ОАО Сетевая компания
Общая информация
ОАО «Сетевая компания» оказывает услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям компании в Республике Татарстан.
По величине передаваемой мощности «Сетевая компания» входит в десятку самых крупных электросетевых компаний России. Компания занимает лидирующие позиции по сравнению с прочими территориальными сетевыми компаниями, входящими в составы МРСК, по показателю общей протяженности эксплуатируемых воздушных и кабельных линий, а также по количеству подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Кроме того, Компания является единственной в России территориальной сетевой организацией, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ.
В собственности компании находятся объекты электросетевого хозяйства уровней напряжения от 0,4 кВ до 500 кВ — объекты распределительной сети, а также магистральные сети.
Электросетевые активы «Сетевой компании» (на 2016 г.):
60 058,5 км — общая протяженность воздушных линий электропередачи (по трассе);
9 881,9 км — общая протяженность кабельных линий;
374 подстанции 35–500 кВ установленной мощностью 18628,3 МВА, 744 силовых трансформаторов (автотрансформаторов) 3-500 кВ.
В структуру Компании входят 11 филиалов:
• 9 предприятий электрических сетей, каждое из которых осуществляет функции по передаче электрической энергии, технологическому присоединению, эксплуатации и обслуживанию объектов электросетевого хозяйства по территориальному признаку. В структуру каждого из 9 филиалов входят обособленные
структурные подразделения: районы электрических сетей (РЭС), городские районы электрических сетей (ГРЭС);
- Альметьевские электрические сети
- Бугульминские электрические сети
- Буинские электрические сети
- Елабужские электрические сети
- Казанские электрические сети
- Набережночелнинские электрические сети
- Нижнекамские электрические сети
- Приволжские электрические сети
- Чистопольские электрические сети
• Дирекция строящихся объектов Нижнекамского энергорайона;
• Дирекция по обслуживанию потребителей.
Генеральный директор – Фардиев Ильшат Шаехович
Председатель совета директоров – Халиков Ильдар Шафкатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420094, г. Казань, ул. Бондаренко, 3
- Телефон: (843) 291-85-59
- Email: office@gridcom-rt.ru
- Сайт: www.gridcom-rt.ru
Дата последнего обновления: 01.08.2018