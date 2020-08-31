Перед «Салаватом Юлаевым» поставили задачу выиграть Кубок Гагарина

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов озвучил главную задачу клуба на предстоящий сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Наша задача на сезон КХЛ — выиграть Кубок Гагарина. Об этом игрокам всегда в раздевалке говорит и наш главный тренер Томи Лямся», — сказал Курносов.

Ранее в руководстве «Салавата Юлаева» признались в финансовых сложностях, с которыми столкнулся клуб в последнее время.

Отметим, что в минувшем сезоне уфимский клуб прошел первый раунд плей-офф Кубка Гагарина, обыграв омский «Авангард». В полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» должен был сыграть против казанского «Ак Барса», но розыгрыш турнира был завершен досрочно из-за коронавируса.