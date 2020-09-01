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Арбитраж Башкирии арестовал акции БСК

09:49, 01.09.2020 1
Арбитраж Башкирии арестовал акции БСК

Во вторник Арбитражный суд РБ арестовал акции Башкирской содовой компании. Мера введена для обеспечения иска Генпрокуратуры.

В реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения, следует из материалов суда.

В решении суда перечислены владельцы акций компании: АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия».

Напомним, что суд зарегистрировал иск прокуратуры по делу о выводе части акций «Соды» из госсобственности в частные руки. Также глава Башкирии Радий Хабиров послал заявление председателю СКР по этому же делу.

ОбществоВластьБизнесПромышленность Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:53
    Когда дело касается государственных интересов, все решается стремительно быстро
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