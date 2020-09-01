Арбитраж Башкирии арестовал акции БСК
Во вторник Арбитражный суд РБ арестовал акции Башкирской содовой компании. Мера введена для обеспечения иска Генпрокуратуры.
В реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения, следует из материалов суда.
В решении суда перечислены владельцы акций компании: АО «Региональный фонд», АО «Башкирская химия», ООО ТД «Башкирская химия».
Напомним, что суд зарегистрировал иск прокуратуры по делу о выводе части акций «Соды» из госсобственности в частные руки. Также глава Башкирии Радий Хабиров послал заявление председателю СКР по этому же делу.ОбществоВластьБизнесПромышленность Башкортостан
комментарии