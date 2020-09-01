Защитники шихана Куштау избрали нового лидера
Вчера, 31 августа, на собрании Координационного совета защитников шихана Куштау активисты избрали нового председателя. Им стал уроженец села Новый Краснояр Стерлитамакского района Рамис Теляпкулов.
Ранее неформальным лидером защитников башкирского шихана был Урал Байбулатов. Спустя время он сложил с себя полномочия, объяснив это ротацией внутри инициативной группы активистов, передает «Эхо Москвы».
21 августа глава Башкирии Радий Хабиров провел встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы «Башкирской содовой компанией» (БСК).
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