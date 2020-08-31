Хабиров написал заявление в Следственный комитет о преступлении, совершенном группой лиц по делу БСК

Глава Башкирии Радий Хабиров направил председателю СК РФ Александру Бастрыкину заявление о совершении преступления группой лиц по делу Башкирской содовой компании (БСК).

Он заявил, что предприятие перешло в частные руки при неправомерных действиях должностных лиц регионального правительства.

По данным властей Башкирии, ущерб превысил 34 млрд рублей. Основной этап сделки по продаже предприятия произошел в 2013 году. При этом приватизация предприятия «Сода», на базе которой появилась БСК, осуществлена с учетом всех требований и обжаловать ее итоги невозможно.

Правительство республики подготовило иск о пересмотре слияния ОАО «Сода» и ОАО «Каустик», осуществленного в 2007—2013 годах, в результате которого правительство Башкортостана утратило контроль над ОАО «Сода».

«Мы считаем, что сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компании республикой, совершенная в 2007—2013 годах, является незаконной и несправедливой. Поэтому мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы Башкирии.



На прошлой неделе в Генпрокуратуре стартовала проверка сделки по покупке БСК.