Башкирская неделя»: провокация на Куштау, «горячая точка» в Зауралье и победная поступь «Салавата»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Коронавирус уже отошел на второй план в информационном поле Башкирии. Тогда как ситуация с шиханом Куштау и судьба «Башкирской содовой компании» уже которую неделю остаются темой номер один, и события последних дней только подогрели ее. Тем временем на юго-востоке республики зреет очередной экологический конфликт — жители выступают против планов «Русской медной компании» Игоря Алтушкина разработать хребет Крыктытау у хутора Салават-совхоз. Немало было и других причин для грусти и радости. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Новый лидер защитников Куштау

Уже которую неделю информационную повестку Башкирии продолжают наполнять темы Куштау и «Башкирской содовой компании». На собрании Координационного совета защитников шихана активисты избрали нового председателя. Им стал уроженец села Новый Краснояр Стерлитамакского района Рамис Теляпкулов.

Ранее неформальным лидером защитников башкирского шихана был Урал Байбулатов, с которым глава Башкирии Радий Хабиров вел переговоры. Спустя время он сложил с себя полномочия, объяснив это ротацией внутри инициативной группы активистов.

На этой неделе глава Башкирии присвоил шихану статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Фото bashinform.ru

Охранный статус шихана

Вероятно, защитники Куштау добились от Хабирова выполнения главного своего требования — придать горе охранный статус, чтобы спасти ее от разработки. На этой неделе глава Башкирии присвоил шихану статус особо охраняемой природной территории республиканского значения. Он подписал соответствующее постановление.

«В вопросе Куштау — точка. И это решение — прежде всего признание и уважение тысячам наших жителей, сказавших свое слово», — прокомментировал Хабиров.

Об этом также на заседании круглого стола Общественной палаты РФ заявил член палаты от Башкирии Ростислав Мурзагулов, курирующий работу республиканских СМИ. Он пояснил, что документ был подписан сразу после согласования с федеральным Минприроды.

К слову, экоактивисты вынудили региональные власти пойти еще на одну уступку: теперь как в республиканской прессе, аффилированной с Хабировым, так и в устах окружения «башлыка» риторика изменилась. Людей, сопротивляющихся разработке Куштау, называют защитниками, экоактивистами или, по-хабировски, «романтиками» вместо пресловутых «ваххабитов», «экстремистов», «проплаченных журналистов» и других нелестных эпитетов.

Новая провокация

Однако защитники шихана сообщили о новой провокации. У горы появилось объявление — якобы посещение шихана Куштау стало платным.

Соответствующая надпись появилась на входе в парк. Неизвестные установили ценник для посещения: для взрослых — 100 рублей, для детей — 50. Средства обещали направить на поддержание порядка и уборку территории.

Активисты тут же сообщили, что их хотят скомпрометировать.

«Никакого сбора нет на уборку территории. Посещение горы свободное, она народная!» — отреагировали они.

Хабиров обращается в Следком

После того как Генпрокуратура начала проверку сделки по покупке БСК, глава Башкирии Радий Хабиров обратился к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с заявлением о совершении преступления группой лиц по делу «Башкирской содовой компании» (БСК).

Он заявил, что предприятие перешло в частные руки при неправомерных действиях должностных лиц регионального правительства.

По данным властей Башкирии, ущерб превысил 34 млрд рублей. Основной этап сделки по продаже предприятия произошел в 2013 году. При этом приватизация предприятия «Сода», на базе которой появилась БСК, осуществлена с учетом всех требований и обжаловать ее итоги невозможно.

Правительство республики подготовило иск о пересмотре слияния ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», осуществленного в 2007—2013 годах, в результате которого правительство Башкортостана утратило контроль над ОАО «Сода».

«Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компанией республикой, совершенная в 2007—2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Башкирии.

Суд зарегистрировал иск прокуратуры по делу о выводе части акций «Соды» из госсобственности в частные руки. Фото soda.ru

Акции БСК под арестом

Во вторник Арбитражный суд РБ арестовал акции «Башкирской содовой компании». Мера введена для обеспечения иска Генпрокуратуры.

В реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения, следует из материалов суда. В решении суда перечислены владельцы акций компании: АО «Региональный фонд» (принадлежит Башкортостану), АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия».

Напомним, что суд зарегистрировал иск прокуратуры по делу о выводе части акций «Соды» из госсобственности в частные руки.

Показания пришлось давать главе Минземимущества РБ Наталье Полянской. Чиновница подтвердила, что сумма ущерба, причиненная должностными лицами и менеджментом «Башкирской химии», составила 34 млрд рублей.

Тем временем Хабиров попросил вернуть акции БСК именно Башкортостану, потому что «компания всегда была в республиканской собственности». Однако некоторые эксперты полагают, что предприятие перейдет в федеральную собственность — в Росимущество.

