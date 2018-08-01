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ОАО Сетевая компания

Промышленность, Энергетика

Общая информация

ОАО «Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям компании в Республике Татарстан.

По величине передаваемой мощности «Сетевая компания» входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, Компания является единственной в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.

В собственности компании находятся объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ — объекты распределительной сети, а также магистральные сети.

Электросетевые активы «Сетевой компании» (на 2016 г.):

60 058,5 км — общая протяженность воздушных линий электропередачи (по трассе);
9 881,9 км — общая протяженность кабельных линий;
374 подстанции 35–500 кВ установленной мощностью 18628,3 МВА, 744 силовых трансформаторов (автотрансформаторов) 3-500 кВ.

В структуру Компании входят 11 филиалов:

• 9 предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по территориальному признаку. В структуру каждого из 9 филиалов входят обособленные
структурные подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС);

  1. Альметьевские электрические сети
  2. Бугульминские электрические сети
  3. Буинские электрические сети
  4. Елабужские электрические сети
  5. Казанские электрические сети
  6. Набережночелнинские электрические сети
  7. Нижнекамские электрические сети
  8. Приволжские электрические сети
  9. Чистопольские электрические сети

• Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона;
• Дирекция по обслуживанию потребителей.

Генеральный директор – Фардиев Ильшат Шаехович
Председатель совета директоров – Халиков Ильдар Шафкатович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420094, г. Казань, ул. Бондаренко, 3
  • Телефон: (843) 291-85-59
  • Email: office@gridcom-rt.ru
  • Сайт: www.gridcom-rt.ru

Дата последнего обновления: 01.08.2018

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