Список персон

Мифтахова Алсу Мансуровна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась в Казани.

Образование:

2000 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «менеджмент», в 2009 г. — «юриспруденция».

Трудовая деятельность:

2001 г. — специалист первой категории информационно-аналитического отдела Управления федерального казначейства Министерства финансов РТ.

2001 — 2004 гг. — ведущий референт отдела экономики и финансов Аппарата Кабинета Министров РТ.

2004 по 2010 гг. — первый заместитель генерального директора ООО «Страховая компания „Ак Барс-Мед“.

2010 г. — исполнительный директор ГУ „Фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан“.

С 2011 г. — директор ГУ „Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420097, г. Казань, ул. Ветеринарная, 6
  • Телефон: +7(843) 291-77-00
  • Email: mail@fomsrt.ru
  • Сайт: www.fomsrt.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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