33-летний кандидат геолого-минералогических наук переехал в Москву на новое место работы. Фото предоставлено Исхаком Фархутдиновым

Свой человек в Москве

Между тем один из защитников шиханов, колумнист «Реального времени» Исхак Фархутдинов, до недавнего времени возглавлявший кафедру геологии и полезных ископаемых БашГУ, покинул свой пост в университете, который занимал с 2016 года. Как объяснил сам геолог, это не связано с его активной позицией по Куштау.

33-летний кандидат геолого-минералогических наук переехал в Москву на новое место работы. В столице молодой ученый получил назначение в геологический музей РАН им. В.И. Вернадского, где начинает работать заместителем директора по науке.

Музей основан в 1988 году после слияния двух музеев, один из которых возник более 200 лет назад при Московском университете. Первая партия минералов поступила в коллекцию музея в 1755 году от промышленников Демидовых.

Исхак Фархутдинов является автором более 70 научных работ (в том числе в журналах ВАК и учебного пособия). Автор учебного курса «Векторный редактор Corel Draw в геологии и картографии». Лауреат премии «Роснедра» и Российского геологического общества в области науки и инновационных технологий в геологическом изучении недр.

«Русская медная компания» Игоря Алтушкина намерена добывать медную руду на хребте Крыктытау, близ хутора Салават-совхоз. Фото vk.com

«Горячая точка» в Зауралье: в защиту Салават-совхоза

Пока вся страна наблюдала за скандалом вокруг шиханов в Башкирии, на юго-востоке республики появилась новая «горячая точка». В Абзелиловском районе назрел еще один экологический протест.

«Русская медная компания» Игоря Алтушкина намерена добывать медную руду на хребте Крыктытау, близ хутора Салават-совхоз. На зауральском месторождении планируется построить горно-обогатительный комбинат, добыть 208,7 млн тонн руды, из которой получат 992,6 тыс. тонн меди. Взамен свердловские промышленники обещают создать рабочие места с высокой оплатой труда.

Впрочем, местные жители от таких «пряников» отказались, поскольку хотят жить в чистой местности, об этом они сообщили «Реальному времени». Их поддержали экологи, жители Сибая, Магнитогорска и Уфы. Не помогли и единороссы Гульназ Кульсарина (депутат Госсобрания — Курултая РБ) и Зариф Байгускаров (депутат Госдумы), которые приехали в Аскарово «тушить» народный гнев: их попытки выступить перед собравшимися были прерваны свистом и криками «Оят!» («Позор!»).

Настойчивость активистов и просьбы главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова вынудили РМК отступить. В итоге промышленники вывели технику с Салаватского месторождения и приостановили геолого-разведочные работы. Однако экоактивисты считают, что свердловская компания взяла тайм-аут для нового хода.

А накануне в Абзелиловском районе прошел флешмоб «Живая цепь». Акция состоялась недалеко от деревни Зеленая Поляна. Жители района выразили свой протест против разработки месторождения меди. Протестующие собрали подписи в защиту горы Крыктытау и утвердили резолюцию.

Балансовая стоимость имущества предприятия составила 578 млн рублей. Фото tatarstan.ru

Татарстанские долги «Башмилка»

Арбитражный суд Татарстана запустил процедуру конкурсного производства на Сабинском молочном комбинате — предприятии, входящем в структуру башкирской группы компаний «Башмилк» бизнесмена Александра Никитина. «Башмилк» известен продукцией под брендом «Край курая».

Как выяснило «Реальное время», балансовая стоимость имущества предприятия составила 578 млн рублей. При этом уже на момент введения конкурсного производства сумма требований кредитора превышала 1,4 млрд рублей. Крупнейшим кредитором комбината является «Россельхозбанк», его требования превышают 990 млн рублей. Этот долг проистекает из договоров поручительства за другие предприятия «Башмилка», ООО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» и ООО «Чекмагушевский молочный завод» (в последнем введена процедура наблюдения).

Кроме того, Сабинский молокозавод должен около 170 млн рублей Сбербанку — также из-за договоров поручительства по кредитам предприятий «Башмилка». Другой долг, еще на 108 млн рублей, также связан с поручительством завода — но уже по кредиту, который выдан лично владельцу «Башмилка» Александру Никитину владельцем компании «Аквамак-процессинг», уфимским бизнесменом Олегом Макаренко.

Из-за долгов своих предприятий «Башмилк» еще в 2019 году заморозил выпуск продукции. По заявлению самого Никитина, причиной осложнения взаимоотношений с кредиторами стал как раз Сабинский молочный комбинат — якобы «Россельхозбанк» закрыл кредитный лимит из-за того, что «Башмилк» в 2017 году без согласования с банком купил предприятие в Татарстане. Этим летом Следком по Татарстану заподозрил руководство Сабинского молочного комбината в махинациях с налогами. По версии следствия, в 2019 году руководство молкомбината рассчиталось с контрагентами, используя третьих лиц. При этом долги предприятия по налогам составляли 6,6 млн рублей. Следователи считают, что, таким образом, государство не получило в казну 2,8 млн рублей.

