ОАО Сетевая компания

Общая информация

ОАО «Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям компании в Республике Татарстан.

По величине передаваемой мощности «Сетевая компания» входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, Компания является единственной в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.



В собственности компании находятся объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ — объекты распределительной сети, а также магистральные сети.

Электросетевые активы «Сетевой компании» (на 2016 г.):

60 058,5 км — общая протяженность воздушных линий электропередачи (по трассе);

9 881,9 км — общая протяженность кабельных линий;

374 подстанции 35–500 кВ установленной мощностью 18628,3 МВА, 744 силовых трансформаторов (автотрансформаторов) 3-500 кВ.

В структуру Компании входят 11 филиалов:

• 9 предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по территориальному признаку. В структуру каждого из 9 филиалов входят обособленные

структурные подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС);

Альметьевские электрические сети Бугульминские электрические сети Буинские электрические сети Елабужские электрические сети Казанские электрические сети Набережночелнинские электрические сети Нижнекамские электрические сети Приволжские электрические сети Чистопольские электрические сети

• Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона;

• Дирекция по обслуживанию потребителей.

Генеральный директор – Фардиев Ильшат Шаехович

Председатель совета директоров – Халиков Ильдар Шафкатович



Дата последнего обновления: