казань, ул. Ветеринарная, 6
- Телефон: +7(843) 291-77-00
- Email: mail@fomsrt.ru
- Сайт: www.fomsrt.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018