«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни», — заявил «башлык» на правительственном совещании. Фото glavarb.ru

Коронавирус: снятия ограничений

Радий Хабиров объявил о переходе на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Он сообщил, что с 1 сентября в республике открываются кинотеатры и ряд других объектов.

«С завтрашнего дня начинают работать кинотеатры, бани, сауны и так далее. Открывайте. Пусть люди ходят и приобщаются к здоровому образу жизни», — заявил «башлык» на правительственном совещании.

Что касается коронавируса, остается неясным источник заражения COVID-19 сотен сотрудников и пациентов Республиканской клинической больницы им. Куватова. Главный санитарный врач по Башкирии Евгений Степанов сообщил, в ходе расследования источник инфекции установить не удалось. Однако «имеет место факт профессионального контакта сотрудников и пациентов с больными пневмонией и сотрудниками РКБ, у которых выявлена бессимптомная форма новой коронавирусной инфекции».

По данным Минздрава РБ, сейчас болеют COVID-19 более 800 жителей республики. Всего с начала пандемии зарегистрировано 7920 инфицированных.

Коронавирусом заболел глава Ишимбайского района Азамат Абдрахманов, отставки которого требуют защитники Куштау и жители Ишимбая. Напомним, во время активной фазы противостояния на Куштау многие стали свидетелями (соответствующие видео выложены в интернет), как Абдрахманов со своими сподручными громил палатки экоактивистов и ругался матом. Отметим, Хабиров, несмотря на требования защитников шиханов, не стал увольнять чиновника, поскольку «своих не сдает».

Племянница Муртазы Рахимова эмоционально высказалась по итогам противостояния на Куштау. Фото proufu.ru

«ПроУфу» vs. «Медиакорсеть»

На минувшей неделе издатель портала ProUfu и газеты Bonus Рауфа Рахимова записала ролик «Власть питается энергией нашего страха». Племянница Муртазы Рахимова эмоционально высказалась по итогам противостояния на Куштау. Она призвала жителей республики не позволять властям «питаться энергией вашего страха» и защищать «свои права, свои земли, свое достоинство».

Видео не прошло незамеченным в telegram-каналах, соцсетях и СМИ. Так, «Медиакорсеть» опубликовала заметку «Издатель из Уфы призвала россиян к сопротивлению властям». А на сайте «Горобзор» появилась новость с заголовком «Племянница Муртазы Рахимова призвала россиян к организованному сопротивлению властям».

Медиаменеджер не согласилась с такой интерпретацией ее видеообращения и потребовала от главных редакторов двух ресурсов удалить эти новости и дать опровержение. В противном случае Рахимова намерена направить иски в суд. На момент публикации материала на обоих сайтах соответствующие новости продолжают оставаться.

Напомним, два года назад между ProUfu и MkSet (на тот момент издание возглавляли Шамиль Валеев и Разиф Абдуллин) разгорелся конфликт вокруг голосования за имя аэропорта «Уфа». Издание Рауфы Рахимовой агитировало за летчика-героя Мусу Гареева, а «Медиакорсеть» — за писателя Мустая Карима. Были взаимные упреки, разоблачения. Несмотря на это информационное противостояние, воздушная гавань башкирской столицы получила имя литератора.

Без официального представителя Татарстана

Официальный представитель Татарстана в Башкирии Ранэль Зинатуллин покинул государственную должность. Однако, по его словам, вне представительства он продолжит помогать в реализации межреспубликанских проектов.

Он пообещал по-прежнему курировать эту работу, пока не назначат нового представителя. Зинатуллин планирует переехать в Москву и развиваться в направлении по защите бизнеса.

Новый представитель РТ в РБ заступит на должность в ближайшее время. Ранэль Зинатуллин был назначен постпредом Татарстана в Башкирии в июне 2017 года.

Скончался глава УФСИН по РБ

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе скончался руководитель башкирского Управления ФСИН России Алексей Чириков. Чириков лечился в РКБ от пневмонии. Ему было 45 лет.

Сначала он лежал в инфекционном госпитале, в том числе в реанимации, потом был переведен в общую палату. В последние дни он шел на поправку и еще два дня назад собирался выписываться.

2 сентября состоялось прощание с ним. В траурной церемонии приняли участие Радий Хабиров и спикер Госсобрания — Курултая Константин Толкачев.

УФСИН по Башкирии Чириков возглавил в ноябре 2019 года. До этого, с сентября 2018 года, он руководил Управлением ФСИН по Калининградской области.

Последний защитник Брестской крепости

И еще одна печальная новость. В Нуримановском районе на 101-м году жизни скончался защитник Брестской крепости, ветеран Великой Отечественной войны Ришат Исмагилов. Прощание с фронтовиком состоялось в селе Байгильдино.

Ришат Салихович родился в 1920 году в деревне Нимислярово Нуримановского района. В 1940 году окончил Кушнаренковский педагогический техникум с отличием, работал учителем в Благоварском районе. В 1940—1941 годах служил в Красной Армии. 22 июня 1941 года в Брестской крепости принял первый бой, а в 1942 году вернулся инвалидом в родной аул.

Исмагилов окончил Башкирский педагогический институт им. К.А. Тимирязева, десятки лет работал директором в нескольких школах. Под его руководством Байгильдинская школа стала базовой по изучению и распространению передового педагогического опыта учителей Башкортостана. Именем ветерана назван Байгильдинский сельский лицей.

В Нуримановском районе на 101-м году жизни скончался защитник Брестской крепости, ветеран Великой Отечественной войны Ришат Исмагилов. Фото bashinform.ru

Убийцы ветерана пойманы: это бывшие сотрудники ФСИН

Стали известны подробности убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова в Кигинском районе. Трагедия произошла в июле. К поимке преступников привлекли сотрудников уголовного розыска МВД и УФСБ по РБ.

Предполагаемые убийцы оказались бывшими сотрудниками ФСИН. Один из подозреваемых, 41-летний безработный, был односельчанином убитого. Второй — 32-летний грузчик, монтажник-высотник из Челябинской области. Один из мужчин свою вину уже признал.

Как установили следователи, подозреваемые узнали о хранящихся деньгах в доме пенсионера (порядка 1,5 млн рублей). Они зашли к фронтовику домой, долго пытали, избили до смерти, нашли деньги и скрылись. Через два месяца подозреваемых задержали, а спрятанные деньги нашли в тайнике, спрятанном в лесу.

Первые награды фильма «Отряд Таганок»

Фильм «Отряд Таганок», снятый по повести Мустая Карима «Таганок», получил три приза IX Московского кинофестиваля «Будем жить»: второе место — в номинации «Полнометражное игровое кино», диплом за «Лучший актерский ансамбль» и приз от Московской городской думы.

Главные герои картины — четверо мальчиков. Друзья, вдохновленные фильмом «Тимур и его команда», направляются к озеру на вершине горы, чтоб спасти природный объект и свою деревню.

Роли исполняют уроженцы Уфы, Баймака и Сибая — Ильдар Биккулов (Габдулла), Руслан Кадаев (Айдар), Арслан Галиев (Вазир), Ильяс Киньябулатов (Якуп). Лента готовится к прокату в России. Предпремьерный закрытый показ фильма состоялся в прошлом году, когда отмечалось 100-летие Мустая Карима.

Фильм создан студией «Аскарфильм». Режиссер — Айнур Аскаров («Из Уфы с любовью», «Енмеш»), второй режиссер — Руслан Юлтаев, композитор — Камиль Абдуллин, художник-постановщик — Айгуль Байрамгулова, оператор-постановщик — Вячеслав Ложковой, художник по костюмам — Алия Хансен, художник по реквизиту — Анастасия Андреева.

Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и менеджерами клуба. Фото glavarb.ru

Победная поступь «Салавата Юлаева»

На фоне слухов об отказе «Роснефти» спонсировать ХК «Салават Юлаев» гендиректор клуба Александр Курносов рассказал о финансовых трудностях в команде. Радий Хабиров встретился с игроками, тренерами и менеджерами клуба и обещал решить все вопросы.

При этом дружине Томи Ламсы поставили задачу на сезон КХЛ — выиграть Кубок Гагарина. В минувшем сезоне уфимский клуб прошел первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард». В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» должен был сыграть против казанского «Ак Барса», но розыгрыш турнира был завершен досрочно из-за коронавируса.

Континентальная хоккейная лига подвела итоги предсезонных матчей клубов перед новым сезоном. Лучшим бомбардиром и снайпером предсезонки стал форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд. В активе новичка уфимского клуба 7 заброшенных шайб и 5 голевых передач. В тройку лучших бомбардиров также вошли его одноклубники Тему Хартикайнен (5+6) и Никита Сошников (1+9).

В первой игре нового сезона уфимцы в гостях обыграли нижегородское «Торпедо» (2:3). А в субботу «Салават Юлаев» на выезде обыграл череповецкую «Северсталь» (1:4). В составе уфимцев дублем отметился Александр Кадейкин, еще 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Кугрышев. Первую шайбу в своей карьере забросил защитник 2002 года рождения Шакир Мухамадуллин.